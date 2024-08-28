Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение на SUP / кайаке по реке Ахтуба.
Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления от встречи с природой и историей Волгоградской области.
Под руководством опытного
Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления от встречи с природой и историей Волгоградской области.
Под руководством опытного
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Во время нашего тура вы прогуляетесь по уютным паркам города спутника Волжский вместе с увлекательным рассказом гида-экскурсовода. Далее, от базы на Киляковском пляже, мы пройдем по живописным местам реки Ахтубы. Вы узнаете много интересных фактов, тайн и легенд о проплывающих мимо местах. Протяженность маршрута — 5-6 км. Время в пути — 2 часа. На маршруте, после часа гребли, нам предстоит остановка в красивом месте для отдыха (чай, кофе, легкий ланч), а после мы возвращаемся на базу, где обсудим маршрут и поделимся накопившимися впечатлениями. Рекомендуем взять с собой:
- Головной убор (широкополую шляпу или бейсболку);
- Солнцезащитный крем;
- Солнцезащитные очки;
- Футболку с длинными рукавами;
- Перекус к чаю по желанию;
- Дождевик (на случай дождя).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северные районы города
- Левый берег Волги
- Крупнейшая гидроэлектростанция Европы
- Смотровая площадка ГЭС
- Парки города спутника Волжский
- База на Киляковском пляже
- Река Ахтуба
Что включено
- Сопровождение гида-экскурсовода.
- Сопровождение инструктора.
- Комплектуем всем необходимым: весло, жилет, гермомешок, гермочехол для телефона, брызгозащитный фартук.
- Вода, перекус.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается транспорт - 6000 руб. до 2-х чел. Если более 2-х человек, доплата за каждого участника - 4000 руб. (с учётом транспорта).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Головной убор (широкополую шляпу или бейсболку)
- Солнцезащитный крем
- Солнцезащитные очки
- Футболку с длинными рукавами
- Перекус к чаю по желанию
- Дождевик (на случай дождя)
- Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Волгограда
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