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Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (м. Тобизина, форт)

Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский
Приглашаем вас на захватывающую авто-пешую прогулку по живописным местам острова Русский с заездом на смотровую площадку во Владивостоке.

Мы посетим мыс Тобизина, Вятлина и Шмидта, а также Форт Поспелова, где узнаем об истории владивостокской крепости и насладимся панорамными видами города.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть уникальную природу региона!
5
3 отзыва
Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (м. Тобизина, форт)
Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (м. Тобизина, форт)
Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (м. Тобизина, форт)

Описание экскурсии

Природа и культура: Экскурсия по острову Русский Приглашаем вас на захватывающую авто-пешую прогулку по самым живописным местам острова Русский, включая заезд на одну из смотровых площадок во Владивостоке. Мы прогуляемся пешком до "края земли Русский" - мыса Тобизина, насладимся великолепными пейзажами мысов Вятлина и Шмидта, а также посетим исторический Форт Поспелова или Новосильцевскую батарею, где вы узнаете о значении владивостокской крепости и её истории. Во время экскурсии вы сможете насладиться потрясающими видами Владивостока с смотровой площадки, откуда открывается захватывающая панорама города и окружающих его природных красот. Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть уникальную природу и культуру региона! Важная информация: Пешая часть прогулки до мыса Тобизина составляет около 5 км. Учитывайте это при бронировании экскурсии. Необходима удобная обувь (кроссовки, кеды).

Возможно проведение в другое время по запросу.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Тобизина
  • Мыс Вятлина
  • Мыс Шмидта
  • Форт Поспелова (или Новосильцевская батарея)
  • Смотровая площадка в черте города
Что не входит в цену
  • Билеты в форт Поспелова или в Новосильцевскую батарею (взрослый 100 р., дети до 16 лет и льготные категории - 50 р.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница (город до Зари). Доставка из/в пригород (до Океанской) +800 р в одну сторону
Завершение: Ваша гостиница (в черте города). Для доставки в пригород - доплата 800-1000 руб. в одну сторону
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно проведение в другое время по запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пешая часть прогулки до мыса Тобизина составляет около 5 км. Учитывайте это при бронировании экскурсии. Необходима удобная обувь (кроссовки, кеды)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Отдыхали во Владивостоке впервые. Прилетели в августе с другого конца России-из Калининграда. Город и природа Приморья нас покорили. Перед отъездом мы взяли экскурсию «Увлекательная авто-пешая прогулка по острову Русский (мыс
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Тобизина, форт). Отличная экскурсия с прекрасным гидом Екатериной! Ехать с ней было очень комфортно, управляла автомобилем уверенно и к тому же оказалась интересным и открытым собеседником. По нашей просьбе экскурсию мы начали пораньше назначенного времени. Во время пешей части прогулки Екатерина нас нигде не торопила, весь маршрут сопровождала интересными рассказами и историями, так что мы незаметно добрались до конечной точки острова- мыса Тобизина. По пути Екатерина показала нам красивые локации острова, где нам удалось сделать много фотографий, а в некоторых местах и сама нас фотографировала. Дух захватывало от высоты обрывов и красоты моря! Виды с острова просто прекрасны! Огромное спасибо Екатерине, видящей красоту там, где другие видят лишь обыденность, и за то, что сумела показать нам самое интересное. Остров Русский покорил наши сердца, однозначно рекомендуем к посещению. Ольга и Александр (пенсионеры, но духом молоды).

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Е
Побывали на мысе Тобизина, дошли до него пешком. Искупались в заливе Петра Великого. Сделали отличные фотографии пейзажей острова Русский. Услышали много интересного о дальнем востоке и городе Владивосток. Побывали в одном из многих фортов крепости Владивосток. Отличная вышла прогулка. Екатерина(гид) увлекательно рассказывала об острове Русском, приятна в общении. Если будем снова во Владивостоке, то попробуем другую экскурсию.
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М
Спасибо Екатерине за отличную экскурсию!
Рекомендую её всём гостям Владивостока как очень интересного человека, влюблённого в свой край.
Остались очень довольны как процессом планирования и организации нашего приключения, так и результатом!
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