Мои заказы

Дом-музей Петра I – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Петра I» в Вологде, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда и её старина
Пешая
2 часа
333 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде
Вологда открывает свои тайны: от древних легенд до историй о великих правителях. Путешествие на вашем авто подарит уникальные впечатления
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    2 ноября 2025
    ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
    Спасибо огромное Екатерине за интересную и очень познавательную экскурсию о Вологде. Мы были впервые, с детьми и пенсионерами-и всем было
    читать дальше

    все понятно, что говорит о доступности излагаемого материала. Екатерина очень помогла в поиске транспорта для экскурсии- что в предпраздничный день почти нереально. После экскурсии она подсказала нам куда сходить еще, а также дала контакты, куда обратится для заказа других экскурсий по Вологодской области. Мы остались под хорошим впечатлением от экскурсии.

  • Л
    Лариса
    18 августа 2025
    ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на Юбилей города в 2027 году. Обязательно снова попросим Катерину быть нашим гидом.
    Экскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на ЮбилейЭкскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на Юбилей
  • К
    Константин
    22 мая 2025
    ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
    Спасибо Катерине, за интересный рассказ о Вологде. История и география, люди и их дела, архитектура и градостроительство, ремесла и творчества,
    читать дальше

    религия и культура - всё присутствовало в экскурсии. Очень удачный формат "на автомобиле" - можно быстро перемещаться между интересными местами, учитывая невысокую транспортную загруженность дорог и за сравнительно не большой промежуток времени охватить знаковые места Вологды, сохранив при этом силы для дальнейших пеших прогулок по уже знакомым местам.
    Отдельное спасибо за то, что Катерина, незримо продолжала присутствовать в нашем путешествии, давая советы и подсказки и отвечая на каверзные вопросы:) Это вообще был отдельный квест: как вы думаете? что изображено на фотографии (в дверном проёме)?

    Спасибо Катерине, за интересный рассказ о Вологде. История и география, люди и их дела, архитектура и

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом-музей Петра I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вологда и её старина
  2. Неповторимая Вологда
  3. ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Воскресенский собор
  7. Набережная
  8. Дом Засецких
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Дом-музей Петра I" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 6000. Туристы уже оставили гидам 428 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Дом-музей Петра I», 428 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль