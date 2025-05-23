Приглашаю вас посетить живописные мысы и бухты — все самое интересное на юге Приморья, побывать на маяке и послушать шум прибоя, пройти в брод на остров томящегося Сердца и съесть свежайшего гребешка на диком пляже Астафьева.
Описание экскурсииПо пути на юг По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом. Оборонительная батарея и дикий пляж Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи. В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами. Важно знать: Экскурсия на весь день, необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет, на ноги удобную походную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кравцовские водопады
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося Сердца
- Маяк Гамова
- Мыс Входной
- Пляж Астафьева
- Мореферма в бухте витязь
Что включено
- Работа гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки и гребешок на мореферме
- Входные билеты на водопады (200р с человека)
Место начала и завершения?
Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Посетили полуостров Гамова. Провела для нас экскурсию гид Александра. Поездка очень понравилась! Понравилась также быстрая организация экскурсии! Мы увидели Кравцовские водопады, спустились по скале к острову Томлящегося Сердца, заехали на море ферму за гребешками! Пейзажи восхитительные! Отлично провели время!
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