Знакомство с Вологдой и с одной из лучших усадеб в России

На экскурсии 🧭 в центральной части города мы увидим купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы. Познакомимся с основными архитектурными стилями конца XVIII-начала XX веков: от классицизма и ампира до модерна и рационализма.

Во время посещения усадьбы мы побываем в главном доме, выстроенном в стиле раннего классицизма. Познакомимся с документально художественными экспозициями «Житие святителя Игнатия», «Род дворян Брянчаниновых: люди и судьбы». Пройдём по аллеями парка, примыкающего к главному зданию.

Он знаменит своими липовыми аллеями, созданными во французском стиле и спроектированными в виде креста. Посетим храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории усадьбы. Считается, что архитектором дома Брянчаниновых, строительство которого было завершено в 1812 году, был местный даровитый самоучка Александр Сапожников.

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