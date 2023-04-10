Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: пешеходные маршруты и автобусные туры
Мы посетим знаковые места юга Приморья. Места удивительные и живописные убедят вас в несомненной красоте южного региона Дальнего Востока.
Побываем на впечатляющих Кравцовских водопадах, сходим к мысу Брюса, увидим архипелаг императрицы Евгении, скалу «Парящая черепаха» и умильных тюленей-ларга.
Побываем на впечатляющих Кравцовских водопадах, сходим к мысу Брюса, увидим архипелаг императрицы Евгении, скалу «Парящая черепаха» и умильных тюленей-ларга.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Мыс Брюса
- Камень Парящая черепаха
- Скала Пьющий верблюд
- Смотровая площадка
- Бухта Баклан
- Кора Стена (по желанию клиента)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Красоты южного Приморья Мы посетим знаковые места южного Приморья. Места удивительные и живописные, а стоя на берегу и вдыхая соленый морской воздух, у вас точно не останется сомнений о красоте южного региона Дальнего Востока.
Нашу экскурсию мы начнем c Кравцовских водопадов — это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Свидетельством тех событий являются застывшие куски лавы. Каждый из водопадов имеет собственное название. Затем мы двинемся к мысу Брюса, расположенному в п. Славянка. Мыс Брюса напоминает чешую дракона. Его юго-западная часть не имеет никакой растительности и представлена только базальтовыми колоннами. Это застывшие потоки магмы, которые когда-то вылились на поверхность земли. Остальная же часть мыса представлена холмами с многочисленной растительностью и кустарниками.
Увидим архипелаг императрицы Евгении — это группа островов в Японском море, в заливе Петра Великого. К архипелагу относятся более двух десятков островов. Побываем на скале "Парящая черепаха" (камень причудливой формы, напоминающий черепаху, так и стремится «нырнуть» в воды залива Петра Великого) с видом на остров Антипенко, где обитают тюлени-ларга и находится скала «Пьющий верблюд». Будет возможность искупаться (при желании и хорошей погоде) в живописной песчаной бухте «Баклан». Затем мы поднимемся на гору «Стена», с которой будет видна китайская граница.
любой день, кроме воскресения
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты на Кравцовские водопады
- Питание
- Место начала и завершения?
- По желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: любой день, кроме воскресенияЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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