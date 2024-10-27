11 часов
Групповая
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
3800₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
Однодневное путешествие к легендарным меловым горам и пещерным храмам
Начало: На площади Ленина
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
8000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 октября 2024Любовь-отличный экскурсовод. Благодарны за чудесный день в её компании.
- ООльга6 августа 2024Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
- ООксана9 июля 2024Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «В Дивногорье и Костомарово»
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