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сопровождала нас весь день и не давала скучать в автобусе, и местные экскурсоводы, благодаря которым мы узнали много всего интересного. Очень вкусный обед на свежем воздухе придал нам сил ходить по горам. Идеальная экскурсия, а также особая благодарность водителю Сергею, профессионал и просто хороший человек. Спасибо за прекрасный день всем, кто причастен к этой экскурсии.