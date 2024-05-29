Е Евгения Окрестности Воронежа на внедорожнике Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!

В Владимир Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!

О Ольга Окрестности Воронежа на внедорожнике Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍

С Светлана Окрестности Воронежа на внедорожнике Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.

О Ольга Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.

О Ольга Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода читать дальше даёт! И видно, что это лишь малая часть того, что она знает:)) Огромное спасибо за организацию! Несмотря на то, что мы не слишком быстро передвигались с детьми, Светлана сумела провести нас по всем запланированным точкам маршрута, хоть мы и выбились из графика. Однозначно могу смело рекомендовать 👍🏻 Само место удивительное, непременно стоит посетить и увидеть все своими глазами! Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации

Е Евгения «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.

М Марина «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы 19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!