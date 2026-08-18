Выборг в объективе: фотопрогулка по Старому городу или парку «Монрепо»

Выборг — один из самых атмосферных городов России, где средневековые улицы соседствуют с северной природой.
Во время фотопрогулки мы исследуем Старый город или отправимся в пейзажный парк «Монрепо» — выбор остаётся за вами.
Я помогу подобрать удачные ракурсы и почувствовать себя свободно перед камерой, а после прогулки вы получите более 100 фотографий в цветокоррекции.
Во время фотопрогулки мы исследуем Старый город или отправимся в пейзажный парк «Монрепо» — выбор остаётся за вами.
Я помогу подобрать удачные ракурсы и почувствовать себя свободно перед камерой, а после прогулки вы получите более 100 фотографий в цветокоррекции.
Описание фото-прогулки
Во время прогулки мы не только познакомимся с самыми атмосферными уголками города, но и сделаем живые фотографии без постановочных поз. Я помогу вам чувствовать себя комфортно перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Предлагаю две локации на выбор:
- Старый город. Начнём маршрут у Круглой башни на Рыночной площади, пройдём мимо исторических зданий 19 века, памятника-трамвая, Дома бюргера, Рыцарского дома и Часовой башни. По улице Водной Заставы выйдем к площади Старой Ратуши, откуда открывается один из лучших видов на Выборгский замок и башню Святого Олафа
- Или парк «Монрепо». Если вы выберете съёмку в парке, прогуляемся по живописным тропам среди гранитных скал и сосен, выйдем к берегу Выборгского залива, рассмотрим павильоны, гроты, остров Людвигштайн и другие знаковые места
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Nikon Z6III
- В течение двух недель вы получите более 100 фотографий в цветокоррекции
- Наш маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Фотограф (стаж более 5 лет). Провожу фотопрогулки в Выборге: Старый город и парк «Монрепо». Создаю атмосферные кадры в городских и природных локациях, помогаю чувствовать себя уверенно в кадре. Индивидуальные и семейные съёмки, прогулки с подбором локаций и идеями образов. Эта прогулка оставит незабываемые впечатления от Выборга, а фотографии будут не раз возвращать в эти прекрасные воспоминания.
Входит в следующие категории Выборга
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