Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Вологды
Начнём мы нашу поездку к святыням с посещения Ферапонтова монастыря, включённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а продолжим экскурсию ⛳ посещением Кирилло-Белозерского монастыря — жемчужины Вологодской области, который величаво высится на берегу красивейшего Сиверского озера, стены монастыря точно очерчивают береговую линию озера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь

Что вы увидите

  • Кирилло-Белозерский монастырь
  • Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь
Ансамбль памятников Ферапонтова монастыря, основанный преподобным Ферапонтом в 1398 году, состоит из шести каменных построек XV — XVII вв. обнесённых каменной стеной XIX — XX вв.
Мы осмотрим архитектурный ансамбль монастыря, уделив особое внимание Собору Рождества Богородицы. В нём находятся уникальные росписи, созданные великим московским художником Дионисием. Ни разу не подновлённые, они дошли в неизменном виде до наших дней.
Кирилло-Белозерский монастырь
Продолжим экскурсию ⛳ посещением Кирилло-Белозерского монастыря. Белокаменные стены монастыря, словно охватывают и защищают невероятную красоту Русского Севера. Его основал монах Кирилл, известнейший ученик Сергия Радонежского. Осмотрим могучую крепость, благодаря которой монастырь выдерживал атаки в смутное время. Увидим крепостную стену, и башни, сохранившиеся до наших дней.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;
  • Аренда автомобиля или такси 🚕 оплачивается дополнительно, экскурсия ⛳ возможна на транспорте туриста.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с гидом
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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