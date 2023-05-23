Всё самое интересное на юге Приморья

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Приглашаю вас посетить живописные мысы и бухты юга приморья, побывать на маяке и послушать шум прибоя, пройти в брод на остров томящегося Сердца и съесть свежайшего гребешка на диком пляже Астафьева.
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
Ближайшие даты:
23
мая
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Что вас ожидает:

  • Кравцовские водопады
  • Бухта Теляковского
  • Остров Томящегося Сердца
  • Маяк Гамова
  • Мыс Входной
  • Пляж Астафьева
  • Мореферма в бухте витязь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По пути на юг

По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом.

Оборонительная батарея и дикий пляж

Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи.
В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами.

Важно знать:

Экскурсия на весь день, необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет, на ноги удобную походную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда
  • Напитки и гребешок на мореферме
  • Входные билеты на водопады (200р с человека)
Место начала и завершения?
я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия на весь день
  • Необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет
  • На ноги удобную походную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день
На острова
Маяки

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