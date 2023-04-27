Серфинг — это не просто спорт, а образ жизни для миллионов людей по всему миру. Каждый хотя бы раз хотел попробовать себя в этом — поймать волну, ощутить азарт и свободу. Во время нашего урока вы научитесь серфить, держать равновесие, грести на доске по гладкой воде. Приятным бонусом станут яркие фото!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бухта Патрокл
- Вантовые мосты во Владивостоке
- Владивостокская крепость
- Золотой мост во Владивостоке
- Океанариум во Владивостоке
- Остров Русский
- Пляжи острова Русский
- Приморская сцена Мариинского театра
- Русский мост во Владивостоке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Серфинг — один из самых сложных, но интересных и захватывающих видов спорта в мире! И без сомнений, каждый хотел бы попробовать это хоть раз в жизни.
- Я заберу вас из отеля, после чего мы отправимся в самое безопасное место для обучения серфингу — туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Начнем с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку, возьмем доски, гидрокостюм и специальную обувь, после чего отправимся в воду, где под моим руководством вы поймаете свою первую волну.
В случае отсутствия волн, мы пройдем курс гребли на доске по гладкой воде, научимся держать равновесие сидя и лежа на серфе. И, напоследок, устроим серф-фотосессию! Это будет интересно, познавательно и захватывающе!
Важно:
Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги серф-инструктора (теория + практика)
- Фотосессия
- Гидрокостюм и гидрообувь (в холодное время года)
- Что не входит
- Перекус
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара.
- Цена указана за урок серфинга на одного человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании