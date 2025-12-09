Мы отправимся в северную часть города — на острове Людникова и в Логу смерти вспомним дни Сталинградской битвы. Проедем по Волжской ГЭС с панорамой Волгоградского моря.
Вы проследите историю человечества через развитие парусного флота в выставочном зале «Парусники мира» и рассмотрите образцы сталинского ампира.
Описание экскурсии
- Остров Людникова — плацдарм, на который немцы обрушили удар в ходе решающего наступления
- Лог смерти — место ожесточённых боёв и памяти павших
- Тракторный завод и памятник Дзержинскому — история обороны промышленного района
- Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Европы и живописные виды
- Памятник Михаилу Паникахе и выставка «Парусники мира» — символ мужества и уникальный зал с моделями исторических кораблей
- Памятники Гражданской войны — я расскажу о важности событий в нашем городе для судьбы страны
Примерный тайминг
10:00 — начало экскурсии
10:20–11:30 — остров Людникова, Лог смерти
11:50 — памятник Дзержинскому
12:10–13:20 — Волжская ГЭС
13:40–15:40 — памятник Паникахе, выставка «Парусники мира», памятники Гражданской войны
15:40–16:00 — возвращение в центр
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле CHERY Tiggo 8 Pro MAX, есть два детских кресла. За рулём будет водитель, а я буду вести для вас экскурсию
- Возможно проведение части экскурсии на метротраме. Если вы будете на своём автомобиле — скидка 40% (детали уточняйте в переписке)
- Дополнительные расходы: билеты в выставочный зал «Парусники мира» — 400 ₽ с чел.
- Сброс воды на Волжской ГЭС происходит во второй половине апреля — начале мая
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1441 туриста
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
