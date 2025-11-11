Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Графский заповедник, где природа и история сливаются воедино.
Прогулка по тенистым тропам позволит вам ощутить свежесть воздуха и насладиться красотой окружающего мира.
Вы посетите Толшевский монастырь,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Прогулка по живописным тропам
- 🦫 Встреча с бобрами
- 🏛 Посещение Толшевского монастыря
- 📜 Истории о хазарах и славянах
- 🕊 Умиротворение и спокойствие
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Толшевский монастырь
- Бобровый городок
Описание экскурсии
- Вы неспешно пройдёте по тенистым лесным тропинкам заповедника и подышите свежим воздухом
- Увидите уютный женский Толшевский монастырь, некогда бывший мужским, и ощутите умиротворение этого места
- И познакомитесь с очаровательными бобрами в единственном мире экспериментальном питомнике
А ещё я расскажу:
- как развивался наш край и какую роль в этом сыграли бобры
- о взаимоотношениях хазар и славян
- кто пришёл из Византии и что принёс на Воронежскую землю
- куда пропали бобры — и когда снова появились в наших краях
- как развивались монастыри, почему они исчезали и когда вновь возродились
И о многом другом!
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит природу и бобров. И всем, кто интересуется историей.
Организационные детали
До заповедника мы добираемся на вашем автомобиле, экскурсия по территории — пешая.
Дополнительные расходы
- Вход в Графский заповедник: взрослые — 200 ₽, дети — бесплатно
- Посещение Бобрового городка: взрослые — 300 ₽, дети — 200 ₽
- Также можно приобрести единый билет, позволяющий посетить Музей природы, Бобровый городок, Музей В. М. Пескова, Музей пожаров, Музей «Воронежский заповедник в годы ВОВ» со среды по воскресенье: взрослые — 600 ₽, дети — 400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 426 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я живу в Воронеже. Более семи лет сотрудничал с местными учебными заведениями. Проводил уроки по краеведению, литературе, истории. Потом решил изменить формат общения на экскурсии. Мои сферы интереса: история города и страны, библейские сюжеты, духовно-нравственные темы. Буду рад нашей встрече.Задать вопрос
Входит в следующие категории Воронежа
