7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Наш маршрут пройдет по центральной набережной Волгограда – самому красивому и популярному променаду города.

Вы полюбуетесь панорамами широкой Волги, увидите «Памятник российскому казачеству», а также углубимся в историю Дома Павлова, церковь Иоанна Предтечи и другие достопримечательности.

По пути я познакомлю вас с историей города, расскажу об эпохе казачества, знаменитых горожанах и легендарном военном прошлом Волгограда.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча около ресторана "Маяк".
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда

Что вас ожидает

Достопримечтальности центральной набережной
Мы начнем прогулку от истоков Волгограда – с утеса, на котором в 16 веке была основана Царицынская крепость. Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина. Прогуливаясь по набережной, вы увидите замечательные культурные объекты города: памятник Петру и Февронии Муромским, композицию «Памятник российскому казачеству», изящный фонтан «Искусство» и театр музыкальной комедии. А по пути мы погрузимся в историю города: поговорим о Волжском торговом пути и кочевых племенах, о развитии Волгограда и истории местного казачества.

Волгоград в годы Великой Отечественной войны
По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь вы рассмотрите советскую и немецкую технику и военный железнодорожный состав, узнаете подробности великой Сталинградской битвы и обороны Сталинграда. Мы осмотрим Мельницу Гергардта, которую не восстановили в память о войне, а также углубимся в историю знаменитого Дома Павлова, где взвод советских солдат 2 месяца держал оборону.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей города и увидеть его лучшие панорамы.

Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда
Центральная набережная – сердце Волгограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около ресторана "Маяк"..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 47 лет. Коренной волгоградец с высшим историческим образованием, специализация — история казачества. Предлагаю помощь гостям нашего города в осмотре достопримечательностей, трансфере и сопровождении.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 мая 2019
Дмитрий, спасибо за экскурсию и за внимание к нашим пожеланиям по составлению маршрута. А также за интересные исторические и неисторические подробности и советы по сувенирам. Единственное, что хотелось бы пожелать-чуть больше уверенности :))) Вы-хороший гид, хоть и не профессиональный. А если сможете говорить громче и расстаться со спортивным костюмом (хотя бы на аватаре😀), то совершенно определенно дадите форму многим профессионалам.
20 апреля 2019
Очень интересная экскурсия! Гид рассказал не только про непосредственную тему, но и в целом очень много по истории Волгограда и области. Гид историк по образованию и это чувствуется по глубине знаний
6 августа 2018
Огромное спасибо Дмитрию за интересный рассказ о трагической истории города и особенностях архитектуры. Благодаря экскурсии мы прониклись чувством патриотизма и гордости за нашу страну! Дмитрий знает много фактов, о которых не прочитаешь в учебниках истории. Приятно слушать влюблённого в свой город и увлекающегося историей человека. Обязательно посоветуем экскурсию знакомым.
20 июня 2018
Мы остались очень довольны экскурсией. Дмитрий подробно рассказал об истории города, о событиях военного времени, об архитектуре. Конечно, в Волгограде после войны почти ничего не уцелело, но тут уж ничего не поделаешь. Рекомендую эту экскурсию
14 мая 2018
Дмитрий – прекрасный экскурсовод. Эрудированный, пропитанный любовью к своему городу, со знанием дела провел нас по центральным местам Волгограда. Примечательно, что сами мы – коренные волжане и в Волгограде бывали много раз, но тем не менее Дмитрию удалось рассказать нам много нового и интересного.
3 декабря 2017
Очень понравилось. Дмитрий рассказывал очень интересно, с большой любовью к своему городу. Передал частичку этой любви нам!) провёл экскурсию, учитывая наши пожелания! Большое спасибо за очень интересный день!!!!
3 августа 2017
Спасибо за экскурсию!
У нас получилась приятная вечерняя прогулка по набережной с рассказами от местного жителя с историческими фактами.
Большое и отдельное спасибо Дмитрию за оперативное согласование времени ( договорились накануне вечером).
Экскурсия ориентирована на взрослых, детям ( нашим девочкам - 7 и 9) было слишком много непонятной информации. Несмотря на это, дети выдержали 2-часовую прогулку, а после ещё долго задавали вопросы про услышанное.

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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