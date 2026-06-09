Присоединяйтесь к увлекательной водной прогулке к парку Монрепо. Этот маршрут позволяет насладиться великолепными видами с воды. Падающий камень, Колонна Двух Императоров и Остров Палатки - лишь малая часть того, что
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальные виды с воды
- 🌿 Природные пейзажи
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные фото-возможности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время парк особенно красив, а катерные прогулки приятны. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и ветер. Зимой прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Падающий камень
- Колонна Двух Императоров
- Остров Палатки
- Обелиск братьев Броглио
- Капелла на острове Людвигштайн
Описание экскурсии
Вы увидите с воды:
- Огромный Падающий камень • Колонну Двух Императоров, старейшую из сохранившихся до настоящего времени малых архитектурных форм парка.
- Остров Палатки. Он соединен с парковой территорией специально построенной дамбой.
- Китайские мостики • Обелиск братьев Броглио, установленный в 1827 году в память о двух братьях, погибших в сражениях наполеоновских войн.
- Чайную беседку • Храм Нептуна • Остров Людвигштайн со знаменитой одноименной капеллой 1830 года постройки • Источник Нарцисс • Скульптуру старца Вяйнемёйнена • Остров Любви и многое другое. Важно знать: Экскурсия может быть отменена по погодным условиям (сильный ветер, дождь).
Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Монрепо с воды
- Сайменский канал
Что включено
- Услуги гида
- Билет на катер с местом
- Спасательный жилет
- Теплый плед.
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста.
Место начала и завершения?
Выборг, Северный вал, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Если вам хочется насладиться красотой природы, услышать интересные истории о событиях давних времен, при этом расположиться в комфортном катере, который набирает скорость, и ветер с солнцем отдают вам свою энергию,
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Ю
Прекрасное сочетание прогулки по воде и познавательной экскурсии. Было очень интересно, было очень красиво и было непокидающее ощущение уверенности и безопасности. Спасибо большое Дмитрию!
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Б
Отличная экскурсия.
Исчерпывающая информация об объекте.
Дмитрий владеет всеми сведениями о парке Монрепо.
Рассказывает интересно.
Вежливый внимательный.
Спасибо
Исчерпывающая информация об объекте.
Дмитрий владеет всеми сведениями о парке Монрепо.
Рассказывает интересно.
Вежливый внимательный.
Спасибо
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Р
Экскурсию на катере в парк Монрепо для нас проводил Дмитрий. Начну с того, что сам катер хорош, а скорость и водные просторы вокруг очаровали сразу. По парку мы уже гуляли накануне, но осмотр его с воды оказался интереснее. Мы услышали историю создания, легенды об Острове Любви и еще много интересного. Дмитрий профессионал и как водитель и как экскурсовод. Спасибо.
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М
Все отлично. Четко по времени, комфортный рассказ, все очень понравилось, рекомендую.
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К
Добрый день! Экскурсия на катере с Дмитрием прошла 16.07.2023 г. Мы с семьей остались очень довольны. Дмитрий не только увлекательно все рассказал, но еще были заготовлены папки с элюстрациями (хроника
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Входит в следующие категории Выборга
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