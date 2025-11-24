читать дальше Поездка была насыщенной и разнообразной. Мне и моим коллегам понравилось.

Неожиданным, впечатляющим и немного грустным было посещение музея Прессы в Задонске. Впечатляет такие энтузиасты, творцы как Александр. Советую музей к посещению, а также все экскурсии Светланы. Не пожалеете.

Светлана, очень интересный рассказчик. Много информацию о Воронеже и области. Заметно, что она любит свой край и работу, которой занимается.