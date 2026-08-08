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Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе

Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
Приглашаю на уютную речную прогулку по реке Вологде, которая откроет вам город с необычного ракурса.

С борта теплохода вы полюбуетесь живописными панорамами, увидите домик Петра I и узнаете, почему Ленивую площадку называют именно так. Аудиогид расскажет городские легенды, а также познакомит вас с историей вологодского судоходства.
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе

Описание аудиогида

  • Вы посмотрите на Вологодское женское епархиальное училище, где обучались дочери священников.
  • Увидите Ленивую площадку с памятником 800-летию города, чьи барельефы рассказывают историю Вологды.
  • Проплывёте у старого речного вокзала, где пароходные пристани существовали уже в 19 веке. Кстати, его можно увидеть в советском фильме «Целуются зори» режиссёра Сергея Никоненко.
  • Отправитесь до домика Петра I — знаменитого памятника архитектуры 17 века. Он ещё известен как Вологодский музей-заповедник.
  • Услышите из аудиогида интересные истории и забавные факты.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на судно: взрослый — 800 ₽, детский — 600 ₽.
  • Идём на теплоходе «Одиссей» вместимостью до 40 человек. На судне есть спасжилеты и пледы.
  • Капитан проведёт инструктаж перед поездкой.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Красного моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василиса
Василиса — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я организую водные прогулки и приглашаю вас на речные экскурсии по Вологде — на теплоходе «ОДИССЕЙ». Вы сможете с воды полюбоваться моим прекрасным городом, и у вас останутся самые лучшие воспоминания, впечатления и эмоции.

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