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«Остров Людникова» и город Волжский

5
10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
Вы побываете на «Острове Людникова», где познакомитесь с историей 📖 мемориала и представите картину боевых действий 1942 года.

Увидите легендарный танк Т-34 и самую крупную гидроэлектростанцию в Европе.

А также посетите самобытный парк 🌳 «Гидростроитель» в городе Волжский.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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«Остров Людникова» и город Волжский
«Остров Людникова» и город Волжский

Что вы увидите

  • Руины командного пункт 138-й Краснознаменной дивизии
  • Волгоградский тракторный завод
  • Плотина Волжской ГЭС
  • Город Волжский
  • Парк «Гидростроитель»
  • «Танцующий мост»
Памятное место«Остров Людникова» — это вовсе не участок земли, окруженный водой. Во время Сталинградской битвы 138 дивизия под командованием И. И. Людникова защищала небольшой участок размером 700×400 метров. Этот клочок земли и вошел в историю 📖 как «Остров Людникова». Центром мемориала являются руины командного пункт 138-й Краснознаменной дивизии.
«Стальной кулак» Советской армии Отсюда мы отправимся к Волгоградскому тракторному заводу, перед центральной проходной которого, на постаменте установлен танк Т-34. Он появился здесь в 1943 году в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода.
«Танцующий» мост Мимо заводов-гигантов, жилых районов мы проедем к плотине Волжской ГЭС, по которой переедем в город 🏙️ гидроэнергетиков Волжский. Там мы посетим парк 🌳 «Гидростроитель», который не изменил своего облика со времен великих коммунистических строек. Центральная аллея парка усеяна фонтанами и белоснежными скульптурами. Вернемся в Волгоград мы по знаменитому «танцующему мосту». Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
«Остров Людникова» и город Волжский
«Остров Людникова» и город Волжский
«Остров Людникова» и город Волжский
«Остров Людникова» и город Волжский

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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10 отзывов оставили туристы

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