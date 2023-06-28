Туры в городах Воронежской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Воронежской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Водные прогулки
5
3 отзыва
17250
₽
за чел.
Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области! Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поуча...
5
3 отзыва
15750
₽
за чел.
Водный поход для всей семьи, который подарит Вам незабываемые закаты на живописных берегах реки Воронеж. Вы по достоинству оцените чистоту воды, затей...
5
3 отзыва
16000
₽
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
5
3 отзыва
22500
₽
за чел.
Хопер — самый большой левый приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина реки одета лиственными лесами, на высоких...
5
3 отзыва
21650
₽
за чел.
Красавица Ворона давно привлекает внимание туристов-водников, но из-за своей удаленности от крупных населенных пунктов остается мечтой для многих. Бай...
5
3 отзыва
19400
₽
за чел.
Тур подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой русской природы, вдохнуть полной грудью пьянящий запах леса, увидет...
5
3 отзыва
14000
₽
за чел.
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными с...
5
3 отзыва
18750
₽
за чел.
Битюг в нижнем течении очень красив и разнообразен. Река то сужается до нескольких метров, то разливается широкими «плесами». На протяжении всего марш...
5
3 отзыва
20700
₽
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
17250
₽
за чел.
Проведите 5 дней, сплавляясь по живописной реке Воронежской области! Вы сможете насладиться красотой Хопра – одной из самых чистых рек в Европе, поуча...
5
3 отзыва
15750
₽
за чел.
Водный поход для всей семьи, который подарит Вам незабываемые закаты на живописных берегах реки Воронеж. Вы по достоинству оцените чистоту воды, затей...
5
3 отзыва
16000
₽
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
5
3 отзыва
22500
₽
за чел.
Хопер — самый большой левый приток Дона. По данным ЮНЕСКО, Хопёр признан самой чистой рекой в Европе. Долина реки одета лиственными лесами, на высоких...
5
3 отзыва
21650
₽
за чел.
Красавица Ворона давно привлекает внимание туристов-водников, но из-за своей удаленности от крупных населенных пунктов остается мечтой для многих. Бай...
5
3 отзыва
19400
₽
за чел.
Тур подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой русской природы, вдохнуть полной грудью пьянящий запах леса, увидет...
5
3 отзыва
14000
₽
за чел.
Река Тихая Сосна протекает невдалеке от границы Дона и мелового плато. Красота и разнообразие природных ландшафтов поражает воображение белоснежными с...
5
3 отзыва
18750
₽
за чел.
Битюг в нижнем течении очень красив и разнообразен. Река то сужается до нескольких метров, то разливается широкими «плесами». На протяжении всего марш...
5
3 отзыва
20700
₽
за чел.
Битюг в среднем течении — одна из наиболее чистых, красивых и любимых туристами рек Центральной России. По берегам реки много дубовых лесов, встречают...
Последние отзывы о турах по Воронежской области
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ВВладимир28 июня 2023На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое сплав? Вроде бы 4 дня это не так много, но впечатлений море. Сплав на байдарке, окружающая природа, экскурсии, ночлег в палатке, мобильная баня, общение с увлеченными людьми оставит свой след в жизни.
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ААлександр8 июля 2022Все отлично прошло, я доволен!
- ААнтонина13 мая 2022Спасибо, все было отлично!
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
- ССергей11 мая 2022Все замечательно! Грамотная работа инструкторов, вкусное питание, интересная программа, что ещё надо для удачного похода!