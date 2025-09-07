Мои заказы

Озеро Эльтон – экскурсии в Волгограде

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Эльтон» в Волгограде, цены от 7990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
12 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 30 000 ₽ за человека
Знакомьтесь, Волгоградское море
На яхте
2 часа
47 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Знакомьтесь, Волгоградское море: индивидуальная водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7990 ₽ за всё до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
Эльтон и Приэльтонье манят редкими ландшафтами и древними легендами. Исследуйте соляные каньоны и насладитесь местной кухней на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 42 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Дата посещения: 6 сентября 2025
    Были в начале сентября - погода, вода, организация поездки, сама гора и конечно же озеро были Супер!
  • Н
    Наталья
    18 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Замечательная прогулка в замечательной компании! Олег настоящий профессионал, влюбленный в свое дело! Получили огромное удовольствие.
  • И
    Ирина
    10 июня 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Дата посещения: 9 июня 2025
    Олег - прекрасный экскурсовод. Обладает глубокими знаниями о Волжском и окрестностях. Ни один вопрос не остался без ответа. Очень внимательный
    и заботливый человек. Тема экскурсии интересная, не банальная. Яхта Лиса красивая и чистая. И хоть пройти под парусом не удалось, т.к. не было ветра, Олег разрешил сыну развернуть парус и порулить. Восторг! Благодарю за прекрасный вечер! Рекомендую.

  • Д
    Двоешерстнов
    30 мая 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Дата посещения: 29 мая 2025
    Хорошая прогулка под парусом. Достаточно интересный рассказ шкипера Олега об акватории Волгоградского моря. Профессиональное управление судном даже при сильном встречном ветре, что особенно понравилось 12-и летнему мальчику. Хорошая прогулка для семьи.
  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
    Александр прекрасный экскурсовод, день прошел весело и непринужденно. Мы осилили переход к Ведьминому клыку и даже спустились к подножию. Узнали много нового о Волгограде, увидели не только Волгу, но и Дон. Виды потрясающие!
  • В
    Виктория
    13 октября 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Классное путешествие, ненавязчивая компания капитана, а еще очень чисто на палубе!
  • Т
    Татьяна
    3 октября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Нам повезло. На экскурсии, о которой мы давно мечтали г. Богдо, и оз. Баскунчак нас сопровождал Константин
    Он оказался общительным, отлично
    информированным собеседником и рассказчиком. Мы узнали очень много интересных и необычных фактов об этом замечательном явлении природы. Не смотря на то что дорога из Волгограда была продолжительной Константин не дал нам скучать ни одной минуты, рассказывая интересные факты, о местах, которые мы проезжали.
    Экскурсия, которую организовал и провел Константин произвела на нас
    неизгладимое впечатление и на обратной дороге мы на перебой обсуждали увиденное.
    Константин не только подарил нам прекрасную экскурсию по заявленному маршруту, но услышав от нас что мы много раз проезжавшие г. Волгоград ни разу не видели ГЭС любезно показал и ее.
    К сожалению отличную экскурсию немного омрачила наша личная проблема и сложности ее решения. К нашему счастью Константин оказался не только прекрасным экскурсоводом, но и замечательным человеком. Он не оставил нас один на один с нашей проблемой, а помогал нам в ее решении. За что мы безгранично и ему благодарны. Спасибо Костя.
    Отправляйтесь на интереснейшую экскурсию г. Богдо и оз. Баскунчак и Вам очень повезет если Вашим гидом будет Константин.

  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
    Накануне мы ездили с Александром и Екатериной на обзорную экскурсию по городу, в ходе которой увидели и узнали много интересного.
    Но, быть в Волгограде и не посетить достопримечательности в области мы не могли. И на следующий день наше путешествие по волгоградской земле продолжилось. Утром нас забрали от места нашего проживания и мы отправились в увлекательную поездку к Дону. Александр продолжил рассказ о городе, событиях, многих исторических личностях. Бескрайние степи, необычный останец Ведьмин клык, Дон, величественный монумент "Соединение фронтов" Вучетича в Пятиморске, Волго-Донской канал и многое другое мы увидели на этой экскурсии! Было очень интересно и познавательно! От всей души благодарим Александра и Екатерину за экскурсию и яркие впечатления, полученные в ходе этой поездки!! И, конечно же рекомендуем!
    С уважением,
    путешественники из Екатеринбурга

  • А
    Анна
    28 сентября 2025
    От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
    Добрый день всем, были в славном городе Волгограде первый раз с 24 по 28 сентября. Заранее выбрали экскурсию Александра с
    посещением Ведьминого клыка, Пятиморска и шлюзов. Экскурсией остались крайне довольны, Александр как гид и рассказчик великолепен, отдельно упомянем его супругу которая вела автомобиль во время экскурсии, навык и мастерство вождения на крайне высоком уровне(что лично мне позволило расслабиться и полностью окунуться в историю края и наслаждения пейзажем). Экскурсии от Александра крайне рекомендуем, знает не только историю, места и край, но, так же дал пару прекрасных советов где купить подарки, где вкусно поесть в городе и где (спойлер) насладиться и удивиться архитектурой и историей Волгограда. Огромное спасибо за экскурсию, все было на высшем уровне, при следующей поездке в Волгоград обязательно обратимся снова к Александру. С Уважением Александр и Анна, Питер.

