добавляет много интересных дополнительных сведений по краеведению. Кроме того, очень ценно, что он может скорректировать план и информационное наполнение экскурсии под интересы заказчика.

Мы остались довольны экскурсией и очень благодарны Даниилу. Смело могу рекомендовать - заказывайте его экскурсии, жалеть точно не придётся))