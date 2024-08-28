Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»

Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение на SUP / кайаке по реке Ахтуба.

Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления от встречи с природой и историей Волгоградской области.

Под руководством опытного
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гида вы отправитесь в путешествие по левому берегу Волги, где сможете в полной мере оценить красоту заволжских пейзажей и узнать множество интересных фактов о северных районах города и ГЭС.

Протяженность маршрута составляет 5-6 км, что позволит вам не торопясь насладиться красотами местности и вдохнуть полной грудью чистый речной воздух. После активной части маршрута на вас ждет приятный отдых с чаем и кофе в уединенном уголке природы.

Вернувшись на базу, вы сможете поделиться своими впечатлениями и эмоциями от увиденного и пережитого.

Экскурсия на SUP / кайаке «Заволжские сказки» - это идеальный способ провести время на воде, сочетая активный отдых с познавательной программой

Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Во время нашего тура вы прогуляетесь по уютным паркам города спутника Волжский вместе с увлекательным рассказом гида-экскурсовода. Далее, от базы на Киляковском пляже, мы пройдем по живописным местам реки Ахтубы. Вы узнаете много интересных фактов, тайн и легенд о проплывающих мимо местах. Протяженность маршрута — 5-6 км. Время в пути — 2 часа. На маршруте, после часа гребли, нам предстоит остановка в красивом месте для отдыха (чай, кофе, легкий ланч), а после мы возвращаемся на базу, где обсудим маршрут и поделимся накопившимися впечатлениями. Рекомендуем взять с собой:
  • Головной убор (широкополую шляпу или бейсболку);
  • Солнцезащитный крем;
  • Солнцезащитные очки;
  • Футболку с длинными рукавами;
  • Перекус к чаю по желанию;
  • Дождевик (на случай дождя).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Северные районы города
  • Левый берег Волги
  • Крупнейшая гидроэлектростанция Европы
  • Смотровая площадка ГЭС
  • Парки города спутника Волжский
  • База на Киляковском пляже
  • Река Ахтуба
Что включено
  • Сопровождение гида-экскурсовода.
  • Сопровождение инструктора.
  • Комплектуем всем необходимым: весло, жилет, гермомешок, гермочехол для телефона, брызгозащитный фартук.
  • Вода, перекус.
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается транспорт - 6000 руб. до 2-х чел. Если более 2-х человек, доплата за каждого участника - 4000 руб. (с учётом транспорта).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Головной убор (широкополую шляпу или бейсболку)
  • Солнцезащитный крем
  • Солнцезащитные очки
  • Футболку с длинными рукавами
  • Перекус к чаю по желанию
  • Дождевик (на случай дождя)
  • Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Волгограда

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