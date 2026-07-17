Волгоград — город-герой, в котором проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход Великой Отечественной войны. Большинство достопримечательностей и памятников города посвящены именно этому страшному времени.
Мы предлагаем вам узнать больше об истории Волгограда, а в конце экскурсии посетить Мамаев курган — самый масштабный памятник в России. В процессе экскурсии гид расскажет вам все об этих значимых местах.
Мы предлагаем вам узнать больше об истории Волгограда, а в конце экскурсии посетить Мамаев курган — самый масштабный памятник в России. В процессе экскурсии гид расскажет вам все об этих значимых местах.
Описание экскурсииОбзорная пешая экскурсия начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Услышите историю Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники. Закончив пешеходную экскурсию по центру Волгограда вы на скоростном трамвае переедете к Мамаеву кургану. Скоростной трамвай — метротрам — единственный в России подобный вид транспорта (гибрид трамвая и метро). Прибыв на место вы посетите памятник — ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби. Сможете понаблюдать за сменой почетного караула в Зале Воинской Славы и почтить память павших в Храме всех святых. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь железнодорожного вокзала
- Площадь Павших борцов
- Обелиск защитникам красного Царицына
- Вечный огонь
- Аллея Героев
- Центральная набережная
- Парк Победы
- Музей-панорама «Сталинградская битва»
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Мамаев Курган
- Родина-мать
- Храм всех святых
- Площадь Героев и Скорби
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
- Такси до Мамаева Кургана - 350р. в одну сторону
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия оставила у нас самые приятные впечатления. Наш гид Людмила была просто великолепна! Она так интересно и увлекательно рассказывала, что даже ребёнок с лёгкостью выдержал всю программу. Людмила открыла нам много нового и интересного, о чём мы даже не подозревали.
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А
Самые наилучшие впечатления. Гидом был Димитрий, человек увлеченный историей и родным краем. Провёл потрясающую экскурсию, рассказал много интересного и познавательного, ответил на все вопросы, а их было не мало. С удовольствием вернемся к вам ещё раз!
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Е
Грамотная экскурсия по центру города Волгограда и Мамаеву кургану. С самого начала экскурсии она захватывает и ты проникаешь в историю города, зданий, событий. Так как с нами был ребёнок 8 лет и я думала,что она не выдержит такого долгого пути, но экскурсовод давал возможность отдохнуть. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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Н
Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Юрию Петровичу за познавательную экскурсию по центру Волгограда и Мамаеву Кургану. Обширный фактаж, эмоциональная подача - история оживала перед глазами. Мы почерпнули для себя много новых
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Е
Получила большое удовольствие! 4 часа пробежали незаметно! Экскурсовод Наталья Владимировна с большой душой относится к своей работе, было очень интересно и познавательно! Посмотрели все основные достопримечательности, прокатились на метротрамвае, просто
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Р
Мы давно мечтали об экскурсии по городу-герою Волгограду! Нам очень повезло с гидом Денисом! Влюблённый в свой родной город, Денис рассказал нам много интересного и про историю города и про
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