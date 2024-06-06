1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночного Выборга
Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024С прогулкой на катере нам безмерно повезло! Во-первых, была шикарная погода для конца мая (+28). Во-вторых, экскурсию выбрали специально в
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ООлеся3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Капитан очень внимателен и аккуратен. Учитывал все наши пожелания. Обязательно рекомендую!!!!! Вид с воды это совсем другое!!!!!!
- ААлёна2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
- LLiudmila31 мая 2024Спасибо за экскурсию, особенно за рекомендацию водной прогулки, это-обязательно к посещению!
- ГГеоргий19 мая 2024Удивительная экскурсия, Владимир отличный экскурсовод, очень интересно было слушать рассказ о городе непосредственно от художника. Рекомендую
- ДДмитрий16 мая 2024Нам очень понравилось, спасибо! Владимир по нашей просьбе согласился начать чуть позже и в другом месте. Было очень интересно.
- ТТатьяна15 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владимиром. Интересно рассказывает, обращал внимание на какие-то мелочи, на которые сам никогда не обратишь внимания. Старый город совсем невелик, поэтому неторопливый темп и не долгие остановки. Совершенно не устали.
- РРясная13 мая 2024Чудесный экскурсовод, который своим рассказом смог заинтересовать даже сонных детей, которые изрядно погуляли по городу до этого. Рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет познакомиться с загадочным ночным Выборгом. Спасибо экскурсоводу за отличные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Ночные»
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