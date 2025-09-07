Приглашаем вас на захватывающую авто-пешую прогулку по живописным местам острова Русский с заездом на смотровую площадку во Владивостоке.
Мы посетим мыс Тобизина, Вятлина и Шмидта, а также Форт Поспелова, где узнаем об истории владивостокской крепости и насладимся панорамными видами города.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть уникальную природу региона!
Мы посетим мыс Тобизина, Вятлина и Шмидта, а также Форт Поспелова, где узнаем об истории владивостокской крепости и насладимся панорамными видами города.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть уникальную природу региона!
Описание экскурсииПрирода и культура: Экскурсия по острову Русский Приглашаем вас на захватывающую авто-пешую прогулку по самым живописным местам острова Русский, включая заезд на одну из смотровых площадок во Владивостоке. Мы прогуляемся пешком до "края земли Русский" - мыса Тобизина, насладимся великолепными пейзажами мысов Вятлина и Шмидта, а также посетим исторический Форт Поспелова или Новосильцевскую батарею, где вы узнаете о значении владивостокской крепости и её истории. Во время экскурсии вы сможете насладиться потрясающими видами Владивостока с смотровой площадки, откуда открывается захватывающая панорама города и окружающих его природных красот. Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть уникальную природу и культуру региона! Важная информация: Пешая часть прогулки до мыса Тобизина составляет около 5 км. Учитывайте это при бронировании экскурсии. Необходима удобная обувь (кроссовки, кеды).
Возможно проведение в другое время по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Тобизина
- Мыс Вятлина
- Мыс Шмидта
- Форт Поспелова (или Новосильцевская батарея)
- Смотровая площадка в черте города
Что не входит в цену
- Билеты в форт Поспелова или в Новосильцевскую батарею (взрослый 100 р., дети до 16 лет и льготные категории - 50 р.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница (город до Зари). Доставка из/в пригород (до Океанской) +800 р в одну сторону
Завершение: Ваша гостиница (в черте города). Для доставки в пригород - доплата 800-1000 руб. в одну сторону
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно проведение в другое время по запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пешая часть прогулки до мыса Тобизина составляет около 5 км. Учитывайте это при бронировании экскурсии. Необходима удобная обувь (кроссовки, кеды)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отдыхали во Владивостоке впервые. Прилетели в августе с другого конца России-из Калининграда. Город и природа Приморья нас покорили. Перед отъездом мы взяли экскурсию «Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (мыс
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Побывали на мысе Тобизина, дошли до него пешком. Искупались в заливе Петра Великого. Сделали отличные фотографии пейзажей острова Русский. Услышали много интересного о дальнем востоке и городе Владивосток. Побывали в одном из многих фортов крепости Владивосток. Отличная вышла прогулка. Екатерина(гид) увлекательно рассказывала об острове Русском, приятна в общении. Если будем снова во Владивостоке, то попробуем другую экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо Екатерине за отличную экскурсию!
Рекомендую её всём гостям Владивостока как очень интересного человека, влюблённого в свой край.
Остались очень довольны как процессом планирования и организации нашего приключения, так и результатом!
Рекомендую её всём гостям Владивостока как очень интересного человека, влюблённого в свой край.
Остались очень довольны как процессом планирования и организации нашего приключения, так и результатом!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (м. Тобизина, форт)»
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Организатор заберет вас от вашего адреса (в предел...
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
11 891.50 ₽
13 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Отправляйтесь на остров Русский, чтобы увидеть мосты, форт и морские панорамы. Встретьте лис и сделайте уникальные фото с квадрокоптера
Начало: Приеду за вами куда скажете
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский в Приморском крае - это богатая история и живописные пейзажи. Посетите форт Поспелова и мыс Тобизина, наслаждаясь видами и природой
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Откройте для себя величие Владивостока через исторические форты и живописные виды острова Русский. Уникальная природа и история ждут вас
13 июн в 09:00
14 июн в 09:30
14 500 ₽ за всё до 3 чел.
-30%
9940 ₽ за экскурсию