Вы опытный рыбак или новичок в этом деле? Не имеет значения! Важно, что вы хотите ощутить азарт при ловле местной рыбы, а я вам в этом помогу. Предоставлю снасти, наживку, на катере доставлю на рыбную точку и научу ловить. А, выловив рыбку, приготовлю её для вас прямо на борту.

Описание водной прогулки

Рыбная ловля — увлекательное занятие, особенно когда на охоту вы собираетесь на комфортабельном катере. Наше путешествие начнётся на острове Русский в бухте Новик. Оттуда мы отправимся к месту лова — в Уссурийский или Амурский залив.

Здесь, в зависимости от сезона, снастей, вида лова и, конечно, удачи, можно поймать несколько видов камбалы и краба, минтая, треску, скумбрию, терпуга и другие виды рыб. Если захотите, я сразу же приготовлю ваш улов — это включено в стоимость.

Организационные детали