Приглашаю вас посетить живописные мысы и бухты юга приморья, побывать на маяке и послушать шум прибоя, пройти в брод на остров томящегося Сердца и съесть свежайшего гребешка на диком пляже Астафьева.
Ближайшие даты:
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося Сердца
- Маяк Гамова
- Мыс Входной
- Пляж Астафьева
- Мореферма в бухте витязь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По пути на юг
По пути на юг мы с вами заедем на Кравцовские водопады, далее отправимся на в живописную бухту Теляковского, мыс которой укрыт могильными соснами, занесёнными в Красную книгу, и пройдем на остров Томящегося сердца. Я расскажу вам легенду о любви, связанную с этим местом.
Оборонительная батарея и дикий пляж
Заедем на самую южную оборонительную батарею России, где я познакомлю вас с историческим прошлым береговой обороны при СССР и Российской империи.
В конце насыщенного дня побываем на диком заповедном пляже Астафьева с белоснежным песком и бирюзовой водой. Отдохнём и выпьем горячего чая с бутербродами.
Важно знать:
Экскурсия на весь день, необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет, на ноги удобную походную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Транспорт
- Что не входит
- Еда
- Напитки и гребешок на мореферме
- Входные билеты на водопады (200р с человека)
- Место начала и завершения?
- я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия на весь день
- Необходимо взять в дорогу что то поесть и побольше питьевой воды. Места дикие и экотроп там нет
- На ноги удобную походную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании