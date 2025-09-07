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Тобизина, форт). Отличная экскурсия с прекрасным гидом Екатериной! Ехать с ней было очень комфортно, управляла автомобилем уверенно и к тому же оказалась интересным и открытым собеседником. По нашей просьбе экскурсию мы начали пораньше назначенного времени. Во время пешей части прогулки Екатерина нас нигде не торопила, весь маршрут сопровождала интересными рассказами и историями, так что мы незаметно добрались до конечной точки острова- мыса Тобизина. По пути Екатерина показала нам красивые локации острова, где нам удалось сделать много фотографий, а в некоторых местах и сама нас фотографировала. Дух захватывало от высоты обрывов и красоты моря! Виды с острова просто прекрасны! Огромное спасибо Екатерине, видящей красоту там, где другие видят лишь обыденность, и за то, что сумела показать нам самое интересное. Остров Русский покорил наши сердца, однозначно рекомендуем к посещению. Ольга и Александр (пенсионеры, но духом молоды).