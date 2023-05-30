Приглашаю вас посетить фамильную усадьбу в Новоживотинном.
Изучая экспозиции семи залов, вы ознакомитесь с историей дворянского рода Веневитиновых, выясните их роль в развитии российского кораблестроения, прикоснетесь к судьбе и творчеству поэта Дмитрия Веневитинова и оцените аутентичные интерьеры дворянской усадьбы.
Изучая экспозиции семи залов, вы ознакомитесь с историей дворянского рода Веневитиновых, выясните их роль в развитии российского кораблестроения, прикоснетесь к судьбе и творчеству поэта Дмитрия Веневитинова и оцените аутентичные интерьеры дворянской усадьбы.
Описание экскурсии
Старинная усадьба рода Веневитиновых В путешествии вы узнаете про селение Животинное, появившееся на рубеже XVI и XVII веков и было пожаловано Терентию Веневитинову — атаману крепости Венёв под Тулой. В конце XVII века в близи Животинного было основано село Новоживотинное и построены барские хоромы, прежнее же село стали называть Староживотинным. Тайны и секреты этого места вы раскроете на экскурсии. Когда на Воронежской верфи началось строительство флота, царь Петр назначил смотрителем Веневитинова корабельных лесов. При нем были возведены в усадьбе двухэтажный каменный дом и каменная Архангельская церковь. Усадьба воронежской дворянской фамилии Веневитиновых в Новоживотинном представляет собой двухэтажный особняк, выстроенный в классическом стиле во второй половине XVIII века и неоднократно с тех пор перестраивавшийся. Это симметричное строение с портиком, широким балконом и террасами по торцевым сторонам. В состав усадьбы входят:
главный дом (1760-1770 гг.), • флигель (1887 г.), • ограда и ворота середины XIX в., • парк с прудом XVIII в., • остатки церкви Михаила Архангела (1780 г.). Сейчас в ней действует музей, посвященный самому известному представителю этого рода — поэту Дмитрию Веневитинову. Проходя по семи залам, мы познакомимся с историей рода дворян Веневитиновых, какую они роль оказали на развитие отечественного кораблестроения, конечно же, с жизнью и творчеством поэта, а также с интерьером дворянской усадьбы ХIX века.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный дом усадьбы рода Веневитиновых в Новоживотинном
- Флигель (1887 г.)
- Ограда и ворота середины XIX в
- Прекрасный парк с прудом XVIII в
- Остатки церкви Михаила Архангела (1780 г.)
- Интерьеры дворянской усадьбы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Хочу выразить благодарность Виктору за интереснейшую экскурсию по г. Воронежу! Приехала в город на один день достаточно неожиданно даже для себя. Решив познакомиться с городом, выбрала экскурсию на авто и
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А
Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию Путешествие в Новоживотинное. Усадьба произвела колоссальное впечатления, очень красивые фото локации. Много познавательной информации и любопытных фактов, отличная подача материала, замечательные впечатления от Виктора
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Е
Хочется сказать Виктору огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Воронежской области! Отличный экскурсовод и прекрасный человек. Было очень интересно, мы узнали много нового. Экскурсия хорошо организована. Машина отличная, было
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В
Отличный экскурс в историю города! Очень рады, что выбрали именно Виктора. В непринуждённо манере он поведал интересные моменты истории усадьбы Веневитинова. Не смотря на непогоду провез по интересным местам, всегда отвечал на вопросы и вёл живую беседу. Спасибо Виктору!
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