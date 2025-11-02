читать дальше

религия и культура - всё присутствовало в экскурсии. Очень удачный формат "на автомобиле" - можно быстро перемещаться между интересными местами, учитывая невысокую транспортную загруженность дорог и за сравнительно не большой промежуток времени охватить знаковые места Вологды, сохранив при этом силы для дальнейших пеших прогулок по уже знакомым местам.

Отдельное спасибо за то, что Катерина, незримо продолжала присутствовать в нашем путешествии, давая советы и подсказки и отвечая на каверзные вопросы:) Это вообще был отдельный квест: как вы думаете? что изображено на фотографии (в дверном проёме)?