В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями, а копнем поглубже.
Описание фото-прогулки
С мной вы:
- рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами);
- попробуете самый вкусный выборгский крендель и шведский глёг;
- узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях;
- увидите город с высоты панорамной площадки. А еще вас ждёт фотосессия в декорациях Средневековья! За полтора часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать, то поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.
В любое удобное время по приезду.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековый замок
- Пряничная Старая Ратуша
- Новаторская библиотека Алвара Аалто
- Старинная Часовая башня
- Рыночная площадь
- Круглая башня
- Костёл Св. Гиацинта
- Усадьба Бюргера
Что включено
- Фотосессия в течении 1, 5 часов и 80 обработанных фотографий после 3 недель.
Что не входит в цену
- Перекусы в кофейнях, ресторанах
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время по приезду.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была очередная годовщина), Мария находила такие интересные места, что сами никогда бы не догадались там фотографироваться. Параллельно рассказывала о домах, улочкам и отвечала на наши вопросы,(вернее мужа, так как у него постоянно какие-то вопросы возникали))) Вообщем нам все понравилось, рекомендуем
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