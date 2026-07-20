23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Выборга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и садов радует глаз. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и частым осадкам, что может ограничить комфорт передвижения.

Индивидуальная экскурсия в Выборге - это уникальная возможность ощутить дух Средневековья и пройти по маршрутам шведских полководцев и русских монархов.Вас ждет знакомство с древнейшими памятниками: Рыночная площадь с Круглой башней,

парк Эспланада, уютная Крепостная улица, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и Часовая башня. Вы узнаете о выборгской геральдике, исторических личностях, которые оставили свой след в истории города, и конечно, о символе Выборга - средневековом Выборгском замке. Мы расскажем о местных легендах, отведаем знаменитый выборгский крендель и познакомим вас с удивительными историями, которые хранит каждый уголок этого города

Описание экскурсии

Погружение в скандинавское Средневековье

Словно страницы летописи Выборга, перед вами откроются его древнейшие памятники: вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка с барельефами диковинных зверей и мифических созданий. Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни Ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии в истории города. Затем отправимся исследовать лабиринты Старого города: вы пройдете по уютной Крепостной улице, увидите место, где стояла дозорная башня, Дом купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню. И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа.

Выборгские легенды и диковинки

Некоторые точки нашего маршрута откроют перед вами самые неожиданные стороны шведского города. Мы расскажем, почему жителям Выборга приходилось подталкивать в горку местный трамвайчик, как получил своё название «Перекрёсток четырех сплетниц» и где найти красивейшую, по мнению финской поэтессы, улицу Скандинавии. А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины.

Летопись Выборга в лицах

Героями нашего путешествия станут императрица Екатерина II, создатель финского алфавита, «черные братья» монахи-доминиканцы, богатейший купец Векрут, легендарный шведский маршал и основатель Выборга Торгильс Кнутссон и другие примечательные личности, без которых Выборг не стал бы таким, каким мы знаем его сегодня. А еще поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!

Организационные детали