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Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана

5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
Волгоград — город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход истории 📖 Великой Отечественной войны.

Большинство достопримечательностей 🏛️ и памятников города посвящены именно этому страшному времени.

Мы предлагаем вам узнать больше об истории Волгограда, а в конце экскурсии 🧭 посетить Мамаев Курган — самый масштабный памятник в России.

В процессе экскурсии гид расскажет вам все об этих значимых местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана

Что вы увидите

  • Площадь железнодорожного вокзала
  • Площадь Павших борцов
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Мамаев Курган
  • Родина-мать
  • Храм всех святых
  • Площадь Героев и Скорби
Обзорная пешая экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево 🌲, пережившее великую битву.
Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники.
Закончив пешеходную экскурсию по центру Волгограда вы на скоростном трамвае переедете к Мамаеву кургану. Скоростной трамвай — метротрам — единственный в России подобный вид транспорта (гибрид трамвая и метро).
Прибыв на место вы посетите памятник — ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби. Сможете понаблюдать за сменой почетного караула в Зале Воинской Славы и почтить память павших в Храме всех святых.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты на метротрам — 25 руб. с человека
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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