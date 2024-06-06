Ночные прогулки и экскурсии Выборга

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Выборге, цены от 1 395 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
73 отзыва
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 6 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Тайны ночного Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000 за всё до 10 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
    читать дальше

    будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
    читать дальше

    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. ОбязательноОчень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
    читать дальше

    выстроен маршрут, очень логично. Рассказ гида воспринимается очень легко, Владимир интересно и доступно рассказывает историю сложного приграничного города в разные непростые времена. Надеемся еще вернуться в город.

  • L
    Liudmila
    31 мая 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Выборг в компании художника
    Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
  • Р
    Рясная
    13 мая 2024
    Тайны ночного Выборга
    Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  3. Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
  4. Выборг в компании художника
  5. Исторический квест в Выборге
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 395 до 8 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 571 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Ночные», 571 ⭐ отзыв, цены от 1395₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам