Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду

От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Деревянное зодчество в Вологде — это одна из визитных карточек города, его уникальная особенность. Я проведу вас по кварталам с сохранившейся деревянной застройкой. Покажу, что значит «дом вологодского типа».

Познакомлю с архитектурными приёмами и резьбой, а также поделюсь историями о владельцах этих старинных деревянных особняков.
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Площадь Революции — административный центр Вологды, который раньше был деревянным
  • Дом Юшина в стиле классицизма. Он рассказывает историю кружка «политической неблагонадежности» — дочери купца Юшина собирали вокруг себя революционеров
  • Усадьба купца Самарина, в комплекс которой входит сразу три здания, — образец единственной уцелевшей усадьбы начала 20 века
  • Дом Левина-Ватагина — дантиста, который снимал здесь кабинет
  • Дом Соковикова в стиле ампир, где жил поэт Константин Николаевич Батюшков
  • Советский проспект — царство новодела. Вы увидите, как не нужно поступать в деле сохранения деревянного наследия
  • Маленький и уютный дом купчихи Красненьковой, которая тихой сапой преумножила капитал мужа в несколько раз
  • Дом инженера Цеха — деревянное здание с резными наличниками
  • Дом Панова, где при реставрации была раскрыта настенная роспись 19 века, предположительно, европейского мастера
  • Дом Левашова начала 19 века, который воспроизводит формы каменной архитектуры
  • Дом Пузыревского-Пузана с самыми большими в городе деревянными колоннами

Вы узнаете:

  • как долго Вологда была «деревянным морем» и как сейчас вологжане его сохраняют
  • сколько в городе деревянных объектов культурного наследия, каковы их стилевые и архитектурные особенности
  • какова судьба владельцев исторических деревянных домов

А ещё на экскурсии вы будете не только слушать, но и петь!

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Рекомендуемый возраст участников 12+.

Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 500 туристов
Я лицензированный гид. Живу в Вологде с рождения, люблю её всем сердцем и не устаю о ней рассказывать гостям и вологжанам. Более 20 лет работала журналистом в городских СМИ, поэтому знаю Вологду с разных сторон: глазами старожилов, молодёжи и профессионалов из разных сфер. Могу рассказать немало интересных историй!

Ольга
Ольга
7 окт 2025
Замечательная, душевная, неспешная прогулка по одному из очень атмосферных районов города в сопровождении интересного повествования и милых сердцу мелодий! Рекомендую!
М
Марина
3 окт 2025
Были с Екатериной на экскурсии второго октября, понравилось, будем рекомендовать друзьям!

