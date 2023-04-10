Красоты южного Приморья Мы посетим знаковые места южного Приморья. Места удивительные и живописные, а стоя на берегу и вдыхая соленый морской воздух, у вас точно не останется сомнений о красоте южного региона Дальнего Востока.

Нашу экскурсию мы начнем c Кравцовских водопадов — это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Свидетельством тех событий являются застывшие куски лавы. Каждый из водопадов имеет собственное название. Затем мы двинемся к мысу Брюса, расположенному в п. Славянка. Мыс Брюса напоминает чешую дракона. Его юго-западная часть не имеет никакой растительности и представлена только базальтовыми колоннами. Это застывшие потоки магмы, которые когда-то вылились на поверхность земли. Остальная же часть мыса представлена холмами с многочисленной растительностью и кустарниками.

Увидим архипелаг императрицы Евгении — это группа островов в Японском море, в заливе Петра Великого. К архипелагу относятся более двух десятков островов. Побываем на скале "Парящая черепаха" (камень причудливой формы, напоминающий черепаху, так и стремится «нырнуть» в воды залива Петра Великого) с видом на остров Антипенко, где обитают тюлени-ларга и находится скала «Пьющий верблюд». Будет возможность искупаться (при желании и хорошей погоде) в живописной песчаной бухте «Баклан». Затем мы поднимемся на гору «Стена», с которой будет видна китайская граница.