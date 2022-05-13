Преимущества этого путешествия:
8:30 Встреча с туристами в Воронеже.
8:00 – 10:30 Переезд к мосту у села Рыбное (Острогожск).
10:30 – 11:00 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
11:00 – 11:30 Инструктаж.
11:30 – 14:00 Сплав на байдарках.
14:00 – 15:00 Обед, отдых.
15:00 – 17:00 Сплав на байдарках.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, баня.
17:30 – 19:00 Свободное время, игры, отдых.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 13:30 Экскурсия по заповеднику Дивногорье.
13:30 – 14:00 Обед (чай, бутерброды).
14:00 – 16:00 Посещение монастыря и подземной церкви Иоанна Предтечи.
16:00 – 19:00 Отдых, баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:00 Подготовка к сплаву.
11:00 – 13:00 Сплав на байдарках.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 17:00 Сплав на байдарках до горы Шатрище.
17:00 – 19:00 Установка лагеря, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
9:00 – 10:00 Завтрак.
10:00 – 11:30 Прогулка в пещеру горы Шатрище.
11:30 – 12:00 Подготовка к сплаву.
12:00 – 14:00 Сплав на байдарках до города Лиски.
14:00 – 14:30 Перекус (бутерброды).
14:30 – 15:30 Подготовка к отъезду.
Сдача и погрузка снаряжения.
15:30 Выезд в Воронеж.
Ориентировочное время прибытия — 18:30.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».