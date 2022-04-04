В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями, а копнем поглубже.

С моей помощью вы:

1. рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами),

2. попробуете самый вкусный выборгский крендель и шведский глёг,

3. узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях,

4. увидите город с высоты панорамной площадки.

На моей фотопрогулке вас ждёт фотосессия в декорациях Средневековья.

За два часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать, то поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.