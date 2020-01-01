Экскурсия в парк Монрепо на катере

Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей...

5
7 отзывов
Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке.

Мы отправимся к парку Монрепо.

Парк Монрепо — это удачное сочетание природных пейзажей и красивых сооружений.

Все это вы сможете увидеть с борта катера.
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Экскурсия в парк Монрепо на катере

Что вы увидите 🤩

  • Парк Монрепо с воды
  • Сайменский канал

Вы увидите с воды:

  • Огромный Падающий камень
  • Колонну Двух Императоров, старейшую из сохранившихся до настоящего времени малых архитектурных форм парка.
  • Остров Палатки. Он соединен с парковой территорией специально построенной дамбой.
  • Китайские мостики
  • Обелиск братьев Броглио, установленный в 1827 году в память о двух братьях, погибших в сражениях наполеоновских войн.
  • Чайную беседку
  • Храм Нептуна
  • Остров Людвигштайн со знаменитой одноименной капеллой 1830 года постройки
  • Источник Нарцисс
  • Скульптуру старца Вяйнемёйнена
  • Остров Любви и многое другое.

Важно знать:

    Экскурсия может быть отменена по погодным условиям (сильный ветер, дождь)
     Что входит
    • Услуги гида
    • Место в катере
    • Спасательный жилет
    • Теплый плед.
     Что не входит
    • Личные расходы туриста
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: ул. Железнодорожная д. 5 (ступени набережной в 50м. )
    Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Дмитрий К.
    Дмитрий К.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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