Корабль Гото Предестинация – экскурсии в Воронеже

Найдено 4 экскурсии в категории «Корабль Гото Предестинация» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Елена очень интересный рассказчик, умеющий найти точки соприкосновения с каждым туристом. Она очень любит и увлечена тем, о чем рассказывает. Наша прогнулся с ней была очень информативной и содержательной.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Удивительный Воронеж
    Мне экскурсия очень понравилась. Объем информации, который рассказала нам Елена Альбертовна огромный. Но было так интересно, что мы не заметили, как пролетело время и экскурсия подошла к концу. С удовольствием прогулялись по улицам Воронежа.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
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    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
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    красивых и интересных мест, узнали историю… вообщем появилось желание снова посетить Воронеж и провести экскурсию с Виктором, очень рекомендую! Спасибо за организацию!

    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Корабль Гото Предестинация»

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  4. Гуляем по Воронежу - по суше и воде
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  4. Набережная
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  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Корабль Гото Предестинация" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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