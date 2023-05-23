По пути на юг

По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом.

Оборонительная батарея и дикий пляж

Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи.

В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами.

Важно знать:

Экскурсия на весь день, необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет, на ноги удобную походную обувь.