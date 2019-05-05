7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут пройдет по центральной набережной Волгограда – самому красивому и популярному променаду города. Вы полюбуетесь панорамами широкой Волги, увидите «Памятник российскому казачеству», а также углубимся в историю Дома Павлова, церковь Иоанна Предтечи и другие достопримечательности. По пути я познакомлю вас с историей города, расскажу об эпохе казачества, знаменитых горожанах и легендарном военном прошлом Волгограда.

Что вас ожидает

Достопримечтальности центральной набережной

Мы начнем прогулку от истоков Волгограда – с утеса, на котором в 16 веке была основана Царицынская крепость. Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина. Прогуливаясь по набережной, вы увидите замечательные культурные объекты города: памятник Петру и Февронии Муромским, композицию «Памятник российскому казачеству», изящный фонтан «Искусство» и театр музыкальной комедии. А по пути мы погрузимся в историю города: поговорим о Волжском торговом пути и кочевых племенах, о развитии Волгограда и истории местного казачества.

Волгоград в годы Великой Отечественной войны

По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь вы рассмотрите советскую и немецкую технику и военный железнодорожный состав, узнаете подробности великой Сталинградской битвы и обороны Сталинграда. Мы осмотрим Мельницу Гергардта, которую не восстановили в память о войне, а также углубимся в историю знаменитого Дома Павлова, где взвод советских солдат 2 месяца держал оборону.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей города и увидеть его лучшие панорамы.