Вечерний трип по столице JDM на Nissan Silvia S15

Проехать на культовом спортивном купе по самым живописным дорогам Владивостока
Если вы любите скорость, стиль и уличную автомобильную культуру — эта поездка точно для вас.

Мы устроим заезд на легендарном Nissan Silvia S15 — знаковом автомобиле JDM-сцены — и прокатимся по лучшим дорогам города. Ничего лишнего — только вечер, классная машина и Владивосток во всей красе.
Описание экскурсии

Маршрут предварительно обсудим!

  • Можем прокатиться по знаковым мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский
  • Проехать по центральным улицам и по Проспекту Красоты с множеством пит-стопов и панорамными видами
  • Заглянуть в места встреч JDM-энтузиастов — на паркинги, набережные и смотровые
  • Есть и объездная трасса — для тех, кто хочет просто насладиться непрерывной ездой

Но что бы вы ни выбрали — гарантировано полное погружение в мир японских автомобилей, дрифта, культуры JDM и Владивостока.

Организационные детали

  • Автомобиль — Nissan Silvia S15 1999 г. в.
  • Ограничение по росту — до 180 см, вес — до 70 кг (особенности спорткара)
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на спортивном автомобиле по живописным локациям

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 000 ₽
Дети до 16 лет8000 ₽
Две машины = два пассажира20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид во Владивостоке
Многие Владивосток знают таким, как его показывают 99% гидов. Но есть немало людей, для которых этот город ассоциируется не только с мостами и морем. Люди для которых Владивосток — это
читать дальше

синоним JDM. Если ты один из них, у меня есть уникальное предложение. Меня зовут Виктор Легай и с 2013 года я в дрифте. И я покажу тебе этот город таким, каким никто его не покажет. Ты побываешь там, куда не водят экскурсии. Мы заедем в места знакомые только местным, заглянем в известные боксы и мастерские, где строятся настоящие JDM-проекты. Silvia, Skyline, Chaser… Владивосток, который знают только свои, ты увидишь вживую, а не на картинках. Мы встретимся с легендами местной дрифт-сцены. И конечно же, не обойдётся и без природы, здесь она уникальная.

