Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: пешеходные маршруты и автобусные туры

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Мы посетим знаковые места юга Приморья. Места удивительные и живописные убедят вас в несомненной красоте южного региона Дальнего Востока.

Побываем на впечатляющих Кравцовских водопадах, сходим к мысу Брюса, увидим архипелаг императрицы Евгении, скалу «Парящая черепаха» и умильных тюленей-ларга.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
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Что вас ожидает:

  • Кравцовские водопады
  • Мыс Брюса
  • Камень Парящая черепаха
  • Скала Пьющий верблюд
  • Смотровая площадка
  • Бухта Баклан
  • Кора Стена (по желанию клиента)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Красоты южного Приморья Мы посетим знаковые места южного Приморья. Места удивительные и живописные, а стоя на берегу и вдыхая соленый морской воздух, у вас точно не останется сомнений о красоте южного региона Дальнего Востока.
Нашу экскурсию мы начнем c Кравцовских водопадов — это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Свидетельством тех событий являются застывшие куски лавы. Каждый из водопадов имеет собственное название. Затем мы двинемся к мысу Брюса, расположенному в п. Славянка. Мыс Брюса напоминает чешую дракона. Его юго-западная часть не имеет никакой растительности и представлена только базальтовыми колоннами. Это застывшие потоки магмы, которые когда-то вылились на поверхность земли. Остальная же часть мыса представлена холмами с многочисленной растительностью и кустарниками.
Увидим архипелаг императрицы Евгении — это группа островов в Японском море, в заливе Петра Великого. К архипелагу относятся более двух десятков островов. Побываем на скале "Парящая черепаха" (камень причудливой формы, напоминающий черепаху, так и стремится «нырнуть» в воды залива Петра Великого) с видом на остров Антипенко, где обитают тюлени-ларга и находится скала «Пьющий верблюд». Будет возможность искупаться (при желании и хорошей погоде) в живописной песчаной бухте «Баклан». Затем мы поднимемся на гору «Стена», с которой будет видна китайская граница.

любой день, кроме воскресения

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на Кравцовские водопады
  • Питание
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, кроме воскресения
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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