Авторские туры по Воронежской области

Туры в городах Воронежской области

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Воронеж

Водные прогулки

Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
5
3 отзыва
17250
за чел.
Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области! Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поуча...
Воронеж
На байдарках по верхнему Воронежу
На байдарках по верхнему Воронежу
5
3 отзыва
15750
за чел.
Водный поход для всей семьи, который подарит Вам незабываемые закаты на живописных берегах реки Воронеж. Вы по достоинству оцените чистоту воды, затей...
Воронеж
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
5
3 отзыва
16000
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Воронеж
На байдарках по нижнему Хопру
На байдарках по нижнему Хопру
5
3 отзыва
22500
за чел.
Хопер — самый большой левый приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина реки одета лиственными лесами, на высоких...
Воронеж
На байдарках по нижней Вороне
На байдарках по нижней Вороне
5
3 отзыва
21650
за чел.
Красавица Ворона давно привлекает внимание туристов-водников, но из-за своей удаленности от крупных населенных пунктов остается мечтой для многих. Бай...
Воронеж
Сплав по реке Оскол
Сплав по реке Оскол
5
3 отзыва
19400
за чел.
Тур подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой русской природы, вдохнуть полной грудью пьянящий запах леса, увидет...
Воронеж
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
5
3 отзыва
14000
за чел.
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными с...
Воронеж
Сплав по нижнему Битюгу
Сплав по нижнему Битюгу
5
3 отзыва
18750
за чел.
Битюг в нижнем течении очень красив и разнообразен. Река то сужается до нескольких метров, то разливается широкими «плесами». На протяжении всего марш...
Воронеж
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
5
3 отзыва
20700
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Воронеж

Экскурсионные туры на несколько дней

Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
5
3 отзыва
17250
за чел.
Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области! Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поуча...
Воронеж
На байдарках по верхнему Воронежу
На байдарках по верхнему Воронежу
5
3 отзыва
15750
за чел.
Водный поход для всей семьи, который подарит Вам незабываемые закаты на живописных берегах реки Воронеж. Вы по достоинству оцените чистоту воды, затей...
Воронеж
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
5
3 отзыва
16000
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Воронеж
На байдарках по нижнему Хопру
На байдарках по нижнему Хопру
5
3 отзыва
22500
за чел.
Хопер — самый большой левый приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина реки одета лиственными лесами, на высоких...
Воронеж
На байдарках по нижней Вороне
На байдарках по нижней Вороне
5
3 отзыва
21650
за чел.
Красавица Ворона давно привлекает внимание туристов-водников, но из-за своей удаленности от крупных населенных пунктов остается мечтой для многих. Бай...
Воронеж
Сплав по реке Оскол
Сплав по реке Оскол
5
3 отзыва
19400
за чел.
Тур подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой русской природы, вдохнуть полной грудью пьянящий запах леса, увидет...
Воронеж
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
5
3 отзыва
14000
за чел.
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными с...
Воронеж
Сплав по нижнему Битюгу
Сплав по нижнему Битюгу
5
3 отзыва
18750
за чел.
Битюг в нижнем течении очень красив и разнообразен. Река то сужается до нескольких метров, то разливается широкими «плесами». На протяжении всего марш...
Воронеж
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
5
3 отзыва
20700
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Воронеж

Последние отзывы о турах по Воронежской области

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