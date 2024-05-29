Меловые пещеры – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Меловые пещеры» в Воронеже, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Воронежа на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300 за всё до 7 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
    Вчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в Дивногорье
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации
    читать дальше

    даёт! И видно, что это лишь малая часть того, что она знает:)) Огромное спасибо за организацию! Несмотря на то, что мы не слишком быстро передвигались с детьми, Светлана сумела провести нас по всем запланированным точкам маршрута, хоть мы и выбились из графика. Однозначно могу смело рекомендовать 👍🏻 Само место удивительное, непременно стоит посетить и увидеть все своими глазами!

  • Е
    Евгения
    13 сентября 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение происходило на Ниве. Всё было отлично: интересно и насыщенно, с рассказами обо всем на свете: от растений до исторических событий.
    Получилась целая экспедиция по лесам, пещерам и другим интересным объектам воронежской области. Экскурсию вёл Воронеж, передвижение
  • М
    Марина
    20 июля 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    19 июля были на экскурсии со Светланой! Она захватила нас своей энергией, энтузиазмом, активностью, интереснейшим рассказом! Столько знаний в разных областях:истории, науки, археологии, зоологии, ботанике! Рассказывать, вести машину, показывать объекты - это всё одновременно! Молодец!
  • О
    Ольга
    25 июня 2023
    «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
    Благодарны Светлане за экскурсию в Костёнки и Белый колодец. Светлана великолепно провела экскурсию, показала места удивительной красоты. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Меловые пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  2. Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
  3. «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Меловые пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 9 100 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Меловые пещеры», 76 ⭐ отзывов, цены от 9100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам