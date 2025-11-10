Мои заказы

Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово

Погрузитесь в атмосферу древности и красоты, посетив Дивногорье и Костомарово. Откройте для себя пещерные храмы и уникальные природные ландшафты
Большинство гостей Воронежа стремятся увидеть Костомарово и Дивногорье. Эти места привлекают своей духовностью и природной красотой.

В рамках экскурсии можно посетить Успенский Дивногорский монастырь и пещерный храм Иоанна Предтечи, а также Костомаровский Спасский пещерный монастырь, известный как «воронежская Палестина».

Участники смогут насладиться видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, а также прикоснуться к истории и духовности России

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Меловые горы Дивногорья
  • ⛪ Пещерные храмы
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Обед в монастырской трапезной
  • 📜 Исторические рассказы гида
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Успенский Дивногорский монастырь
  • Пещерный храм Иоанна Предтечи
  • Костомаровский Спасский пещерный монастырь
  • Спасский храм

Описание экскурсии

Дивное Дивногорье

По прибытии к меловым горам мы поднимемся к Успенскому Дивногорскому монастырю, расположенному среди меловых столбов. Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Гид расскажет об истории этих мест, а также поделится гипотезами о переселении христианских монахов из Каппадокии, которые создали здесь храмы, укрепляя христианскую веру.

«Воронежская Палестина»

Далее мы направимся в Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» благодаря его удивительной схожести с ландшафтами Иерусалима. Вы посетите крупнейшую святыню монастыря — Спасский храм. И получите уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России в местах, где молились православные подвижники.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит:
    — сопровождение квалифицированного гида
    — проезд на комфортабельном авто/минивэне
    — экскурсионное обслуживание по программе
    — обед в монастырской трапезной (Костомарово)
  • Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 32 000 ₽, для группы 7-15 человек 47 000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Воронежа

