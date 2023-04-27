Что вас ожидает:

Серфинг — один из самых сложных, но интересных и захватывающих видов спорта в мире! И без сомнений, каждый хотел бы попробовать это хоть раз в жизни.

Я заберу вас из отеля, после чего мы отправимся в самое безопасное место для обучения серфингу — туда, где я поймал свою первую волну много лет назад. Начнем с теории на берегу, сделаем совместную йога-разминку, возьмем доски, гидрокостюм и специальную обувь, после чего отправимся в воду, где под моим руководством вы поймаете свою первую волну.

В случае отсутствия волн, мы пройдем курс гребли на доске по гладкой воде, научимся держать равновесие сидя и лежа на серфе. И, напоследок, устроим серф-фотосессию! Это будет интересно, познавательно и захватывающе!

Важно:

Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы и крем от загара.