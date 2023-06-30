Тур с проживанием «фермерская жизнь»

Наш тур позволит вам окунуться в настоящую фермерскую жизнь на один день

Наш тур позволит вам окунуться в настоящую фермерскую жизнь на один день.

Проживание в комфортабельном барнхаусе, завтрак в ресторане локальной фермерской кухни, посещение контактного зоопарка, пикник у костра и фермерские активности, гостям предлагается наколоть дрова, пострелять из лука, отчеканить монету, попробовать себя в роли гончара и кожевенника.
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Тур с проживанием «фермерская жизнь»
Тур с проживанием «фермерская жизнь»

Что вас ожидает 🤩

  • Загородный комплекс «Ферма»
  • Контактная ферма
  • Музей
  • Ресторан локальной фермерской кухни «Сеновал»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Экскурсия на ферму (посещение музея, обзорная экскурсия по ферме и конюшне, приготовление корма, кормление животных, уход за животными).
  • Конная прогулка (прогулка в лес по местным окрестностям и остановка для фотосессии).
Фермерские активности гостям предлагается наколоть дрова, пострелять из лука, отчеканить монету, попробовать себя в роли гончара и кожевенника)
Пикник у костра (после насыщенной программы гостям предлагается провести время у костра, пожарить заранее подготовленный бокс для пикника и выпить согревающий чай на травах);
Свободное время (Гости могут провести свободное время на территории нашего загородного комплекса, поужинать в ресторане фермерской кухни «Сеновал», посетив наш банный комплекс).

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включена вся программа тура
  • Завтрак в ресторане «Сеновал»
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы
Завершение: Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы, ул. Молодежная, 24Б
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • В стоимость включена вся программа тура
  • Завтрак в ресторане «сеновал»
  • Выезд до 13:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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