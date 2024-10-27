В Дивногорье и Костомарово – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «В Дивногорье и Костомарово» в Воронеже, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
На автобусе
14 отзывов
11 часов
Групповая
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
3800 за человека
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
На машине
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Дивногорье и Костомарово
Однодневное путешествие к легендарным меловым горам и пещерным храмам
Начало: На площади Ленина
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
27 000 за всё до 3 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
8000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 октября 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Любовь-отличный экскурсовод. Благодарны за чудесный день в её компании.
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
    Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
  • О
    Оксана
    9 июля 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая
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    сопровождала нас весь день и не давала скучать в автобусе, и местные экскурсоводы, благодаря которым мы узнали много всего интересного. Очень вкусный обед на свежем воздухе придал нам сил ходить по горам. Идеальная экскурсия, а также особая благодарность водителю Сергею, профессионал и просто хороший человек. Спасибо за прекрасный день всем, кто причастен к этой экскурсии.

    Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видетьЭту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «В Дивногорье и Костомарово»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "В Дивногорье и Костомарово" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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