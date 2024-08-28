2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Историческое прошлое парковПрогулка начнётся в одном из главных городских парков, который часто называют Горсадом»
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
«Проходим сквозь пространство и время — от забытой Царицынской набережной до нового парка, а в итоге погружаемся до истоков основания нашего города»
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
«В Пятиморске мы посетим парк «История Государства Российского», где вы узнаете много нового и интересного о нашей стране»
1 ноя в 08:30
4 ноя в 12:00
17 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Дмитрий - интересный и грамотный рассказчик, любящий свой город. Маршрут проходит по знаковым местам города и погружает в его историю. Очень рекомендую для тех, кто впервые посещает Волгоград. Нам он помог влюбиться в этот город!
- ЮЮлия22 сентября 2022Ребята!!! Будете в Волгограде обязательно обратитесь за проведением экскурсии по городу к Дмитрию. Мы в восторге от рассказов, от знания
- ААнтон21 апреля 2022Были проездом на один день в Волгограде. Решили расширить свои познания о таком интересном и великом городе! Дмитрию огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Парки»
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