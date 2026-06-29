Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города
Начало: Сквер Невельского
«Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 17:30, в четверг и пятницу в 17:00
Завтра в 17:00
10 июл в 17:00
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Домашний мастер-класс по корейской кухне
Узнать кулинарные секреты и приготовить традиционные блюда в доме на Миллионке
Начало: На ул. Адмирала Фокина
«Блюда корейской кухни преимущественно острые — имейте это, пожалуйста, в виду»
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу в 16:00
Завтра в 15:00
3 июл в 15:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
«Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей»
9 июл в 19:00
23 июл в 19:00
5990 ₽ за человека
Индивидуальная
Знакомство с кухней Владивостока
Начало: Начнем в любом удобном месте в пределах города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно. Виктория-очень коммуникабельный экскурсовод. Обязательно воспользуюсь советами-попробую рекомендованные местные блюда и продукты.
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Виктория, спасибо за экскурсию)) Мы брали в начале своего путешествия по Владивостоку, чтобы посмотреть и попробовать местную и вкусные блюда)) В целом все понравилось, в любом случае было полезно познакомиться и правильно составить свой маршрут)
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Экскурсия прошла на одном дыхании.
Виктория - знающий, коммуникабельный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки. Сложили свое доброе впечатление о Владивостоке.
Виктория - знающий, коммуникабельный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки. Сложили свое доброе впечатление о Владивостоке.
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Виктория провела для нас отличную и информативную экскурсию! так как наша экскурсия была в начале путешествия, то мы успели побывать во многих рекомендованных местах, коровье без подсказки мы бы и не нашли! Срасиьо еще раз!
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удачно нашли эту экскурсию в начале нашего путешествия. гид Виктория замечательно интересно рассказывала про историю города и поделилась полезной информацией по морепродуктами и дальневосточной кухне
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Л
незабываемые впечатления
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Е
Экскурсия и интересная и полезная. Во всех рекомендованных местах, куда мы успели зайти за время отпуска, кухня была очень достойна.
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Е
Подойдет не дальневосточникам, экскурсовод милая эрудированная
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Огромное спасибо Виктории! Не ожидали, что так интересно и познавательно можно рассказать о гастрономии региона и города. Рекомендуем брать экскурсию в начале путешествия.
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Спасибо за прекрасную экскурсию
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Всего 104 отзыва во Владивостоке в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кулинарные мастер-классы»
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