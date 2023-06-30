Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Экскурсия на ферму (посещение музея, обзорная экскурсия по ферме и конюшне, приготовление корма, кормление животных, уход за животными).
Конная прогулка (прогулка в лес по местным окрестностям и остановка для фотосессии).
Фермерские активности гостям предлагается наколоть дрова, пострелять из лука, отчеканить монету, попробовать себя в роли гончара и кожевенника)
Пикник у костра (после насыщенной программы гостям предлагается провести время у костра, пожарить заранее подготовленный бокс для пикника и выпить согревающий чай на травах);
Свободное время (Гости могут провести свободное время на территории нашего загородного комплекса, поужинать в ресторане фермерской кухни «Сеновал», посетив наш банный комплекс).
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость включена вся программа тура
Завтрак в ресторане «Сеновал»
Что не входит
Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы
Завершение: Воронежская область, Рамонский р-н, с. Чертовицы, ул. Молодежная, 24Б
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
В стоимость включена вся программа тура
Завтрак в ресторане «сеновал»
Выезд до 13:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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