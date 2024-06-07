Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды – экскурсии в Вологде

Найдено 5 экскурсий в категории «Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды» в Вологде, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600 за всё до 15 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Неповторимая Вологда
    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
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    рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏

    Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но иОгромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вологда: история и современность
    Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
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    этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце.

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  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Неповторимая Вологда
    Ольга выше всяких похвал!!!!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Отличная экскурсия, Павел великолепный экскурсовод, познакомились и с древней Вологдой и современной. Прогулялись по таким местам, куда сами наверно бы
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    и не зашли. Время прошло незаметно, с Павлом могли бы и еще столько же пройти по городу. Узнали много интересного про деревянные дома. Были даны рекомендации по музеям Вологды. Павла рекомендуем.

  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды»

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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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