Романтические экскурсии по Выборгу

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Выборге, цены от 6 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По шхерам Выборгского залива - на катере
На катере
19 отзывов
1 час
Водная прогулка
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
7 500 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Сайменскому каналу
На катере
23 отзыва
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
7 500 за всё до 5 чел.
Утро в Монрепо
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Утро в Монрепо
Прогулка по романтическому парку под утреннее пение птиц и тихое пробуждение северной природы
Начало: В парке Монрепо
9 сен в 09:30
12 сен в 09:30
6 100 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Прогулка для любителей Карельской природы! Так же не останутся равнодушными любители скорости на воде! А рассказ Дмитрия о Сайменском канале,
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    его истории, устройстве и современности даст пищу для ума интеллектуалам. Рассказ дополнен историческими и видовыми фотографиями. Экскурсия подходит для любознательных путешественников, которые за короткое время могут получить три удовольствия в одной экскурсии!

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Г
    Галина
    31 августа 2024
    Водная прогулка по Сайменскому каналу
    Хотим поблагодарить Дмитрия за эту поездку! Понравилось все: удобный современный катер, место посадки-высадки, продуманность маршрута (мы смогли узнать интересную информацию, посмотреть старинные фото и рисунки по теме поездки, полюбоваться великолепным видами, снять фото и видео и просто насладиться скоростью).
  • O
    Olya
    28 августа 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Очано комфортный катер и капитан! Прокатились с ветерком и послушали историю любимого места! Спасибо! Рекомендую и обязательно вернусь к путешествию по шхерам
    Очано комфортный катер и капитан! Прокатились с ветерком и послушали историю любимого места! Спасибо! Рекомендую и
  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Дмитрий провел замечательную экскурсию! Все прошло чудесно.
  • Д
    Дмитрий
    25 августа 2024
    По шхерам Выборгского залива - на катере
    Отличный катер, капитан провел отличную экскурсию. Нам очень понравилось.
    Отличный катер, капитан провел отличную экскурсию. Нам очень понравилосьОтличный катер, капитан провел отличную экскурсию. Нам очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По шхерам Выборгского залива - на катере
  2. Водная прогулка по Сайменскому каналу
  3. Утро в Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 6 100 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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