Мы отправимся в увлекательное путешествие в одну из самых больших бухт острова Русский. Вы сможете не только полюбоваться окружающими пейзажами и искупаться, но и насладиться красотой подводного мира, не погружаясь в воду. Наши сапы изготовлены из прозрачного материала, что позволит вам видеть всё, что происходит под вами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут подходит как новичкам, так и продвинутым. Если у вас пока нет опыта, не переживайте. Мы научим вас — это не сложно.

Наше путешествие начнётся после инструктажа. Отправляться будем из разных бухт, в зависимости от погодных условий.

Бухта Парис

Пройдём на сапах вдоль полуострова Житкова. По пути нас ждут обрывистые скалы и морское дно, усыпанное ежами, звёздами и ракушками. Затем высадимся и прогуляемся по территории Приморского океанариума.

Бухта Труда

Пройдём мимо мысов Доронина, Шигина и других, дойдём до необитаемого острова Папенберга и устроим лёгкий треккинг (примерно 7-10 минут в каждую сторону) до видовой площадки.

Бухта Соболь

Пройдём вдоль полуострова Басаргина и приблизимся к самому красивому и недоступному маяку Приморского края, рассмотреть который можно только с воды.

После немного отдохнём и вернёмся к точке старта.

Находясь на прозрачном сапе, вы сможете рассмотреть подводный мир бухты, водоросли и различных створчатых моллюсков, что обитают недалеко от острова.

Организационные детали

Все локации расположены на острове Русский либо рядом с ним. До места старта вам необходимо добраться самостоятельно на такси или автобусе

При неблагоприятных погодных условиях (ветер выше 10 м/с или дожде) прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день

По запросу возможно проведение индивидуальной прогулки. Цену уточняйте в переписке

Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата