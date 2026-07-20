23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Выборга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов радует глаз. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и частым осадкам, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыночная площадь
Круглая башня
Здание финского аграрного банка
Парк Эспланада
Башня Ратуши
Крепостная улица
Дом купеческой гильдии
Гранитный дворец
Руины Кафедрального собора
Часовая башня
Выборгский замок
Башня святого Олафа
Усадьба бюргера
Дом цирюльника
Башня толстой Катарины
Описание экскурсии
Погружение в скандинавское Средневековье
Словно страницы летописи Выборга, перед вами откроются его древнейшие памятники: вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка с барельефами диковинных зверей и мифических созданий. Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни Ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии в истории города. Затем отправимся исследовать лабиринты Старого города: вы пройдете по уютной Крепостной улице, увидите место, где стояла дозорная башня, Дом купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню. И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа.
Выборгские легенды и диковинки
Некоторые точки нашего маршрута откроют перед вами самые неожиданные стороны шведского города. Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии. А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины.
Летопись Выборга в лицах
Героями нашего путешествия станут императрица Екатерина II, создатель финского алфавита, «черные братья» монахи-доминиканцы, богатейший купец Векрут, легендарный шведский маршал и основатель Выборга Торгильс Кнутссон и другие примечательные личности, без которых Выборг не стал бы таким, каким мы знаем его сегодня. А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Отдельно оплачивается перекус выборгским кренделем и вход на Замковый остров (100 руб. /чел., дети до 16 лет — бесплатно)
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за дополнительную плату — 100 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Круглой башни на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21630 туристов
Добрый день! Мы — содружество независимых гидов.
Наша главная цель — увлекательно рассказывать путешественникам и жителям Выборга об истории и архитектуре прекрасного старинного города. Будем рады познакомить вас с Выборгом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 377 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Прекрасная экскурсия! 3,5ч пролетели совершенно незаметно. Нас водила экскурсовод Милена. Очень понравилось то, что это не был академический "бубнеж", а все проходило в формате живого разговора. Также Милена учитывала, что мы с коляской, и постоянно заботилась о нашем удобства. Спасибо большое! Рекомендую к посещению!
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Д
Данил
Наш экскурсовод Яна Владимировна Берендеева. Мы очень довольны знакомством, прекрасным временем проведённым вместе. В высшей степени признательны за доставленное удовольствие!!! Отрекомендуем знакомым.
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Юлия
Я в восторге от экскурсии с прекрасной Анжелой! Блестящий экскурсовод, человек с тонной знаний, может ответить исчерпывающе на любой вопрос о Выборге. Преподносит материал в доступной форме, очень структурировано, а также сдабривая интересными подробностями, благодаря которым лучше запоминаешь. Прекрасная речь, прекрасное погружение в историю города. Получили огромное удовольствие!
+2
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Яна
Экскурсию для нас провела Милена. Все очень понравилось! Отличный маршрут, интересный рассказ, внимание и забота о группе! Было холодно, но несмотря на это 4-х часовая экскурсия пролетела незаметно. У нас была большая группа - три поколения одной семьи, понравилось даже подросткам! Милена, большое спасибо! ❤️
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Алексей
Очень понравилось. Содержание и подача материала выше всяких похвал. Великолепная речь. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Спасибо.
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Елена
экскурсия была замечательная! однозначно рекомендую!
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