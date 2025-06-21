Фотопрогулка
до 8 чел.
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Г. Волжский, ул. Логинова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5960 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Голоса опалённых страниц
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
Расписание: в понедельник в 15:00, в воскресенье в 15:30
14 дек в 15:30
15 дек в 15:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мемориальное кладбище Россошки + Солдатское поле (на автомобиле путешественников)
Побывать в местах, которые война никогда не покидала и не покинет
Начало: На площади Павших Борцов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9334 ₽ за всё до 4 чел.
