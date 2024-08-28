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истории города. При этом он отвечал на все вопросы, которые возникали во время экскурсии. Рассказывает все очень доступно и понятно. Во время экскурсии впитываешь в себя всю историю города, от которой по коже бегут мурашки. Мало таких экскурсоводов, которые могут погрузить тебя в прошлое, провести через время и вернуть обратно. Мы с мужем в восторге!!!!!