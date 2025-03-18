Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Исследовать улицу Фадеева и Севастопольскую набережную, сражаясь с тёмными силами
Кража яиц райской птицы, вредоносные жуки-заболонники на деревьях, заточение духа прекрасной богини, вызов из тёмного мира злыдней… Что ещё натворил монстр из заброшки, и как его остановить? Вам предстоит объединиться со светлыми духами природы, чтобы победить демонов и спасти город. Всё будет происходить в живописном районе Волго-Донского канала. Готовы?
Прекрасные берегини, которые охраняют природу, теряют свою волшебную силу. Когда дети и взрослые в городе мало смеются и играют и много грустят, то где-то в заброшенном здании рождается злой монстр. Если его срочно не напоить волшебным зельем и не превратить в доброго лесного зверя, то от его злодеяний город вскоре погрузится во мрак.
Но беда в том, что хранители природы не знают, какие ингредиенты нужны для эликсира и где их взять. Древнее предание говорит только то, что появятся они в результате сотрудничества берегинь и человека. Поспешите пройти по следам монстра, пока он спит, обезвредить его ловушки и найти ингредиенты для волшебного зелья!
Нетипичное знакомство с Волгоградом
Квест проходит на Севастопольской набережной. Разгадывая загадки, вы узнаете о силе и особенностях, казалось бы, обычных деревьев на берегу Волги. Услышите о достопримечательностях самого южного района Волгограда и о древних народах этих мест. Познакомитесь с волшебными существами и божествами, которые в давние времена были частью их жизни.
Организационные детали
Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
Провёл экскурсии для 570 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!