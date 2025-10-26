Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте гида или туриста (на выбор)

О Ольга Экскурсия нам понравилась, Ярослав Интересно рассказал об истории города, его достопримечательных местах. Познавательно, увлекательно отвечал на все наши вопросы. Спасибо за интересную экскурсию.

И Ирина Понравилась экскурсия по православным храмам, набережная, экскурсия по городу из окна автобуса.

С Светлана Ярослав отличный гид, очень много знает интересных фактов, транспорт в идеальном состоянии, атмосфера была дружелюбная, много дал советов по поводу питания и дополнительных экскурсий.

Г Галина 19 октября 2025 года были на экскурсии с гидом Виктором. Замечательно провели время. Очень много узнали нового и получили целостное впечатление о городе Воронеже, его истории возникновения и настоящем. Спасибо за экскурсию.

Н Наталья Знакомились нашей небольшой семьёй со столицей Черноземья. Великолепные впечатления. Очень эрудированный и влюблённый в свой город гид Эдуард, просто сделал нас поклонниками Воронежа. Столько открытий и заботы. Просто супер. Рекомендую от души.

Е Елена Очень понравился!!

М Матвей Недавно имели возможность посетить экскурсию "Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья", и остались в полном восторге! Экскурсовод Эдуард — настоящий профессионал своего дела. Его увлекательные рассказы о истории и культуре Воронежа сделали экскурсию не только информативной, но и захватывающей.

И Инна Экскурсия по историческим местам города, а также культурному центру Воронежа нам с внуками очень понравилась. Благодарим Ярослава за содержательные рассказы, исчерпывающие ответы на все вопросы, интересный маршрут по городу. Будим рады вновь пользоваться услугами этой фирмы

Н Николай Экскурсия познавательная и увлекательная, с удовольствием рекомендую. Экскурсовод компетентен, много пояснений, интересных историй и фактов. Однозначно 5+

М Марина

Я Яна Бесполезно потраченное время. Описание не соответствует действительности

К Клюева Все прекрасно, путешествуем дальше.

О Оксана Добрый день.

Эдуард прекрасный ГИД, большое спасибо за экскурсию.

Г Галина Все понравилось, Эдуард знающий и главное интересно рассказывающий о городе и его истории, вместивший в сравнительно короткую экскурсию очень много всего, не впадая в тупое перечисление дат и событий. Большое спасибо!!!!!!



