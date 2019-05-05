7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Достопримечтальности центральной набережной Мы начнем прогулку от истоков Волгограда – с утеса, на котором в 16 веке была основана Царицынская крепость. Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина. Прогуливаясь по набережной, вы увидите замечательные культурные объекты города: памятник Петру и Февронии Муромским, композицию «Памятник российскому казачеству», изящный фонтан «Искусство» и театр музыкальной комедии. А по пути мы погрузимся в историю города: поговорим о Волжском торговом пути и кочевых племенах, о развитии Волгограда и истории местного казачества.
Волгоград в годы Великой Отечественной войны По улице Чуйкова, через множество интересных местечек, мы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь вы рассмотрите советскую и немецкую технику и военный железнодорожный состав, узнаете подробности великой Сталинградской битвы и обороны Сталинграда. Мы осмотрим Мельницу Гергардта, которую не восстановили в память о войне, а также углубимся в историю знаменитого Дома Павлова, где взвод советских солдат 2 месяца держал оборону.
Кому подойдет эта экскурсия
Путешественникам любого возраста, которые хотят познакомиться с историей города и увидеть его лучшие панорамы.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура около ресторана "Маяк"..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 47 лет. Коренной волгоградец с высшим историческим образованием, специализация — история казачества. Предлагаю помощь гостям нашего города в осмотре достопримечательностей, трансфере и сопровождении.
Дмитрий, спасибо за экскурсию и за внимание к нашим пожеланиям по составлению маршрута. А также за интересные исторические и неисторические подробности и советы по сувенирам. Единственное, что хотелось бы пожелать-чуть больше уверенности :))) Вы-хороший гид, хоть и не профессиональный. А если сможете говорить громче и расстаться со спортивным костюмом (хотя бы на аватаре😀), то совершенно определенно дадите форму многим профессионалам.
Андрей
20 апреля 2019
Очень интересная экскурсия! Гид рассказал не только про непосредственную тему, но и в целом очень много по истории Волгограда и области. Гид историк по образованию и это чувствуется по глубине знаний
Наталья
6 августа 2018
Огромное спасибо Дмитрию за интересный рассказ о трагической истории города и особенностях архитектуры. Благодаря экскурсии мы прониклись чувством патриотизма и гордости за нашу страну! Дмитрий знает много фактов, о которых не прочитаешь в учебниках истории. Приятно слушать влюблённого в свой город и увлекающегося историей человека. Обязательно посоветуем экскурсию знакомым.
Петр
20 июня 2018
Мы остались очень довольны экскурсией. Дмитрий подробно рассказал об истории города, о событиях военного времени, об архитектуре. Конечно, в Волгограде после войны почти ничего не уцелело, но тут уж ничего не поделаешь. Рекомендую эту экскурсию
Дмитрий
14 мая 2018
Дмитрий – прекрасный экскурсовод. Эрудированный, пропитанный любовью к своему городу, со знанием дела провел нас по центральным местам Волгограда. Примечательно, что сами мы – коренные волжане и в Волгограде бывали много раз, но тем не менее Дмитрию удалось рассказать нам много нового и интересного.
Любовь
3 декабря 2017
Очень понравилось. Дмитрий рассказывал очень интересно, с большой любовью к своему городу. Передал частичку этой любви нам!) провёл экскурсию, учитывая наши пожелания! Большое спасибо за очень интересный день!!!!
Ольга
3 августа 2017
Спасибо за экскурсию!
У нас получилась приятная вечерняя прогулка по набережной с рассказами от местного жителя с историческими фактами.
Большое и отдельное спасибо Дмитрию за оперативное согласование времени ( договорились накануне вечером).
Экскурсия ориентирована на взрослых, детям ( нашим девочкам - 7 и 9) было слишком много непонятной информации. Несмотря на это, дети выдержали 2-часовую прогулку, а после ещё долго задавали вопросы про услышанное.
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Я приглашаю вас на спокойную пешую экскурсию, которая поможет внимательно изучить достопримечательности и узнать об истории развития Царицына, о славном героическом прошлом Сталинграда и о современном городе. Площадь Павших Борцов и Аллея Героев встретят вас знаковыми монументами и расскажут о военном прошлом города. Вы увидите сохранившиеся памятники и фонтан «Детский хоровод» с необычной историей, рассмотрите архитектурный ансамбль двух площадей, узнаете интересные факты из жизни некоторых домов и полюбуетесь видами Волги.
Рассмотреть три лика города-героя через достопримечательности и истории о нём
Волгоград — город, трижды менявший своё имя — с тремя непохожими друг на друга историями. Я покажу вам символы, оставшиеся с тех времён, как он был Царицыном и Сталинградом. А также обойдём памятники современности. Вы узнаете о каждом знаменательном этапе в биографии Волгограда и удивитесь тому, как богато его прошлое!
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь. Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности. Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.