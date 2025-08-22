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По бухтам Японского моря - на прозрачном сапборде

Увидеть Владивосток с воды и познакомиться с обитателями прибрежных вод (в группе)
Мы отправимся в увлекательное путешествие в одну из самых больших бухт острова Русский.

Вы сможете не только полюбоваться окружающими пейзажами и искупаться, но и насладиться красотой подводного мира, не погружаясь в воду.

Наши сапы изготовлены из прозрачного материала, что позволит вам видеть всё, что происходит под вами.
4.3
12 отзывов
По бухтам Японского моря - на прозрачном сапборде
По бухтам Японского моря - на прозрачном сапборде
По бухтам Японского моря - на прозрачном сапборде

Описание экскурсии

Маршрут подходит как новичкам, так и продвинутым. Если у вас пока нет опыта, не переживайте. Мы научим вас — это не сложно.

Наше путешествие начнётся после инструктажа. Отправляться будем из разных бухт, в зависимости от погодных условий.

Бухта Парис

Пройдём на сапах вдоль полуострова Житкова. По пути нас ждут обрывистые скалы и морское дно, усыпанное ежами, звёздами и ракушками. Затем высадимся и прогуляемся по территории Приморского океанариума.

Бухта Труда

Пройдём мимо мысов Доронина, Шигина и других, дойдём до необитаемого острова Папенберга и устроим лёгкий треккинг (примерно 7-10 минут в каждую сторону) до видовой площадки.

Бухта Соболь

Пройдём вдоль полуострова Басаргина и приблизимся к самому красивому и недоступному маяку Приморского края, рассмотреть который можно только с воды.

После немного отдохнём и вернёмся к точке старта.

Находясь на прозрачном сапе, вы сможете рассмотреть подводный мир бухты, водоросли и различных створчатых моллюсков, что обитают недалеко от острова.

Организационные детали

  • Все локации расположены на острове Русский либо рядом с ним. До места старта вам необходимо добраться самостоятельно на такси или автобусе
  • При неблагоприятных погодных условиях (ветер выше 10 м/с или дожде) прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день
  • По запросу возможно проведение индивидуальной прогулки. Цену уточняйте в переписке
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата

  • Программа подходит людям со средней спортивной подготовкой. Ограничение по весу — до 120 кг. По желанию мы выдаём спасательные жилеты
  • С детьми до 6 лет можно идти на одном сапе
  • Необходимо одеться по погоде, по возможности взять с собой комплект сухой одежды, а также питьевую воду и перекус

в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Русском острове
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 147 туристов
Всем привет! Меня зовут Егор, я представитель команды гидов в Приморском крае. С подросткового возраста увлекаюсь сапбордом, и моя команда является первой на Дальнем Востоке, кто сдаёт в аренду прозрачные сапы. С удовольствием покажем вам красоты Японского моря и его побережья с борта прозрачного сапа!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Проплыли от Аякса до Русского моста И пофотографировались, и посмотрели морское дно Времени заняло больше, чем ожидалось, но это скорее плюс
Проплыли от Аякса до Русского моста И пофотографировались, и посмотрели морское дно Времени заняло больше, чем ожидалось, но это скорее плюс
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Константин
Спасибо большое организатором и гиду!! Все супер
Спасибо большое организатором и гиду!! Все супер
Спасибо большое организатором и гиду!! Все супер
Спасибо большое организатором и гиду!! Все супер
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Александра
Спасибо гиду Марку и организатором. Сапы просто нечто, прозрачные и на мелководье были видны все ракушки и морские звездочки. Обязательно буду советовать друзьям, кто будет приезжать во Владивосток.
Спасибо гиду Марку и организатором. Сапы просто нечто, прозрачные и на мелководье были видны все ракушки
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Г
Экскурсия понравилась, съездили не зря. Вода в бухтах действительно прозрачная, через сапы видно весь подводный мир. Инструктор Евгений очень доброжелательный, показал и рассказал, как плыть на сапе. Экскурсию однозначно рекомендую.
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Единственный момент, если старт будет из бухты Парис, учитывайте, что перед кпп океанариума может быть большая пробка. В нашем случае таксист не смог проехать, пришлось идти пешком. Спасибо инструктору, подождал, объяснил как добраться.

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Т
Спасибо большое ребятам, все очень понравилось! Если организуете раздевалку, будет ещё лучше!
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Д
Отлично отдохнули с гидом Евгением! Он не только объяснил, как управлять сапом, но и рассказал много интересных фактов о природе острова Русский и не только. Гид профессионал, экскурсию рекомендую!
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