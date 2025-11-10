Большинство гостей Воронежа стремятся увидеть Костомарово и Дивногорье. Эти места привлекают своей духовностью и природной красотой. В рамках экскурсии можно посетить Успенский Дивногорский монастырь и пещерный храм Иоанна Предтечи, а также Костомаровский Спасский пещерный монастырь, известный как «воронежская Палестина». Участники смогут насладиться видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, а также прикоснуться к истории и духовности России

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Дивное Дивногорье

По прибытии к меловым горам мы поднимемся к Успенскому Дивногорскому монастырю, расположенному среди меловых столбов. Наша цель — увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году, и полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна. Гид расскажет об истории этих мест, а также поделится гипотезами о переселении христианских монахов из Каппадокии, которые создали здесь храмы, укрепляя христианскую веру.

«Воронежская Палестина»

Далее мы направимся в Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» благодаря его удивительной схожести с ландшафтами Иерусалима. Вы посетите крупнейшую святыню монастыря — Спасский храм. И получите уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России в местах, где молились православные подвижники.

Организационные детали