Памятное место«Остров Людникова» — это вовсе не участок земли, окруженный водой. Во время Сталинградской битвы 138 дивизия под командованием И. И. Людникова защищала небольшой участок размером 700×400 метров. Этот клочок земли и вошел в историю 📖 как «Остров Людникова». Центром мемориала являются руины командного пункт 138-й Краснознаменной дивизии.

«Стальной кулак» Советской армии Отсюда мы отправимся к Волгоградскому тракторному заводу, перед центральной проходной которого, на постаменте установлен танк Т-34. Он появился здесь в 1943 году в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода.

«Танцующий» мост Мимо заводов-гигантов, жилых районов мы проедем к плотине Волжской ГЭС, по которой переедем в город 🏙️ гидроэнергетиков Волжский. Там мы посетим парк 🌳 «Гидростроитель», который не изменил своего облика со времен великих коммунистических строек. Центральная аллея парка усеяна фонтанами и белоснежными скульптурами. Вернемся в Волгоград мы по знаменитому «танцующему мосту». Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.