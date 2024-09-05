читать дальше его истории, устройстве и современности даст пищу для ума интеллектуалам. Рассказ дополнен историческими и видовыми фотографиями. Экскурсия подходит для любознательных путешественников, которые за короткое время могут получить три удовольствия в одной экскурсии!

Прогулка для любителей Карельской природы! Так же не останутся равнодушными любители скорости на воде! А рассказ Дмитрия о Сайменском канале,