Обзорная пешая экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево 🌲, пережившее великую битву.

Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники.

Закончив пешеходную экскурсию по центру Волгограда вы на скоростном трамвае переедете к Мамаеву кургану. Скоростной трамвай — метротрам — единственный в России подобный вид транспорта (гибрид трамвая и метро).

Прибыв на место вы посетите памятник — ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби. Сможете понаблюдать за сменой почетного караула в Зале Воинской Славы и почтить память павших в Храме всех святых.