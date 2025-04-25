Мои заказы

Вкусный и яркий Владивосток за 3 часа

Откройте для себя Владивосток с уникальной экскурсионной программой: от Николаевских ворот до стеклянного пляжа. Каждое место - часть истории
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет быстро познакомиться с Владивостоком.

За 3 часа можно увидеть уникальный фуникулёр, знаменитую подводную лодку С-56 и полюбоваться потрясающими видами с Орлиного гнезда. Завершает программу обед на стеклянном пляже, где можно насладиться местной кухней. Всё это делает экскурсию насыщенной и запоминающейся
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚡 Единственный в России фуникулёр
  • 🚢 Легендарная подводная лодка С-56
  • 🏞 Потрясающие виды с Орлиного гнезда
  • 🍽 Обед на уникальном стеклянном пляже
  • 🏛 Исторические памятники и архитектура
  • 🌊 Уникальная природа и морские пейзажи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Владивостокский фуникулёр
  • Подводная лодка С-56
  • Николаевские триумфальные ворота
  • Красный вымпел
  • Обелиск
  • Орлиное гнездо
  • Новосильцевская батарея

Описание экскурсии

  • Владивостокский фуникулёр — единственный в России, функционирующий как общественный транспорт
  • Подводная лодка С-56 — легендарный музей на Корабельной набережной
  • Николаевские триумфальные ворота — памятник русского зодчества. Были построены в честь приезда на Дальний Восток наследника российского престола — цесаревича Николая
  • Красный вымпел — мемориальный корабль-памятник
  • Обелиск — памятный знак в честь основания города
  • Орлиное гнездо — смотровая площадка на высоте 199 метров над уровнем моря. С неё открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог, остров Русский и вантовые мосты
  • Новосильцевская батарея — входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости
  • Обед в бухте Стеклянная. Это уникальное место со «стеклянным» пляжем на берегу Уссурийского залива

По пути поговорим об истории Владивостока, военных сооружениях, известных личностях и современных локациях.

Организационные детали

  • Поедем на Suzuki Alto или Toyota Town Ace в зависимости от количества участников
  • Обед из местных продуктов входит в стоимость
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
25 апр 2025
Спасибо большое организаторам и гиду за такую экскурсию, за несколько часов успели везде побывать 👍

Входит в следующие категории Владивостока

