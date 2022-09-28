Экскурсии по набережной Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Выборге, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На байдарках вокруг выборгского замка
На байдарках
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
На байдарках вокруг выборгского замка - водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, отправившись на байдарках вокруг замка. Уникальная возможность увидеть город с воды и сделать потрясающие снимки
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
«Набережные города с воды выглядят еще атмосфернее и отлично получаются на снимках»
13 янв в 08:00
13 апр в 08:00
3 100 за человека
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
Исследовать руины цитадели и скалистый берег, чтобы перенестись в мир героических сражений прошлого
15 окт в 09:00
16 окт в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Прогулка по набережным Выборга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережным Выборга
Неспешно пройти по живописным набережным, погружаясь в их историю и наслаждаясь видами
«Мы будем гулять по набережным Выборга, наслаждаясь видами на залив, бухты и лагуны»
6 окт в 11:00
7 окт в 11:00
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 сентября 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский
  • М
    Мария
    19 августа 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала иВсем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На байдарках вокруг выборгского замка
  2. Из Выборга - к древней крепости Тронгзунд
  3. Прогулка по набережным Выборга
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Выборге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Выборга. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
ХорошоТам