информированным собеседником и рассказчиком. Мы узнали очень много интересных и необычных фактов об этом замечательном явлении природы. Не смотря на то что дорога из Волгограда была продолжительной Константин не дал нам скучать ни одной минуты, рассказывая интересные факты, о местах, которые мы проезжали.

Экскурсия, которую организовал и провел Константин произвела на нас

неизгладимое впечатление и на обратной дороге мы на перебой обсуждали увиденное.

Константин не только подарил нам прекрасную экскурсию по заявленному маршруту, но услышав от нас что мы много раз проезжавшие г. Волгоград ни разу не видели ГЭС любезно показал и ее.

К сожалению отличную экскурсию немного омрачила наша личная проблема и сложности ее решения. К нашему счастью Константин оказался не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным человеком. Он не оставил нас один на один с нашей проблемой, а помогал нам в ее решении. За что мы безгранично и ему благодарны. Спасибо Костя.

Отправляйтесь на интереснейшую экскурсию г. Богдо и оз. Баскунчак и Вам очень повезет если Вашим гидом будет Константин.