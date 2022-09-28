2 часа
Водная прогулка
На байдарках вокруг выборгского замка - водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, отправившись на байдарках вокруг замка. Уникальная возможность увидеть город с воды и сделать потрясающие снимки
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках»
13 янв в 08:00
13 апр в 08:00
3 100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Исследовать руины цитадели и скалистый берег, чтобы перенестись в мир героических сражений прошлого
15 окт в 09:00
16 окт в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережным Выборга
Неспешно пройти по живописным набережным, погружаясь в их историю и наслаждаясь видами
«Мы будем гулять по набережным Выборга, наслаждаясь видами на залив, бухты и лагуны»
6 окт в 11:00
7 окт в 11:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 сентября 2022Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
- ММария19 августа 2022Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
- ЕЕкатерина31 июля 2022Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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