Старинная усадьба рода Веневитиновых В путешествии вы узнаете про селение Животинное, появившееся на рубеже XVI и XVII веков и было пожаловано Терентию Веневитинову — атаману крепости Венёв под Тулой. В конце XVII века в близи Животинного было основано село Новоживотинное и построены барские хоромы, прежнее же село стали называть Староживотинным. Тайны и секреты этого места вы раскроете на экскурсии. Когда на Воронежской верфи началось строительство флота, царь Петр назначил смотрителем Веневитинова корабельных лесов. При нем были возведены в усадьбе двухэтажный каменный дом и каменная Архангельская церковь. Усадьба воронежской дворянской фамилии Веневитиновых в Новоживотинном представляет собой двухэтажный особняк, выстроенный в классическом стиле во второй половине XVIII века и неоднократно с тех пор перестраивавшийся. Это симметричное строение с портиком, широким балконом и террасами по торцевым сторонам. В состав усадьбы входят:

главный дом (1760-1770 гг.), • флигель (1887 г.), • ограда и ворота середины XIX в., • парк с прудом XVIII в., • остатки церкви Михаила Архангела (1780 г.). Сейчас в ней действует музей, посвященный самому известному представителю этого рода — поэту Дмитрию Веневитинову. Проходя по семи залам, мы познакомимся с историей рода дворян Веневитиновых, какую они роль оказали на развитие отечественного кораблестроения, конечно же, с жизнью и творчеством поэта, а также с интерьером дворянской усадьбы ХIX века.