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Кулинарные мастер-классы – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» во Владивостоке, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Пешая
2 часа
66 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города
Начало: Сквер Невельского
«Я расскажу вам, где и как добывают морепродукты, помогу найти ключ к пониманию современной дальневосточной кухни»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 17:30, в четверг и пятницу в 17:00
Завтра в 17:00
10 июл в 17:00
2100 ₽ за человека
Домашний мастер-класс по корейской кухне
1.5 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Домашний мастер-класс по корейской кухне
Узнать кулинарные секреты и приготовить традиционные блюда в доме на Миллионке
Начало: На ул. Адмирала Фокина
«Блюда корейской кухни преимущественно острые — имейте это, пожалуйста, в виду»
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу в 16:00
Завтра в 15:00
3 июл в 15:00
4000 ₽ за человека
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
2 часа
15 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
«Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей»
9 июл в 19:00
23 июл в 19:00
5990 ₽ за человека
Знакомство с кухней Владивостока
Пешая
На автобусе
Дальневосточный фуникулёр
8 часов
Индивидуальная
Знакомство с кухней Владивостока
Начало: Начнем в любом удобном месте в пределах города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно. Виктория-очень коммуникабельный экскурсовод. Обязательно воспользуюсь советами-попробую рекомендованные местные блюда и продукты.
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Татьяна
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Виктория, спасибо за экскурсию)) Мы брали в начале своего путешествия по Владивостоку, чтобы посмотреть и попробовать местную и вкусные блюда)) В целом все понравилось, в любом случае было полезно познакомиться и правильно составить свой маршрут)
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Елена
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Виктория - знающий, коммуникабельный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки. Сложили свое доброе впечатление о Владивостоке.
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Ольга
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Виктория провела для нас отличную и информативную экскурсию! так как наша экскурсия была в начале путешествия, то мы успели побывать во многих рекомендованных местах, коровье без подсказки мы бы и не нашли! Срасиьо еще раз!
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Ирина
Прогулка со вкусом по Владивостоку
удачно нашли эту экскурсию в начале нашего путешествия. гид Виктория замечательно интересно рассказывала про историю города и поделилась полезной информацией по морепродуктами и дальневосточной кухне
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Л
Прогулка со вкусом по Владивостоку
незабываемые впечатления
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Е
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Экскурсия и интересная и полезная. Во всех рекомендованных местах, куда мы успели зайти за время отпуска, кухня была очень достойна.
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Е
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Подойдет не дальневосточникам, экскурсовод милая эрудированная
Подойдет не дальневосточникам, экскурсовод милая эрудированная
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Марина
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Огромное спасибо Виктории! Не ожидали, что так интересно и познавательно можно рассказать о гастрономии региона и города. Рекомендуем брать экскурсию в начале путешествия.
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Donskikh
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Спасибо за прекрасную экскурсию
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Всего 104 отзыва во Владивостоке в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Прогулка со вкусом по Владивостоку;
  2. Домашний мастер-класс по корейской кухне;
  3. Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги;
  4. Знакомство с кухней Владивостока.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский;
  2. Мосты;
  3. Мыс Тобизина;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Сафари-парк;
  6. Набережная;
  7. Нагорный парк;
  8. Кравцовские водопады;
  9. Остров Шкота;
  10. Приморский Сафари-парк.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 2100 до 5990. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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