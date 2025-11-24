Мои заказы

Задонск – экскурсии в Воронеже

Найдено 5 экскурсий в категории «Задонск» в Воронеже, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских
Погрузитесь в атмосферу Воронежа и его богатую историю. Откройте для себя тайны дворца Ольденбургских и узнайте о жизни известных личностей
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
11 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Задонск - город святой красоты. Откройте для себя Рождество-Богородицкий монастырь и старинные усадьбы, насладитесь видом на Дон
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    24 ноября 2025
    Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Уважаемые знатоки, ищущие знаний, интересующиеся историей и люди, для которых открытие Воронежских мест ещё впереди, пользуясь случаем, обращаю ваше внимание
    читать дальше

    и рекомендую к общению с человеком, который не просто в теме, а кладезем знаний, не просто эрудированным, но с пониманием сути вещей - Светлана - гид, с которым обеспечен праздник для ума.

  • Л
    Лада
    30 апреля 2025
    Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Светлана, очень интересный рассказчик. Много информацию о Воронеже и области. Заметно, что она любит свой край и работу, которой занимается.
    читать дальше

    Поездка была насыщенной и разнообразной. Мне и моим коллегам понравилось.
    Неожиданным, впечатляющим и немного грустным было посещение музея Прессы в Задонске. Впечатляет такие энтузиасты, творцы как Александр. Советую музей к посещению, а также все экскурсии Светланы. Не пожалеете.

    Светлана, очень интересный рассказчик. Много информацию о Воронеже и области. Заметно, что она любит свой край
  • Т
    Тарусина
    15 марта 2025
    Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
    Огромное спасибо Светлане экскурсоводу за уникальную информацию в течение всего времени экскурсии. Очень интересные и подробные факты по каждой теме (города, монастырей). Обширные и разнообразные знания исторических событий и фактов у Светланы просто завораживают. 🌷

