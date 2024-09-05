1 час
Водная прогулка
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Сайменскому каналу в Выборге
Узнайте о значении Сайменского канала для экономики Восточной Финляндии. Прогулка на катере подарит вам незабываемые виды и интересные факты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 14:00
Завтра в 18:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Утро в Монрепо
Прогулка по романтическому парку под утреннее пение птиц и тихое пробуждение северной природы
Начало: В парке Монрепо
9 сен в 09:30
12 сен в 09:30
6 100₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 сентября 2024Прогулка для любителей Карельской природы! Так же не останутся равнодушными любители скорости на воде! А рассказ Дмитрия о Сайменском канале,
- ЮЮлия4 сентября 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
- ГГалина31 августа 2024Хотим поблагодарить Дмитрия за эту поездку! Понравилось все: удобный современный катер, место посадки-высадки, продуманность маршрута (мы смогли узнать интересную информацию, посмотреть старинные фото и рисунки по теме поездки, полюбоваться великолепным видами, снять фото и видео и просто насладиться скоростью).
- OOlya28 августа 2024Очано комфортный катер и капитан! Прокатились с ветерком и послушали историю любимого места! Спасибо! Рекомендую и обязательно вернусь к путешествию по шхерам
- ТТатьяна27 августа 2024Дмитрий провел замечательную экскурсию! Все прошло чудесно.
- ДДмитрий25 августа 2024Отличный катер, капитан провел отличную экскурсию. Нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
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