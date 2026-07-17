Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Волгоград — город-герой, в котором проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход Великой Отечественной войны. Большинство достопримечательностей и памятников города посвящены именно этому страшному времени.



Мы предлагаем вам узнать больше об истории Волгограда, а в конце экскурсии посетить Мамаев курган — самый масштабный памятник в России. В процессе экскурсии гид расскажет вам все об этих значимых местах. 4.9 80 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Волгограде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 80 отзывов 4 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная пешая экскурсия начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда. Услышите историю Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники. Закончив пешеходную экскурсию по центру Волгограда вы на скоростном трамвае переедете к Мамаеву кургану. Скоростной трамвай — метротрам — единственный в России подобный вид транспорта (гибрид трамвая и метро). Прибыв на место вы посетите памятник — ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Увидите мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать, зовущая своих сыновей на бой с врагом» — одну из самых высоких статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной Войны стены-руины, площади Героев и Скорби. Сможете понаблюдать за сменой почетного караула в Зале Воинской Славы и почтить память павших в Храме всех святых. Важная информация! - Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь железнодорожного вокзала

Площадь Павших борцов

Обелиск защитникам красного Царицына

Вечный огонь

Аллея Героев

Центральная набережная

Парк Победы

Музей-панорама «Сталинградская битва»

Дом Павлова

Мельница Гергардта

Мамаев Курган

Родина-мать

Храм всех святых

Площадь Героев и Скорби Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)

Такси до Мамаева Кургана - 350р. в одну сторону Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.