Головной убор (широкополую шляпу или бейсболку);

Солнцезащитный крем;

Солнцезащитные очки;

Футболку с длинными рукавами;

Перекус к чаю по желанию;

Дождевик (на случай дождя).

Что вас ожидает: Во время нашего тура вы прогуляетесь по уютным паркам города спутника Волжский вместе с увлекательным рассказом гида-экскурсовода. Далее, от базы на Киляковском пляже, мы пройдем по живописным местам реки Ахтубы. Вы узнаете много интересных фактов, тайн и легенд о проплывающих мимо местах. Протяженность маршрута — 5-6 км. Время в пути — 2 часа. На маршруте, после часа гребли, нам предстоит остановка в красивом месте для отдыха (чай, кофе, легкий ланч), а после мы возвращаемся на базу, где обсудим маршрут и поделимся накопившимися впечатлениями. Рекомендуем взять с собой: