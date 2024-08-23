Вы опытный рыбак или новичок в этом деле? Не имеет значения! Важно, что вы хотите ощутить азарт при ловле местной рыбы, а я вам в этом помогу. Предоставлю снасти, наживку, на катере доставлю на рыбную точку и научу ловить. А, выловив рыбку, приготовлю её для вас прямо на борту.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание водной прогулки
Рыбная ловля — увлекательное занятие, особенно когда на охоту вы собираетесь на комфортабельном катере. Наше путешествие начнётся на острове Русский в бухте Новик. Оттуда мы отправимся к месту лова — в Уссурийский или Амурский залив.
Здесь, в зависимости от сезона, снастей, вида лова и, конечно, удачи, можно поймать несколько видов камбалы и краба, минтая, треску, скумбрию, терпуга и другие виды рыб. Если захотите, я сразу же приготовлю ваш улов — это включено в стоимость.
Организационные детали
- На рыбалку отправимся на моём круизно-рыболовном катере «Дальневосточник». Он вмещает до пяти пассажиров, оборудован каютой, тентом, удобными раскладными стульями со спинками, туалетом, спасательными жилетами и кругами
- Можете взять с собой детей от 5 лет
- Возможна отмена прогулки из-за погодных условий
- До места старта на острове Русский вам нужно добраться самостоятельно: это несложно, сюда ходят такси
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Канал на острове Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Павел, я владелец катера. Живу во Владивостоке и очень его люблю. Увлекаюсь фридайвингом, рыбалкой. В последнее время всё больше соотечественников выбирают наш город для туризма. Я помогу вам увидеть всю красоту города и острова в заливе Петра Великого.Задать вопрос
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