Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на осетровую ферму
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
«Экскурсия идеально подойдет любителям рыбалки или увлеченным путешественникам, которым наскучили простые обзорные экскурсии по городам»
Расписание: См. расписание
9 мая в 09:30
12 июн в 09:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ферма Долина пчёл
Путешествие на пасеку в Рамонском районе подарит незабываемые впечатления. Узнайте о жизни пчёл и насладитесь природой в компании единомышленников
Начало: Воронеж, пл. Ленина, 2
7 июн в 09:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ферма Лобстеры Черноземья
Начало: Воронеж, пл. Ленина, 2
19 апр в 09:00
3 мая в 09:00
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 февраля 2025Все очень понравилось. Экскурсовод Ирина,Роман очень все хорошо рассказали. Рыбка просто прелесть.
- ГГалина8 октября 2024Прекрасная экскурсия! Очень рекомендую
- ГГалина9 сентября 2024Экскурсоводы замечательные (и Ирина, и Роман). Интересно, познавательно! И вкусно) Надеюсь, что удастся повторить!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Животные»
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