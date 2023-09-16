Л Лариса

Отличная прокчилпсь фотопрогулка. Мария приятная, милая девушка. Так как мы были больше сосредоточены на фотосессии, (у нас с мужем была очередная годовщина), Мария находила такие интересные места, что сами никогда бы не догадались там фотографироваться. Параллельно рассказывала о домах, улочкам и отвечала на наши вопросы,(вернее мужа, так как у него постоянно какие-то вопросы возникали))) Вообщем нам все понравилось, рекомендуем