  • Е
    Евгения
    27 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Константин очень внимательный человек и аккуратный водитель. Как гид много знает и с удовольствием по дороге рассказывает, поэтому она пролетает
    незаметно. Стартовали из Волгограда рано и успели посмотреть всё практически в одиночестве, что считаю большим плюсом. На гору забрались, маршрут несложный, есть таблички с описанием флоры и фауны по пути. На о. Баскунчак ветер был бодрящий, облака, но когда это кого останавливало?! Плавали в кораллках, вполне удобно. На обратном пути ели в кафешке - доступно, просто, но вкусно. Спасибо за новые интересные впечатления!!!

  • Д
    Дарья
    21 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Экскурсия понравилась. Спасибо Константину. Еще рыбу с арбузами прикупили. Накормил в отличной кафешки нас.
    По разному воспринимается озеро с горы и непосредственно ходя по соли. Впечатляет соленость, как люди там живут вообще.
  • Г
    Галина
    19 сентября 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Недавно ездили на гору Богро и озеро Баскунчак, ожидания совпали с реальностью полностью, большое спасибо команде за отличную экскурсию, за
    человечность тоже что не мало важно, всегда пойдут на встречу и помогут, в плане экскурсии и в жизненных ситуациях, еще раз спасибо вам большое

  • Е
    Евгений
    14 сентября 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Было интересно и поучительно - ветер надувал паруса - мы впитывали морской бриз 👍✊🏽Рекомендую ☝️
  • Б
    Большакова
    3 сентября 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Нам очень понравилось! Было необычно,рассказы интересные,время провели с семьёй супер!
  • В
    Варвара
    30 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Потрясающий вечер в компании чудесного капитана Олега!!! Дети в восторге! Время пролетело не заметно…
  • К
    Кристина
    28 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Спасибо большое Олегу за вечернюю прогулку на яхте, мы встретили потрясающий закат на Волге, а Олег нам поведал истории о Волгограде и его жителях
  • Н
    Надежда
    24 августа 2025
    Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
    Наш гид - Евгений- прекрасный собеседник, ненавязчивый, отвечал на все наши вопросы, дал нам информацию дозировано чтобы не перегрузить, показал
    красивые места и по фотографировал нас. Очень заботливо спрашивал -как нас довез уазик до озера, все ли понравилось.
    Гид не едет с вами на озеро, он проводит экскурсию по горе и отвозит до въезда к озеру и там пересаживает к другому водителю (водитель довозит до озера и забирает через 1-1,5 часа), на озере вы сами выбираете чем заниматься- фотографироваться, плавать или лежать на лежаке(да они там есть, очень удобно). К самому озеру лучше взять воду или влажные салфетки, чтобы отмыть руки, промыть глаза(на всякий случай), до душа вам ещё нужно будет доехать обратно на уазике 10-15 минут. Мы плавали в тапках, зайти босиком в воду никак. Вода была прохладная, но зависит от глубины вашего «бассейна».
    Мы выезжали с Волгограда в 8:00. На наш взгляд- самое удачное время, чтобы не поздно вернуться и успеть поужинать в городе. В дорогу брали сендвичи, поели после спуска с горы- там беседки(но можно сходить в кафе поесть у озера).
    Дорога конечно долгая, но такая красота того стоит. Спасибо большое команде за прекрасный день и экскурсию (на сколько я знаю, подобных вариантов экскурсий нет, на момент августа 2025,мы искали)

  • А
    Андрей
    23 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Олег опытный капитан и интересный собеседник. Прогулка оправдала ожидания, все остались довольны.
  • О
    Ольга
    21 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Приятная прогулка по "Волгоградскому морю". Яхта с парусом, это не моторка))) были семьей, пока мы слушали интересные истории Олега, дети снимали свои бесконечные ролики. Каждый получил своё удовольствие. Спасибо Олегу за такую замечательную прогулку!
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
    Однозначно рекомендуем и экскурсовода, и саму экскурсию! Екатерина, как водитель, тоже молодец! Александр - очень грамотный гид с прекрасной речью. Мы остались очень довольны!

