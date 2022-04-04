Фотопрогулка по старинному городу Выборгу

В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный

5
1 отзыв
Для красивых фото
В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св.

Гиацинта и усадьбу Бюргера.

Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями, а копнем поглубже.
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу
Фотопрогулка по старинному городу Выборгу

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите единственный в России средневековый замок
  • Пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто
  • Старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней
  • Костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера
В поисках идеальных ракурсов для фото мы обойдем главные визитные карточки города: вы увидите единственный в России средневековый замок, пряничную Старую Ратушу и новаторскую библиотеку Алвара Аалто, старинную Часовую башню и Рыночную площадь с Круглой башней, костёл Св. Гиацинта и усадьбу Бюргера. Но, конечно, мы не ограничимся только главными достопримечательностями, а копнем поглубже.

С моей помощью вы:

    1. рассекретите потайные места Выборга (например, бульвар с сохранившимися финскими домами),
    2. попробуете самый вкусный выборгский крендель и шведский глёг,
    3. узнаете небанальные факты о Выборге и его жителях,
    4. увидите город с высоты панорамной площадки.
    На моей фотопрогулке вас ждёт фотосессия в декорациях Средневековья.
    За два часа я помогу вам создать замечательную коллекцию фото-воспоминаний о Выборге. А если вы захотите не только позировать, но и самостоятельно фотографировать, то поделюсь небольшими профессиональными советами по фотосъемке.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Фотосессия в течении двух часов и 150-200 обработанных фотографий после 7 дней
    Что не входит
    • Перекусы в кофейнях
    • Ресторанах и транспорт
    Место начала и завершения?
    По договоренности с гидом
    Когда и сколько длится
    Когда: В любое удобное время по приезду.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Двух часовая фотопрогулка.
    • До Выборга вы добираетесь самостоятельно. Гид-фотограф встретит вас у отеля, вокзала или парковки, где вы оставили авто.
    • Во время прогулки мы можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
    • Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно дополнительно прихватить и что-то на каблуках
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В любое удобное время по приезду.

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