Эльтон — это не просто озеро, а пространство, где исчезают привычные ориентиры. Остаются степь, соль, небо и тишина. И ощущение, что находишься на другой планете. Вы полюбуетесь необычными ландшафтами, посетите этнографический центр «Алтын-Нур», побываете в казахской юрте и русской избе, подниметесь на гору Улаган и попробуете блюда местной кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Волгограда

8:00 — выезд из Волжского

12:00 — посёлок Эльтон, этнографический центр «Алтын-Нур»

Экскурсия по комплексу: казахская юрта и краеведческий музей. Знакомство с традициями, бытом и культурой казахского народа

Национальный обед: бешбармак, шурпа, чай из самовара с восточными сладостями. Рассказы о традициях, обычаях и жизни степных народов

Русская изба: знакомство с бытом и традициями русской деревни, исторические факты и возможность сделать фото в народных костюмах

15:00 — гора Улаган

Подъём на смотровую площадку с панорамным видом на озеро Эльтон. Рассказ о соляном куполе, который ежегодно увеличивается, и особенностях формирования рельефа.

16:00 — озеро Эльтон

Прогулка по берегу одного из самых солёных озёр России. Уникальные ландшафты: солончаки, мелководья, дельты рек, балки и степные долины.

18:00 — выезд в Волгоград

23:00 — ориентировочное время прибытия в Волжский/Волгоград

Вы узнаете:

как возникло солёное озеро Эльтон и почему его считают одним из самых минерализованных в мире

чем отличается казахская юрта от русской избы в традиционном быту

как формируются солончаки, балки и степные ландшафты

как устроена повседневная жизнь степных народов

Организационные детали