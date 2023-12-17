Приглашаю вас посетить фамильную усадьбу в Новоживотинном.
Изучая экспозиции семи залов, вы ознакомитесь с историей дворянского рода Веневитиновых, выясните их роль в развитии российского кораблестроения, прикоснетесь к судьбе и творчеству поэта Дмитрия Веневитинова и оцените аутентичные интерьеры дворянской усадьбы.
Изучая экспозиции семи залов, вы ознакомитесь с историей дворянского рода Веневитиновых, выясните их роль в развитии российского кораблестроения, прикоснетесь к судьбе и творчеству поэта Дмитрия Веневитинова и оцените аутентичные интерьеры дворянской усадьбы.
Ближайшие даты:
17
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18
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Что вас ожидает:
- Главный дом усадьбы рода Веневитиновых в Новоживотинном.
- Флигель (1887 г.).
- Ограда и ворота середины XIX в.
- Прекрасный парк с прудом XVIII в.
- Остатки церкви Михаила Архангела (1780 г.).
- Интерьеры дворянской усадьбы
Описание
Старинная усадьба рода Веневитиновых В путешествии вы узнаете про селение Животинное, появившееся на рубеже XVI и XVII веков и было пожаловано Терентию Веневитинову — атаману крепости Венёв под Тулой. В конце XVII века в близи Животинного было основано село Новоживотинное и построены барские хоромы, прежнее же село стали называть Староживотинным. Тайны и секреты этого места вы раскроете на экскурсии. Когда на Воронежской верфи началось строительство флота, царь Петр назначил смотрителем Веневитинова корабельных лесов. При нем были возведены в усадьбе двухэтажный каменный дом и каменная Архангельская церковь. Усадьба воронежской дворянской фамилии Веневитиновых в Новоживотинном представляет собой двухэтажный особняк, выстроенный в классическом стиле во второй половине XVIII века и неоднократно с тех пор перестраивавшийся. Это симметричное строение с портиком, широким балконом и террасами по торцевым сторонам. В состав усадьбы входят:
главный дом (1760-1770 гг.), • флигель (1887 г.), • ограда и ворота середины XIX в., • парк с прудом XVIII в., • остатки церкви Михаила Архангела (1780 г.). Сейчас в ней действует музей, посвященный самому известному представителю этого рода — поэту Дмитрию Веневитинову. Проходя по семи залам, мы познакомимся с историей рода дворян Веневитиновых, какую они роль оказали на развитие отечественного кораблестроения, конечно же, с жизнью и творчеством поэта, а также с интерьером дворянской усадьбы ХIX века.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида.
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты не включены в стоимость
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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