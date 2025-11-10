По прибытии к меловым горам мы поднимемся к Успенскому Дивногорскому монастырю, расположенному среди меловых столбов. Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Гид расскажет об истории этих мест, а также поделится гипотезами о переселении христианских монахов из Каппадокии, которые создали здесь храмы, укрепляя христианскую веру.
«Воронежская Палестина»
Далее мы направимся в Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» благодаря его удивительной схожести с ландшафтами Иерусалима. Вы посетите крупнейшую святыню монастыря — Спасский храм. И получите уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России в местах, где молились православные подвижники.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость входит: — сопровождение квалифицированного гида — проезд на комфортабельном авто/минивэне — экскурсионное обслуживание по программе — обед в монастырской трапезной (Костомарово)
Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 32 000 ₽, для группы 7-15 человек 47 000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.