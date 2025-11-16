Если вы любите скорость, стиль и уличную автомобильную культуру — эта поездка точно для вас.
Мы устроим заезд на легендарном Nissan Silvia S15 — знаковом автомобиле JDM-сцены — и прокатимся по лучшим дорогам города. Ничего лишнего — только вечер, классная машина и Владивосток во всей красе.
Описание экскурсии
Маршрут предварительно обсудим!
- Можем прокатиться по знаковым мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский
- Проехать по центральным улицам и по Проспекту Красоты с множеством пит-стопов и панорамными видами
- Заглянуть в места встреч JDM-энтузиастов — на паркинги, набережные и смотровые
- Есть и объездная трасса — для тех, кто хочет просто насладиться непрерывной ездой
Но что бы вы ни выбрали — гарантировано полное погружение в мир японских автомобилей, дрифта, культуры JDM и Владивостока.
Организационные детали
- Автомобиль — Nissan Silvia S15 1999 г. в.
- Ограничение по росту — до 180 см, вес — до 70 кг (особенности спорткара)
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на спортивном автомобиле по живописным локациям
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|12 000 ₽
|Дети до 16 лет
|8000 ₽
|Две машины = два пассажира
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваш гид во Владивостоке
Многие Владивосток знают таким, как его показывают 99% гидов. Но есть немало людей, для которых этот город ассоциируется не только с мостами и морем. Люди для которых Владивосток — это
