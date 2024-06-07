1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный
- ТТатьяна3 июня 2024Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
- ООксана29 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
- ББорис25 мая 2024Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
- ИИрина18 мая 2024Ольга выше всяких похвал!!!!
- ССветлана13 мая 2024Отличная экскурсия, Павел великолепный экскурсовод, познакомились и с древней Вологдой и современной. Прогулялись по таким местам, куда сами наверно бы
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ААнна9 мая 2024Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 300 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Вологде на 2024 год по теме «Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды», 404 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август