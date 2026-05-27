Эльтон — это не просто озеро, а пространство, где исчезают привычные ориентиры. Остаются степь, соль, небо и тишина. И ощущение, что находишься на другой планете.
Вы полюбуетесь необычными ландшафтами, посетите этнографический центр «Алтын-Нур», побываете в казахской юрте и русской избе, подниметесь на гору Улаган и попробуете блюда местной кухни.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Волгограда
8:00 — выезд из Волжского
12:00 — посёлок Эльтон, этнографический центр «Алтын-Нур»
- Экскурсия по комплексу: казахская юрта и краеведческий музей. Знакомство с традициями, бытом и культурой казахского народа
- Национальный обед: бешбармак, шурпа, чай из самовара с восточными сладостями. Рассказы о традициях, обычаях и жизни степных народов
- Русская изба: знакомство с бытом и традициями русской деревни, исторические факты и возможность сделать фото в народных костюмах
15:00 — гора Улаган
Подъём на смотровую площадку с панорамным видом на озеро Эльтон. Рассказ о соляном куполе, который ежегодно увеличивается, и особенностях формирования рельефа.
16:00 — озеро Эльтон
Прогулка по берегу одного из самых солёных озёр России. Уникальные ландшафты: солончаки, мелководья, дельты рек, балки и степные долины.
18:00 — выезд в Волгоград
23:00 — ориентировочное время прибытия в Волжский/Волгоград
Вы узнаете:
- как возникло солёное озеро Эльтон и почему его считают одним из самых минерализованных в мире
- чем отличается казахская юрта от русской избы в традиционном быту
- как формируются солончаки, балки и степные ландшафты
- как устроена повседневная жизнь степных народов
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе
- Дополнительно оплачивается экскурсия с обедом в «Алтын-Нур» — 1200 ₽ за чел.
- Возьмите с собой паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте имени Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
