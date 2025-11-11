Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Графский заповедник, где природа и история сливаются воедино.Прогулка по тенистым тропам позволит вам ощутить свежесть воздуха и насладиться красотой окружающего мира.Вы посетите Толшевский монастырь,

который хранит в себе множество историй, и познакомитесь с обитателями заповедника - бобрами. Узнайте о роли этих животных в развитии края, о византийском влиянии и взаимоотношениях хазар и славян. Это путешествие идеально подходит для любителей природы и истории

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Воронеже

Алексей Ваш гид в Воронеже

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вы неспешно пройдёте по тенистым лесным тропинкам заповедника и подышите свежим воздухом

Увидите уютный женский Толшевский монастырь, некогда бывший мужским, и ощутите умиротворение этого места

И познакомитесь с очаровательными бобрами в единственном мире экспериментальном питомнике

А ещё я расскажу:

как развивался наш край и какую роль в этом сыграли бобры

о взаимоотношениях хазар и славян

кто пришёл из Византии и что принёс на Воронежскую землю

куда пропали бобры — и когда снова появились в наших краях

как развивались монастыри, почему они исчезали и когда вновь возродились

И о многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит природу и бобров. И всем, кто интересуется историей.

Организационные детали

До заповедника мы добираемся на вашем автомобиле, экскурсия по территории — пешая.

Дополнительные расходы