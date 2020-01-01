Вы увидите с воды:
- Огромный Падающий камень
- Колонну Двух Императоров, старейшую из сохранившихся до настоящего времени малых архитектурных форм парка.
- Остров Палатки. Он соединен с парковой территорией специально построенной дамбой.
- Китайские мостики
- Обелиск братьев Броглио, установленный в 1827 году в память о двух братьях, погибших в сражениях наполеоновских войн.
- Чайную беседку
- Храм Нептуна
- Остров Людвигштайн со знаменитой одноименной капеллой 1830 года постройки
- Источник Нарцисс
- Скульптуру старца Вяйнемёйнена
- Остров Любви и многое другое.
Важно знать:
Экскурсия может быть отменена по погодным условиям (сильный ветер, дождь)