Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских
Погрузитесь в атмосферу Воронежа и его богатую историю. Откройте для себя тайны дворца Ольденбургских и узнайте о жизни известных личностей
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Задонск - город святой красоты. Откройте для себя Рождество-Богородицкий монастырь и старинные усадьбы, насладитесь видом на Дон
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна24 ноября 2025Уважаемые знатоки, ищущие знаний, интересующиеся историей и люди, для которых открытие Воронежских мест ещё впереди, пользуясь случаем, обращаю ваше внимание
- ЛЛада30 апреля 2025Светлана, очень интересный рассказчик. Много информацию о Воронеже и области. Заметно, что она любит свой край и работу, которой занимается.
- ТТарусина15 марта 2025Огромное спасибо Светлане экскурсоводу за уникальную информацию в течение всего времени экскурсии. Очень интересные и подробные факты по каждой теме (города, монастырей). Обширные и разнообразные знания исторических событий и фактов у Светланы просто завораживают. 🌷
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Задонск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Задонск" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5000 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Воронеже на 2025 год по теме «Задонск», 273 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль