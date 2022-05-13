Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон

Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Сотни лет назад по реке проходила граница Дикого

4.7
3 отзыва
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Сотни лет назад по реке проходила граница Дикого поля.

Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными столбами-Дивами, цветущими ковыльными степями и заповедной природой.

В музее-заповеднике Дивногорье есть возможность посетить Пещерный храм Сицилийской иконы Божьей Матери ХVII в., осмотреть меловые столбы-останцы Дивы, меловой каньон, руины Хазарской крепости IХ-Х вв., увидеть уникальную альпийскую растительность, редкие и реликтовые виды растений и насекомых.

После прогулки по территории заповедника, туристы смогут пройти к действующему монастырю и спуститься в пещерную церковь Иоанна Предтечи. Сплавиться на байдарках в низ по реке Дон, увидеть меловую пещеру в горе Шатрище.
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Ближайшие даты:
30
апр
07
мая

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – ночевать Вы будете в палатках в живописных местах;
  • семейное путешествие – в туре нет ограничений по возрасту;
  • комбинированная программа – помимо сплава, Вы прогуляетесь по заповеднику Дивногорье.

Программа тура по дням

1 день
Острогожск, начало сплава

8:30 Встреча с туристами в Воронеже.

8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).

10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

11:00 – 11:30 Инструктаж.

11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.

14:00 – 15:00 Обед, отдых.

15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.

17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

2 день
Экскурсия по заповеднику Дивногорье, посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.

13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).

14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.

16:00 – 19:00 Отдых, баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

3 день
Сплав на байдарках до горы Шатрище

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.

11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.

13:00 – 14:00 Обед.

14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.

17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

4 день
Прогулка в пещеру горы Шатрище, сплав до города Лиски, отъезд

9:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.

11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.

12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.

14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).

14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:30 Выезд в Воронеж.

Ориентировочное время прибытия — 18:30.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Билеты в музей-заповедник «Дивногорье»
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя — зонтик или накидка;
  • от солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем;
  • в байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик;
  • посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
13 мая 2022
Спасибо, все было отлично!
С
11 мая 2022
Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!
И
9 мая 2021
Тур идеально подходит для новичков, не предполагает серьёзных физических нагрузок или специальных навыков. Еда хорошая, вкусная, но убрал бы майонез из многих блюд:) баня была потрясающей

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