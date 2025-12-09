Мои заказы

По северу Волгограда: история сражений и индустриального подвига

Побывать на местах ожесточённых боёв и оценить масштаб одной из крупнейших ГЭС Европы
Мы отправимся в северную часть города — на острове Людникова и в Логу смерти вспомним дни Сталинградской битвы. Проедем по Волжской ГЭС с панорамой Волгоградского моря.

Вы проследите историю человечества через развитие парусного флота в выставочном зале «Парусники мира» и рассмотрите образцы сталинского ампира.
Описание экскурсии

  • Остров Людникова — плацдарм, на который немцы обрушили удар в ходе решающего наступления
  • Лог смерти — место ожесточённых боёв и памяти павших
  • Тракторный завод и памятник Дзержинскому — история обороны промышленного района
  • Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы и живописные виды
  • Памятник Михаилу Паникахе и выставка «Парусники мира» — символ мужества и уникальный зал с моделями исторических кораблей
  • Памятники Гражданской войны — я расскажу о важности событий в нашем городе для судьбы страны

Примерный тайминг

10:00 — начало экскурсии
10:20–11:30 — остров Людникова, Лог смерти
11:50 — памятник Дзержинскому
12:10–13:20 — Волжская ГЭС
13:40–15:40 — памятник Паникахе, выставка «Парусники мира», памятники Гражданской войны
15:40–16:00 — возвращение в центр

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле CHERY Tiggo 8 Pro MAX, есть два детских кресла. За рулём будет водитель, а я буду вести для вас экскурсию
  • Возможно проведение части экскурсии на метротраме. Если вы будете на своём автомобиле — скидка 40% (детали уточняйте в переписке)
  • Дополнительные расходы: билеты в выставочный зал «Парусники мира» — 400 ₽ с чел.
  • Сброс воды на Волжской ГЭС происходит во второй половине апреля — начале мая

Александр
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1441 туриста
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
читать дальше

нуждающиеся дети. Всё это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации и умении заинтересовать слушателей. В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда и Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.

