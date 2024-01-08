Приглашаем вас на необычную экскурсию, доступную только в зимний период.
Мы будем гулять по льду вокруг острова Русский и посетим необитаемый остров Елены, дойдем до «Папской горы», побываем на острове, похожем на тонущий корабль, и посмотрим на работающий маяк.
Мы будем гулять по льду вокруг острова Русский и посетим необитаемый остров Елены, дойдем до «Папской горы», побываем на острове, похожем на тонущий корабль, и посмотрим на работающий маяк.
Ближайшие даты:
8
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
17
янв
янв
19
янв
янв
21
янв
янв
22
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Елены
- Остров Папенберга
- Бухта Новик
- Поселок Канал
- Остров Уши (при желании)
Описание
Что вас ждет
Прогулка по льду вокруг острова Русский — нестандартная экскурсия, доступная только в зимний период. А еще это настоящий тур по островам! Мы сможем:
- пересечь пешком судоходный канал и побывать на необитаемом острове Елены, где сохранились уникальные объекты Владивостокской крепости;
- сфотографироваться на «Скале любви» с видом на Токаревский маяк;
- дойти до «Папской горы», или острова в острове, и выпить кружку дальневосточного чая из местных дикоросов;
- посетить знаменитый остров Уши, который похож на тонущий корабль, и вблизи увидеть работающий маяк;
- узнать интересные истории из жизни острова;
- познакомиться с космическим псом по кличке Марс. Важно знать• При желании и по договоренности можно пройти часть маршрута на коньках. Прокат коньков в стоимость экскурсии не входит.
- Мы можем сократить и скорректировать маршрут по вашим пожеланиям, пожалуйста, сообщите заранее, сколько вы готовы ходить пешком.
- Экскурсии стартуют только после официального разрешения выходить на лёд. Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле. Сезон завершается также сразу после официального объявления о запрете выхода на лёд.
- Одеваться необходимо тепло и удобно, с собой можно дополнительно взять перекус. Если вы не хотите, чтобы на маршруте присутствовала собака, пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее. Гид также вправе принять решение оставить собаку дома из-за возможных неудобств.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чай и угощения
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Аренда коньков
- Полноценное питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу с места вашего размещенияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсии стартуют только после официального разрешения выходить на лёд. Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле. Сезон завершается также сразу после официального объявления о запрете выхода на лёд.
- Классически экскурсия пешая, однако в зависимости от погодных условий его можно скорректировать, и проехать его часть на машине (до 4-х человек) или на коньках. Прокат коньков в стоимость экскурсии не входит.
- Одеваться необходимо тепло и удобно, с собой можно дополнительно взять перекус. Если вы не хотите, чтобы на маршруте присутствовала собака, пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее. Гид также вправе принять решение оставить собаку дома из-за возможных неудобств
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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