Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Вологды
Первую часть экскурсии 🧭 посвятим прогулке 👣 по историческому центру Вологды и главным её достопримечательностям.

Далее продолжим экскурсию ⛳ в усадьбе Брянчаниновых — дворянской усадьбе начала XIX века в селе Покровском, фамильном доме святителя Игнатия.

За последние годы село Покровское стало одним из самых популярных туристических мест края.

На родину святителя также прибывают православные паломники со всей России.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых

Что вы увидите

  • Вологодский кремль
  • Софийский собор
  • Комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
  • Соборная горка
  • Купеческие и дворянские особняки
  • Усадьба Брянчаниновых
Знакомство с Вологдой и с одной из лучших усадеб в России
На экскурсии 🧭 в центральной части города мы увидим купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы. Познакомимся с основными архитектурными стилями конца XVIII-начала XX веков: от классицизма и ампира до модерна и рационализма.
Во время посещения усадьбы мы побываем в главном доме, выстроенном в стиле раннего классицизма. Познакомимся с документально художественными экспозициями «Житие святителя Игнатия», «Род дворян Брянчаниновых: люди и судьбы». Пройдём по аллеями парка, примыкающего к главному зданию.
Он знаменит своими липовыми аллеями, созданными во французском стиле и спроектированными в виде креста. Посетим храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории усадьбы. Считается, что архитектором дома Брянчаниновых, строительство которого было завершено в 1812 году, был местный даровитый самоучка Александр Сапожников.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Аренда автомобиля или такси 🚕 оплачивается дополнительно, экскурсия ⛳ возможна на транспорте туриста.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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