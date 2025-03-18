Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»

Кража яиц райской птицы, вредоносные жуки-заболонники на деревьях, заточение духа прекрасной богини, вызов из тёмного мира злыдней… Что ещё натворил монстр из заброшки, и как его остановить? Вам предстоит объединиться со светлыми духами природы, чтобы победить демонов и спасти город. Всё будет происходить в живописном районе Волго-Донского канала. Готовы?

Описание квеста

Легенда квеcта

Прекрасные берегини, которые охраняют природу, теряют свою волшебную силу. Когда дети и взрослые в городе мало смеются и играют и много грустят, то где-то в заброшенном здании рождается злой монстр. Если его срочно не напоить волшебным зельем и не превратить в доброго лесного зверя, то от его злодеяний город вскоре погрузится во мрак.

Но беда в том, что хранители природы не знают, какие ингредиенты нужны для эликсира и где их взять. Древнее предание говорит только то, что появятся они в результате сотрудничества берегинь и человека. Поспешите пройти по следам монстра, пока он спит, обезвредить его ловушки и найти ингредиенты для волшебного зелья!

Нетипичное знакомство с Волгоградом

Квест проходит на Севастопольской набережной. Разгадывая загадки, вы узнаете о силе и особенностях, казалось бы, обычных деревьев на берегу Волги. Услышите о достопримечательностях самого южного района Волгограда и о древних народах этих мест. Познакомитесь с волшебными существами и божествами, которые в давние времена были частью их жизни.

Организационные детали