Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду

Индивидуальная экскурсия во Владивостоке
Приглашаем вас на необычную экскурсию, доступную только в зимний период.

Мы будем гулять по льду вокруг острова Русский и посетим необитаемый остров Елены, дойдем до «Папской горы», побываем на острове, похожем на тонущий корабль, и посмотрим на работающий маяк.
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Зимний Владивосток: уникальная экскурсия по льду
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
17
янв
19
янв
21
янв
22
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Елены
  • Остров Папенберга
  • Бухта Новик
  • Поселок Канал
  • Остров Уши (при желании)

Описание

Что вас ждет

Прогулка по льду вокруг острова Русский — нестандартная экскурсия, доступная только в зимний период. А еще это настоящий тур по островам! Мы сможем:

  • пересечь пешком судоходный канал и побывать на необитаемом острове Елены, где сохранились уникальные объекты Владивостокской крепости;
  • сфотографироваться на «Скале любви» с видом на Токаревский маяк;
  • дойти до «Папской горы», или острова в острове, и выпить кружку дальневосточного чая из местных дикоросов;
  • посетить знаменитый остров Уши, который похож на тонущий корабль, и вблизи увидеть работающий маяк;
  • узнать интересные истории из жизни острова;
  • познакомиться с космическим псом по кличке Марс. Важно знать• При желании и по договоренности можно пройти часть маршрута на коньках. Прокат коньков в стоимость экскурсии не входит.
  • Мы можем сократить и скорректировать маршрут по вашим пожеланиям, пожалуйста, сообщите заранее, сколько вы готовы ходить пешком.
  • Экскурсии стартуют только после официального разрешения выходить на лёд. Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле. Сезон завершается также сразу после официального объявления о запрете выхода на лёд.
  • Одеваться необходимо тепло и удобно, с собой можно дополнительно взять перекус. Если вы не хотите, чтобы на маршруте присутствовала собака, пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее. Гид также вправе принять решение оставить собаку дома из-за возможных неудобств.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Чай и угощения
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда коньков
  • Полноценное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с места вашего размещения
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсии стартуют только после официального разрешения выходить на лёд. Маршрут пролегает в бухте Новик, она закрыта от ветров и течений, поэтому толщина льда становится достаточной для безопасного передвижения по бухте как пешком, так и на автомобиле. Сезон завершается также сразу после официального объявления о запрете выхода на лёд.
  • Классически экскурсия пешая, однако в зависимости от погодных условий его можно скорректировать, и проехать его часть на машине (до 4-х человек) или на коньках. Прокат коньков в стоимость экскурсии не входит.
  • Одеваться необходимо тепло и удобно, с собой можно дополнительно взять перекус. Если вы не хотите, чтобы на маршруте присутствовала собака, пожалуйста, сообщите об этом гиду заранее. Гид также вправе принять решение оставить собаку дома из-за возможных неудобств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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