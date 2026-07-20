23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка

Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Индивидуальная экскурсия в Выборге - это уникальная возможность ощутить дух Средневековья и пройти по маршрутам шведских полководцев и русских монархов.

Вас ждет знакомство с древнейшими памятниками: Рыночная площадь с Круглой башней,
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парк Эспланада, уютная Крепостная улица, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и Часовая башня.

Вы узнаете о выборгской геральдике, исторических личностях, которые оставили свой след в истории города, и конечно, о символе Выборга - средневековом Выборгском замке.

Мы расскажем о местных легендах, отведаем знаменитый выборгский крендель и познакомим вас с удивительными историями, которые хранит каждый уголок этого города

4.9
377 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🗺️ Уникальные исторические маршруты
  • 🧙‍♂️ Легенды и предания Выборга
  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🍪 Дегустация выборгского кренделя

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Выборга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов радует глаз. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и частым осадкам, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Здание финского аграрного банка
  • Парк Эспланада
  • Башня Ратуши
  • Крепостная улица
  • Дом купеческой гильдии
  • Гранитный дворец
  • Руины Кафедрального собора
  • Часовая башня
  • Выборгский замок
  • Башня святого Олафа
  • Усадьба бюргера
  • Дом цирюльника
  • Башня толстой Катарины

Описание экскурсии

Погружение в скандинавское Средневековье

Словно страницы летописи Выборга, перед вами откроются его древнейшие памятники: вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка с барельефами диковинных зверей и мифических созданий. Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни Ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии в истории города. Затем отправимся исследовать лабиринты Старого города: вы пройдете по уютной Крепостной улице, увидите место, где стояла дозорная башня, Дом купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню. И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа.

Выборгские легенды и диковинки

Некоторые точки нашего маршрута откроют перед вами самые неожиданные стороны шведского города. Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии. А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины.

Летопись Выборга в лицах

Героями нашего путешествия станут императрица Екатерина II, создатель финского алфавита, «черные братья» монахи-доминиканцы, богатейший купец Векрут, легендарный шведский маршал и основатель Выборга Торгильс Кнутссон и другие примечательные личности, без которых Выборг не стал бы таким, каким мы знаем его сегодня. А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Отдельно оплачивается перекус выборгским кренделем и вход на Замковый остров (100 руб. /чел., дети до 16 лет — бесплатно)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за дополнительную плату — 100 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Круглой башни на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21630 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 377 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
340
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24
3
8
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2
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3
С
Прекрасная экскурсия! 3,5ч пролетели совершенно незаметно. Нас водила экскурсовод Милена. Очень понравилось то, что это не был академический "бубнеж", а все проходило в формате живого разговора. Также Милена учитывала, что мы с коляской, и постоянно заботилась о нашем удобства. Спасибо большое! Рекомендую к посещению!
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Д
Наш экскурсовод Яна Владимировна Берендеева.
Мы очень довольны знакомством, прекрасным временем проведённым вместе.
В высшей степени признательны за доставленное удовольствие!!!
Отрекомендуем знакомым.
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Юлия
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить исчерпывающе на любой вопрос о Выборге. Преподносит материал в доступной форме, очень структурировано, а также сдабривая интересными подробностями, благодаря которым лучше запоминаешь. Прекрасная речь, прекрасное погружение в историю города. Получили огромное удовольствие!
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить+2
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить
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Яна
Экскурсию для нас провела Милена. Все очень понравилось! Отличный маршрут, интересный рассказ, внимание и забота о группе! Было холодно, но несмотря на это 4-х часовая экскурсия пролетела незаметно. У нас была большая группа - три поколения одной семьи, понравилось даже подросткам! Милена, большое спасибо! ❤️
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Алексей
Очень понравилось. Содержание и подача материала выше всяких похвал. Великолепная речь. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Спасибо.
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Елена
экскурсия была замечательная! однозначно рекомендую!
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