Присоединяйтесь к увлекательной водной прогулке к парку Монрепо. Этот маршрут позволяет насладиться великолепными видами с воды. Падающий камень, Колонна Двух Императоров и Остров Палатки - лишь малая часть того, что

вы увидите. Парк Монрепо славится своими природными пейзажами и архитектурными формами. Экскурсия подходит для всех, кто ценит красоту природы и истории. Уникальная возможность увидеть обелиск братьев Броглио и капеллу на острове Людвигштайн

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время парк особенно красив, а катерные прогулки приятны. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и ветер. Зимой прогулки не проводятся из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.