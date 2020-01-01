Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке.



Мы отправимся к парку Монрепо.



Парк Монрепо — это удачное сочетание природных пейзажей и красивых сооружений.



Все это вы сможете увидеть с борта катера.