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будний день, чтобы не было череды других желающих увидеть морские просторы и спешки, с поглядыванием на часы, у гида. В - третьих, и самое главное, Юсеф - просто супер-гид: красноречив, обходителен, внимателен, интересный рассказчик. Где было необходимо, мы снижали ход (все рассмотрели в деталях и запечатлели на камеру:)), а где была возможность - пролетели с ветерком. Местные ланшафты и сама природа на фоне водной глади впечатляют больше обычного. На одном из участков Юсеф провёл катер по старому руслу канала, почувствовали себя настоящими лоцманами. Спасибо за яркие впечатления и интересный рассказ. На следующий день мы отправились на пешую прогулку по парку Монрепо, который накануне лицезрели с моря. Картинка сложилась на 200%. Не задумываясь рекомендуем эту экскурсию ВСЕМ!!!