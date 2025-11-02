Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде
Вологда открывает свои тайны: от древних легенд до историй о великих правителях. Путешествие на вашем авто подарит уникальные впечатления
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина2 ноября 2025Спасибо огромное Екатерине за интересную и очень познавательную экскурсию о Вологде. Мы были впервые, с детьми и пенсионерами-и всем было
- ЛЛариса18 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Катерина-великолепный рассказчик, получили большой объём полезной информации, захотелось вернуться в Вологду на Юбилей города в 2027 году. Обязательно снова попросим Катерину быть нашим гидом.
- ККонстантин22 мая 2025Спасибо Катерине, за интересный рассказ о Вологде. История и география, люди и их дела, архитектура и градостроительство, ремесла и творчества,
