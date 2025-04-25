Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет быстро познакомиться с Владивостоком.
За 3 часа можно увидеть уникальный фуникулёр, знаменитую подводную лодку С-56 и полюбоваться потрясающими видами с Орлиного гнезда. Завершает программу обед на стеклянном пляже, где можно насладиться местной кухней. Всё это делает экскурсию насыщенной и запоминающейся
За 3 часа можно увидеть уникальный фуникулёр, знаменитую подводную лодку С-56 и полюбоваться потрясающими видами с Орлиного гнезда. Завершает программу обед на стеклянном пляже, где можно насладиться местной кухней. Всё это делает экскурсию насыщенной и запоминающейся
6 причин купить эту экскурсию
- 🚡 Единственный в России фуникулёр
- 🚢 Легендарная подводная лодка С-56
- 🏞 Потрясающие виды с Орлиного гнезда
- 🍽 Обед на уникальном стеклянном пляже
- 🏛 Исторические памятники и архитектура
- 🌊 Уникальная природа и морские пейзажи
Что можно увидеть
- Владивостокский фуникулёр
- Подводная лодка С-56
- Николаевские триумфальные ворота
- Красный вымпел
- Обелиск
- Орлиное гнездо
- Новосильцевская батарея
Описание экскурсии
- Владивостокский фуникулёр — единственный в России, функционирующий как общественный транспорт
- Подводная лодка С-56 — легендарный музей на Корабельной набережной
- Николаевские триумфальные ворота — памятник русского зодчества. Были построены в честь приезда на Дальний Восток наследника российского престола — цесаревича Николая
- Красный вымпел — мемориальный корабль-памятник
- Обелиск — памятный знак в честь основания города
- Орлиное гнездо — смотровая площадка на высоте 199 метров над уровнем моря. С неё открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог, остров Русский и вантовые мосты
- Новосильцевская батарея — входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости
- Обед в бухте Стеклянная. Это уникальное место со «стеклянным» пляжем на берегу Уссурийского залива
По пути поговорим об истории Владивостока, военных сооружениях, известных личностях и современных локациях.
Организационные детали
- Поедем на Suzuki Alto или Toyota Town Ace в зависимости от количества участников
- Обед из местных продуктов входит в стоимость
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
25 апр 2025
Спасибо большое организаторам и гиду за такую экскурсию, за несколько часов успели везде побывать 👍
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборСафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Путешествие в сафари-парк и бухты Владивостока. Встреча с амурским тигром и прогулка по стеклянному пляжу
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
10 лучших мест Владивостока
Один день, чтобы увидеть всё: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной. Погрузитесь в историю и насладитесь видами Владивостока
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
18 990 ₽ за всё до 4 чел.