23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка

Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа

Денис
Задать вопрос
Денис – представитель гидов
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.
2900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у Круглой башни на Рыночной площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии23 отзыва
4.52
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка

Что вас ожидает

Погружение в скандинавское Средневековье
Словно страницы летописи Выборга, перед вами откроются его древнейшие памятники: вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка с барельефами диковинных зверей и мифических созданий. Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии в истории города. Затем отправимся исследовать лабиринты Старого города: вы пройдете по уютной Крепостной улице, увидите место, где стояла дозорная башня, дом Купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню. И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа.

Выборгские легенды и диковинки
Некоторые точки нашего маршрута откроют перед вами самые неожиданные стороны шведского города. Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии. А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины.

Летопись Выборга в лицах
Героями нашего путешествия станут императрица Екатерина II, создатель финского алфавита, «черные братья» монахи-доминиканцы, богатейший купец Векрут, легендарный шведский маршал и основатель Выборга Торгильс Кнутссон и другие примечательные личности, без которых Выборг не стал бы таким, каким мы знаем его сегодня. А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Отдельно оплачивается перекус выборгским кренделем
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Круглой башни на Рыночной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Денис
Денис
Добрый день! Мы Гильдия Экскурсоводов Выборга — содружество независимых гидов. Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
Напишите мне

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
На экскурсии были 8 марта. Очень повезло с погодой, но ещё больше-с экскурсоводом! Лолита (наш экскурсовод) очень увлечённо и с глубоким знанием дела все рассказывала. Наверное, в старом городе нет дома, из истории которого Лолита что-нибудь не знает, она настоящий краевед! Экскурсия продолжительная (со временем на отдых), информации много, но такой формат как раз по нам! После рассказа Лолиты по городу гуляешь совсем иначе, уже с пониманием! Замечаешь и пеликанов на фасадах домов, и морские волны в архитектуре и оконных решетках, город видится по-другому! Огромное спасибо за путешествие!
10 марта 2020
Ехали в Выборг первый раз. Долго думали как построить маршрут, скачали несколько аудиогидов, но в итоге нашли на сайте Трипстер много вариантов экскурсий и заказали. Ну, и не пожалели. Экскурсовод Анжела нас провела по Выборгу. Думаю, ходи мы сами - поленились бы столько всего обойти. Узнали и про средневековье и про Петровские времена и про недавнее прошлое. Гораздо интереснее ходить по городу с экскурсоводом, нежели просто осматривать достопримечательности. Большое спасибо Анжеле и сервису Трипстер за отличные выходные.
1 февраля 2020
Отличная экскурсия, интересный город. Постоянно присутствовало стойкое ощущение, что находишься в сразу послевоенном городе - много разрушенных зданий, находящихся рядом с жилыми. Экскурсовод отлично окунул нас в историческую атмосферу города. Спасибо!
20 января 2020
Спасибо огромное! Было очень увлекательно. И совсем не хотелось уезжать и расставаться!
6 января 2020
Ирина-знающий,ответственный и с чувством юмора экскурсовод. После такой экскурсии Выборг можно полюбить.
6 января 2020
Экскурсия проходила 5.01.20. Нас было 6 человек: 3 взрослых и 3 детей (15, 13, 11 лет). Экскурсия была забронировала за месяц, но произошла накладка. В результате экскурсию проводил не Денис Яковлев, а Андрей и вместо 3-часовой, была экскурсия на 1,5 часа. Сначала расстроилась, но по ходу настроение изменилось: Андрей интересно рассказывал, понимал, что мы « мягко сказать» замёрзли, зашли с ним попить чай, кофе, глинтвейн. Эти 30 минут спасли нас) вообщем все понравилось. Рекомендую. Но стоит съездить в Выборг летом, чтобы насладиться парком и Замком.
25 ноября 2019
Нужно увеличить структурирование экскурсии
Сделать не один а два перерыва (в зимнее время)
Включить в повествование юмористические акценты
23 ноября 2019
Экскурсия очень интересная, разно плановая. И история, и архитектура, и личности. Гид Лидия Александровна с большой любовью рассказывала о своём городе. Время экскурсии, а это было более 3 часов, пролетело незаметно. Спасибо большое организаторам. Я индивидуальный путешественник со стажем. Я уверена эта экскурсия будет интересна любому туристу.
15 ноября 2019
Пешую экскурсию провела нам Людмила Евгеньевна. Ответив на все вопросы, гид показал отличные познания в истории. Правда хотелось больше живых примеров и и интересных историй, нежели просто сухих дат и привязанных фактов.
5 ноября 2019
Большое спасибо экскурсоводу Ирине. Все очень понравилось, настроение не испортил даже снег и дождь.
Ещё 13 отзывов

Денис проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по скальному парку МонрепоПрогулка по скальному парку МонрепоПрогулка по скальному парку Монрепо
1900 за экскурсию
1.5 часа
3 отзыва
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Фактурные гранитные скалы, тенистый сосновый лес и изящные постройки, отражающиеся в водах залива — всё это пейзажный парк Монрепо. На прогулке вы познакомитесь с красивейшим уголком в окрестностях Выборга, встретите легендарного рунопевца, пройдете по китайскому мостику и услышите историю знаменитой семьи Николаи.
Большая обзорная прогулка по ВыборгуБольшая обзорная прогулка по ВыборгуБольшая обзорная прогулка по Выборгу
450 за человека
3 часа
1 отзыв
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Восемь веков истории, десятки архитектурных памятников и несколько легенд Средневековья — всё это волшебным образом уместится в насыщенной прогулке по древнему Выборгу! Вы пройдете по следам шведских полководцев и русских монархов, услышите предания башни святого Олафа и отведаете легендарный выборгский крендель.

Обзорные экскурсии в Выборге

Средневековый ВыборгСредневековый ВыборгСредневековый Выборг
260 за человека
2 часа
19 отзывов
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
В два часа этой прогулки мы включили всё, что нужно для первого взгляда на Выборг. Открывая хроники и интересные сюжеты города, вы изучите главные места центра, полюбуетесь видом на Замок и вспомните советские киноленты, а также заглянете в лавку мастеров.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в РоссииПогружение в атмосферу единственного шведского города в РоссииПогружение в атмосферу единственного шведского города в России
1560 за экскурсию
2 часа
194 отзыва
Прогулки по средневековому Выборгу
Чтобы оказаться в настоящем европейском городке, не обязательно выезжать заграницу. Достаточно съездить в расположенный недалеко от Санкт-Петербурга Выборг. Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма; величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира; а летом залитый солнцем Крепостной мост со своим обилием яхт и катеров похож на французское побережье Канн (и в Выборге, кстати, тоже есть кинофестиваль).
Загадки ВыборгаЗагадки ВыборгаЗагадки Выборга
2870 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Выборг скрывает множество тайн. Еще в XV веке был составлен, но затем утрачен манускрипт, проливающий свет на появление города. Решая головоломки, загадки и ребусы, вы пройдете путем первоооткрывателей и восстановите утраченный текст. Это не будет легко, это будет даже страшно — страшно интересно! Если вы готовы, вперед навстречу приключениям!
История Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсияИстория Выборга. Обзорная экскурсия
1500 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Выборг за свою многовековую историю был в составе нескольких государств. И это, конечно, наложило отпечаток на его архитектуру и жизнь. Многие называют его «нашей маленькой заграницей». Разобраться в наследии разных эпох и уловить «заграничный дух» города поможет моя обзорная пешеходная экскурсия.

Выбирайте и другие экскурсии в Выборге

Необычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомДля детейВсеОбзорныеГрупповые