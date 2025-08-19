Юлия

Все понравилось) очень уютно и атмосферно было на яхте) мы были с бабушкой 89 лет, капитан и его помощник проявили особое отношение, очень аккуратно помогли подняться и спуститься. Были вежливыми, рассказывали интересные истории. Вся семья осталась в восторге)