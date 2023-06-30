Что вас ждет:

Экскурсия на ферму (посещение музея, обзорная экскурсия по ферме и конюшне, приготовление корма, кормление животных, уход за животными).

Конная прогулка (прогулка в лес по местным окрестностям и остановка для фотосессии).

Фермерские активности гостям предлагается наколоть дрова, пострелять из лука, отчеканить монету, попробовать себя в роли гончара и кожевенника)

Пикник у костра (после насыщенной программы гостям предлагается провести время у костра, пожарить заранее подготовленный бокс для пикника и выпить согревающий чай на травах);

Свободное время (Гости могут провести свободное время на территории нашего загородного комплекса, поужинать в ресторане фермерской кухни «Сеновал», посетив наш банный комплекс).