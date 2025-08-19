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Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Увидеть город с необычной перспективы и поймать попутный ветер на крупнейшей реке Европы
«На красивом судне вы отчалите от яхт-клуба и за пару часов пройдёте вдоль всего правого берега Волги и центральной набережной Волгограда»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:00
19 990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Волга - красота под парусами
Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Начало: В городе Волжский
«сможете поуправлять современной парусной яхтой океанского класса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Яхта. Парус. Волга
Речная прогулка выше Волгограда
Начало: В яхт-клубе города Волжский
«От яхт-клуба в Волжском мы пройдём вверх по течению Волги и обратно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7999 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Теплоходная прогулка по Волго-Донскому каналу (из Волгограда)
Рассмотреть гидросооружения и вспомнить события Сталинградской битвы
Начало: В Волгограде и Волжском
«Здесь вы увидите плавучую церковь Святителя Иннокентия, пересядете на теплоход и понаблюдаете, как судно проходит шлюзование»
15 авг в 08:00
5 сен в 08:00
3100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 18 авг 2025
Отличная поездка!!! Всем рекомендую! У нас был прекрасный капитан Дмитрий! Все рассказал, показал. Мы задержались на 15 минут, но Дмитрий
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Все понравилось) очень уютно и атмосферно было на яхте) мы были с бабушкой 89 лет, капитан и его помощник проявили особое отношение, очень аккуратно помогли подняться и спуститься. Были вежливыми, рассказывали интересные истории. Вся семья осталась в восторге)
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О
Игорь Иванович, спасибо большое за прогулку на яхте! Однозначно, рекомендую. Виды потрясающие, рассказы интересные, купание в бухте -просто огонь!
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Прекрасно провели время. Теперь ребёнок мечтает о собственной яхте)
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Е
Игорь, благодарим за прекрасный вечер на закате! Впечатлились масштабами Волги, обзавелись хорошими снимками, услышали интересные истории. Все спокойно, безопасно. Наши рекомендации!
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Е
все было прекрасно. капитан рассказал историю города было интересно. немного не повезло с погодой-начался дождь. но впечатление это не испортило.
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По Волге под парусом на закате, разве может не понравится такая прогулка, конечно все сложилось. Капитан рассказывал по ходу прогулки
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Е
Экскурсия великолепная всё прошло отлично спасибо большое команде Александров их двое много рассказали показали очень хорошие добрые ребята обязательно ещё приедем на яхту
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И
Просто приятная прогулка под парусом! Можно и несколько фото сделать, как себя, так и порта с другого ракурса, и просто подышать воздухом
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💫Мечта осуществилась! Замечательный маршрут, для ощущения широты реки, продуман капитаном!
Особая медитация на воде😀 Благодаря профессионализму Максима экскурсия прошла с удовольствием и с теплыми воспоминаниями отправляем домой!
Очень рекомендуем к посещению!
Особая медитация на воде😀 Благодаря профессионализму Максима экскурсия прошла с удовольствием и с теплыми воспоминаниями отправляем домой!
Очень рекомендуем к посещению!
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Всего 307 отзывов в Волгограде в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Круизы»
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Сейчас в Волгограде в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3100 до 19 990. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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