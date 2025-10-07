Деревянное зодчество в Вологде — это одна из визитных карточек города, его уникальная особенность. Я проведу вас по кварталам с сохранившейся деревянной застройкой. Покажу, что значит «дом вологодского типа».
Познакомлю с архитектурными приёмами и резьбой, а также поделюсь историями о владельцах этих старинных деревянных особняков.
Познакомлю с архитектурными приёмами и резьбой, а также поделюсь историями о владельцах этих старинных деревянных особняков.
Описание экскурсии
- Площадь Революции — административный центр Вологды, который раньше был деревянным
- Дом Юшина в стиле классицизма. Он рассказывает историю кружка «политической неблагонадежности» — дочери купца Юшина собирали вокруг себя революционеров
- Усадьба купца Самарина, в комплекс которой входит сразу три здания, — образец единственной уцелевшей усадьбы начала 20 века
- Дом Левина-Ватагина — дантиста, который снимал здесь кабинет
- Дом Соковикова в стиле ампир, где жил поэт Константин Николаевич Батюшков
- Советский проспект — царство новодела. Вы увидите, как не нужно поступать в деле сохранения деревянного наследия
- Маленький и уютный дом купчихи Красненьковой, которая тихой сапой преумножила капитал мужа в несколько раз
- Дом инженера Цеха — деревянное здание с резными наличниками
- Дом Панова, где при реставрации была раскрыта настенная роспись 19 века, предположительно, европейского мастера
- Дом Левашова начала 19 века, который воспроизводит формы каменной архитектуры
- Дом Пузыревского-Пузана с самыми большими в городе деревянными колоннами
Вы узнаете:
- как долго Вологда была «деревянным морем» и как сейчас вологжане его сохраняют
- сколько в городе деревянных объектов культурного наследия, каковы их стилевые и архитектурные особенности
- какова судьба владельцев исторических деревянных домов
А ещё на экскурсии вы будете не только слушать, но и петь!
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Рекомендуемый возраст участников 12+.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 500 туристов
Я лицензированный гид. Живу в Вологде с рождения, люблю её всем сердцем и не устаю о ней рассказывать гостям и вологжанам. Более 20 лет работала журналистом в городских СМИ, поэтому знаю Вологду с разных сторон: глазами старожилов, молодёжи и профессионалов из разных сфер. Могу рассказать немало интересных историй!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 окт 2025
Замечательная, душевная, неспешная прогулка по одному из очень атмосферных районов города в сопровождении интересного повествования и милых сердцу мелодий! Рекомендую!
М
Марина
3 окт 2025
Были с Екатериной на экскурсии второго октября, понравилось, будем рекомендовать друзьям!
Входит в следующие категории Вологды
Похожие экскурсии из Вологды
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
30 ноя в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
1 дек в 08:30
2 дек в 08:00
4300 ₽ за всё до 6 чел.