Ферапонтов монастырь

Ансамбль памятников Ферапонтова монастыря, основанный преподобным Ферапонтом в 1398 году, состоит из шести каменных построек XV — XVII вв. обнесённых каменной стеной XIX — XX вв.

Мы осмотрим архитектурный ансамбль монастыря, уделив особое внимание Собору Рождества Богородицы. В нём находятся уникальные росписи, созданные великим московским художником Дионисием. Ни разу не подновлённые, они дошли в неизменном виде до наших дней.

Кирилло-Белозерский монастырь

Продолжим экскурсию ⛳ посещением Кирилло-Белозерского монастыря. Белокаменные стены монастыря, словно охватывают и защищают невероятную красоту Русского Севера. Его основал монах Кирилл, известнейший ученик Сергия Радонежского. Осмотрим могучую крепость, благодаря которой монастырь выдерживал атаки в смутное время. Увидим крепостную стену, и башни, сохранившиеся до наших дней.

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