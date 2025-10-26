Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте гида или туриста (на выбор)

Мои заказы

Автомобильно-пешеходная экскурсии по Воронежу позволит вам увидеть максимум достопримечательностей города за один день! Узнайте тайны истории города, прогуляйтесь по купеческим улочкам, побывайте у необычных памятников и посетите парки и скверы.
4.9
219 отзывов
Описание экскурсии

Воронеж: все самое лучшее на авто Вы можете отправиться изучать город как на собственном авто, так и на автомобиле гида. Все что нужно — это выбрать наиболее удобный для вас формат. Вы проедете по главным улицам Воронежа и остановитесь в самых интересных локациях для их осмотра и фотографий. Что вы увидите:
  • Воронежскую набережную, где находится копия первого военного фрегата времен Петра Первого — «Гото Предестинация»;
  • знаменитый Благовещенский собор и Адмиралтейскую церковь;
  • исторические улицы города;
  • памятники Белый Бим Чёрное ухо, «лечебный стул» и т. д.;
  • главные площади Воронежа — Адмиралтейскую, Ленина, Победы и т. д.;
  • городские парки и скверы — Бунинский, Петровский;
  • смотровые площадки и многое другое!

Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Покровский собор
  • Благовещенский собор
  • Адмиралтейская площадь
  • Адмиралтейская церковь
  • Петровский сквер с памятником Петру I
  • Смотровая площадка
  • Набережная Воронежа
  • Корабль «Гото Предистинация»
  • Лечебный «стул от Жлобства»
  • Памятник Белый Бим Чёрное ухо
  • И многое другое
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно проведение экскурсий с 8.00 до 21.00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
197
4
15
3
4
2
2
1
1
О
Ольга
26 окт 2025
Экскурсия нам понравилась, Ярослав Интересно рассказал об истории города, его достопримечательных местах. Познавательно, увлекательно отвечал на все наши вопросы. Спасибо за интересную экскурсию.
И
Ирина
21 окт 2025
Понравилась экскурсия по православным храмам, набережная, экскурсия по городу из окна автобуса.
С
Светлана
21 окт 2025
Ярослав отличный гид, очень много знает интересных фактов, транспорт в идеальном состоянии, атмосфера была дружелюбная, много дал советов по поводу питания и дополнительных экскурсий.
Г
Галина
20 окт 2025
19 октября 2025 года были на экскурсии с гидом Виктором. Замечательно провели время. Очень много узнали нового и получили целостное впечатление о городе Воронеже, его истории возникновения и настоящем. Спасибо за экскурсию.
Н
Наталья
12 окт 2025
Знакомились нашей небольшой семьёй со столицей Черноземья. Великолепные впечатления. Очень эрудированный и влюблённый в свой город гид Эдуард, просто сделал нас поклонниками Воронежа. Столько открытий и заботы. Просто супер. Рекомендую от души.
Е
Елена
11 окт 2025
Очень понравился!!
М
Матвей
8 окт 2025
Недавно имели возможность посетить экскурсию "Воронеж: первое знакомство со столицей Черноземья", и остались в полном восторге! Экскурсовод Эдуард — настоящий профессионал своего дела. Его увлекательные рассказы о истории и культуре Воронежа сделали экскурсию не только информативной, но и захватывающей.
И
Инна
6 окт 2025
Экскурсия по историческим местам города, а также культурному центру Воронежа нам с внуками очень понравилась. Благодарим Ярослава за содержательные рассказы, исчерпывающие ответы на все вопросы, интересный маршрут по городу. Будим рады вновь пользоваться услугами этой фирмы
Н
Николай
1 окт 2025
Экскурсия познавательная и увлекательная, с удовольствием рекомендую. Экскурсовод компетентен, много пояснений, интересных историй и фактов. Однозначно 5+
М
Марина
24 сен 2025
Я
Яна
23 сен 2025
Бесполезно потраченное время. Описание не соответствует действительности
К
Клюева
22 сен 2025
Все прекрасно, путешествуем дальше.
О
Оксана
19 сен 2025
Добрый день.
Эдуард прекрасный ГИД, большое спасибо за экскурсию.
Г
Галина
16 сен 2025
Все понравилось, Эдуард знающий и главное интересно рассказывающий о городе и его истории, вместивший в сравнительно короткую экскурсию очень много всего, не впадая в тупое перечисление дат и событий. Большое спасибо!!!!!!

.
А
Андрей
15 сен 2025
Все супер 👍. Очень грамотно. Ездили вдвоём. Много узнали нового, очень много. Советуем

Входит в следующие категории Воронежа

