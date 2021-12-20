в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник и четверг в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00

Зимняя морская рыбалка в теплой палатке

Впечатлиться видами замерзшего моря, послушать рыбацкие байки и попытать удачи в морской рыбалке

В группе
до 4 чел.
Зимний Владивосток — это город рыбаков-любителей, предлагаю и вам попробовать себя в «подледной охоте».

Мы отправимся к острову Русский или к Амурскому заливу: порыбачим в непродуваемой отапливаемой палатке: здесь же в ожидании улова можно подогреть себе чай и перекус.

Вас ждут рыболовные байки, а также пейзажи моря, скованного льдом.
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Зимняя морская рыбалка в теплой палатке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Рыбалка с комфортом

Период твердой воды в наших краях — с середины декабря до конца февраля. Ветра в это время умеренные (около 6 м/с), а морозы — от −5 до −20. Не бойтесь холода, рыбачить мы будем в теплой палатке: здесь поместится до 5 человек, но можно взять палатку и побольше. В палатке есть печка, кастрюля и сковородка: вы сможете вскипятить чай и подогреть себе блины или другой перекус, а в случае удачного улова — и рыбку кинуть на сковородку!

Рассказы о рыбалке

Все необходимое для ловли я предоставлю: удочки, наживка, прикорм, ледобур. Я расскажу о способах ловли, поделюсь лайфхаками бывалого рыбака, будут и морские истории нашего края. А еще вас ждет бескрайнее замерзшее море, местами идеальное гладкое, а местами с очертаниями волн. Особенно рекомендую отправиться сюда на закате или рассвете — и сделать потрясающие фотографии!

Организационные детали

  • При неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть перенесена на другой день или отменена
  • Продолжительность рыбалки: 2,5 часа + время на дорогу к месту рыбалки и обратно
  • Одевайтесь тепло, с собой возьмите запасные перчатки; перекус и чай в термосе приветствуется

Что входит в стоимость

  • Трансфер к месту рыбалки и обратно
  • Необходимые снасти: удочки, наживка, прикорм, ледобур
  • Непродуваемая отапливаемая палатка, печка газовая, кастрюля и сковорода

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города, возле улицы Фокина (Арбат)
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник и четверг в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник и четверг в 10:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00

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