в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник и четверг в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00

Что вас ожидает

Рыбалка с комфортом

Период твердой воды в наших краях — с середины декабря до конца февраля. Ветра в это время умеренные (около 6 м/с), а морозы — от −5 до −20. Не бойтесь холода, рыбачить мы будем в теплой палатке: здесь поместится до 5 человек, но можно взять палатку и побольше. В палатке есть печка, кастрюля и сковородка: вы сможете вскипятить чай и подогреть себе блины или другой перекус, а в случае удачного улова — и рыбку кинуть на сковородку!

Рассказы о рыбалке

Все необходимое для ловли я предоставлю: удочки, наживка, прикорм, ледобур. Я расскажу о способах ловли, поделюсь лайфхаками бывалого рыбака, будут и морские истории нашего края. А еще вас ждет бескрайнее замерзшее море, местами идеальное гладкое, а местами с очертаниями волн. Особенно рекомендую отправиться сюда на закате или рассвете — и сделать потрясающие фотографии!

Организационные детали

При неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть перенесена на другой день или отменена

Продолжительность рыбалки: 2,5 часа + время на дорогу к месту рыбалки и обратно

Одевайтесь тепло, с собой возьмите запасные перчатки; перекус и чай в термосе приветствуется

Что входит в стоимость