Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас посетить живописные мысы и бухты — все самое интересное на юге Приморья, побывать на маяке и послушать шум прибоя, пройти в брод на остров томящегося Сердца и съесть свежайшего гребешка на диком пляже Астафьева. 5 1 отзыв

Ксения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 31 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии По пути на юг По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом. Оборонительная батарея и дикий пляж Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи. В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами. Важно знать: Экскурсия на весь день, необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет, на ноги удобную походную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кравцовские водопады

Бухта Теляковского

Остров Томящегося Сердца

Маяк Гамова

Мыс Входной

Пляж Астафьева

Мореферма в бухте витязь Что включено Работа гида

Транспорт Что не входит в цену Еда

Напитки и гребешок на мореферме

Входные билеты на водопады (200р с человека) Место начала и завершения? Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.