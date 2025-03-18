Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»

Исследовать улицу Фадеева и Севастопольскую набережную, сражаясь с тёмными силами
Кража яиц райской птицы, вредоносные жуки-заболонники на деревьях, заточение духа прекрасной богини, вызов из тёмного мира злыдней… Что ещё натворил монстр из заброшки, и как его остановить? Вам предстоит объединиться со светлыми духами природы, чтобы победить демонов и спасти город. Всё будет происходить в живописном районе Волго-Донского канала. Готовы?
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Легенда квеcта

Прекрасные берегини, которые охраняют природу, теряют свою волшебную силу. Когда дети и взрослые в городе мало смеются и играют и много грустят, то где-то в заброшенном здании рождается злой монстр. Если его срочно не напоить волшебным зельем и не превратить в доброго лесного зверя, то от его злодеяний город вскоре погрузится во мрак.

Но беда в том, что хранители природы не знают, какие ингредиенты нужны для эликсира и где их взять. Древнее предание говорит только то, что появятся они в результате сотрудничества берегинь и человека. Поспешите пройти по следам монстра, пока он спит, обезвредить его ловушки и найти ингредиенты для волшебного зелья!

Нетипичное знакомство с Волгоградом

Квест проходит на Севастопольской набережной. Разгадывая загадки, вы узнаете о силе и особенностях, казалось бы, обычных деревьев на берегу Волги. Услышите о достопримечательностях самого южного района Волгограда и о древних народах этих мест. Познакомитесь с волшебными существами и божествами, которые в давние времена были частью их жизни.

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фадеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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