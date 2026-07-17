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Обзорная по центру города и Мамаеву кургану

Индивидуальная пешеходная экскурсия по центру Волгограда и Мамаеву Кургану
Волгоград — город-герой, в котором проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход Великой Отечественной войны. Большинство достопримечательностей и памятников города посвящены именно этому страшному времени.

Мы предлагаем вам узнать больше об истории Волгограда, а в конце экскурсии посетить Мамаев курган — самый масштабный памятник в России. В процессе экскурсии гид расскажет вам все об этих значимых местах.
4.9
80 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану

Описание экскурсии

Обзорная пешая экскурсия начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Услышите историю Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники. Закончив пешеходную экскурсию по центру Волгограда вы на скоростном трамвае переедете к Мамаеву кургану. Скоростной трамвай — метротрам — единственный в России подобный вид транспорта (гибрид трамвая и метро). Прибыв на место вы посетите памятник — ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби. Сможете понаблюдать за сменой почетного караула в Зале Воинской Славы и почтить память павших в Храме всех святых. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь железнодорожного вокзала
  • Площадь Павших борцов
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Мамаев Курган
  • Родина-мать
  • Храм всех святых
  • Площадь Героев и Скорби
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
  • Такси до Мамаева Кургана - 350р. в одну сторону
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
2
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А
Экскурсия оставила у нас самые приятные впечатления. Наш гид Людмила была просто великолепна! Она так интересно и увлекательно рассказывала, что даже ребёнок с лёгкостью выдержал всю программу. Людмила открыла нам много нового и интересного, о чём мы даже не подозревали.
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А
Самые наилучшие впечатления. Гидом был Димитрий, человек увлеченный историей и родным краем. Провёл потрясающую экскурсию, рассказал много интересного и познавательного, ответил на все вопросы, а их было не мало. С удовольствием вернемся к вам ещё раз!
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Е
Грамотная экскурсия по центру города Волгограда и Мамаеву кургану. С самого начала экскурсии она захватывает и ты проникаешь в историю города, зданий, событий. Так как с нами был ребёнок 8 лет и я думала,что она не выдержит такого долгого пути, но экскурсовод давал возможность отдохнуть. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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Н
Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Юрию Петровичу за познавательную экскурсию по центру Волгограда и Мамаеву Кургану. Обширный фактаж, эмоциональная подача - история оживала перед глазами. Мы почерпнули для себя много новых
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интересных деталей, погрузились в детали трагических событий, прочувствовали масштаб трагизма. Вместе с тем, Юрий Петрович рассказал об истории города, некоторых зданий и улиц, что позволило почувствовать Волгоград. Общее впечатление очень приятное, время прошло быстро и познавательно. Рекомендуем!

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Е
Получила большое удовольствие! 4 часа пробежали незаметно! Экскурсовод Наталья Владимировна с большой душой относится к своей работе, было очень интересно и познавательно! Посмотрели все основные достопримечательности, прокатились на метротрамвае, просто
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прошлись по городу! Отдельное спасибо за экскурсию по Мамаеву кургану, на многие вещи теперь смотришь другими глазами, обращаешь внимание на значимые мелочи, которые самостоятельно особо не увидишь! Очень советую, равнодушным не останешься!

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Р
Мы давно мечтали об экскурсии по городу-герою Волгограду! Нам очень повезло с гидом Денисом! Влюблённый в свой родной город, Денис рассказал нам много интересного и про историю города и про
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военные сюжеты. Эрудированный, добрый и отзывчивый гид! Посетили Мамаев курган, поездили на лунном трамвае, увидели дом Павлова, разрушенную мельницу, прошлись по территории сталинградской панорамы! Спасибо большое и большой привет из Татарстана!

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