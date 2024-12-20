Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века

Почему же «назад в будущее»? Всё новое - это хорошо забытое старое. Узнайте, как современная мода связана с 19 веком. Погрузитесь в атмосферу прошлого
На этой индивидуальной экскурсии в Выборге вы откроете для себя мир моды 19 века.

Винтажные интерьеры и реконструированные предметы быта позволят узнать о стилях и аксессуарах той эпохи. Вы посетите Дом
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Валли, узнаете о модных тенденциях прошлого и их влиянии на современность.

Участие в мастер-классе «Амулеты, обереги, талисманы» добавит романтики и позволит создать сувенир на память.

Экскурсия предлагает уникальную возможность пройти тест из модного журнала 19 века и узнать о своём врождённом стиле

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 👗 Погружение в атмосферу 19 века
  • 🏰 Посещение Дома Валли
  • 🧵 Участие в мастер-классе
  • 📸 Возможность фотографирования
  • 🕰 Узнать о моде и этикете прошлого
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Дом Валли

Описание экскурсии

Погружение в мир моды

Добро пожаловать в Дом Валли с трёхсотлетней историей! Я расскажу о представителях династии Валли, которые жили здесь в 19 веке — на примере жизни семьи мы поговорим о бурном развитии и инновационных идеях моды позапрошлого столетия. Проведём параллели между модой старинной и современной. Обсудим мужской и женский стили той эпохи, которые актуальны и сейчас. Я поделюсь интересными фактами о модных аксессуарах и предметах быта того времени, о манерах поведения и элементах этикета, без которых мы не представляем повседневную жизнь.

Но это ещё не всё!

После разговора о моде вы сможете пройти интересный тест из модного журнала 19 века — и узнаете о своём врождённом стиле. А затем поучаствуете в несложном мастер-классе «Амулеты, обереги, талисманы» и сможете забрать с собой на память романтическое настроение той эпохи.

Организационные детали

  • Мастер-класс входит в стоимость экскурсии
  • Гостям будут предложены бахилы или одноразовые тапочки
  • В любой выбранной вами старинной локации можно будет сфотографироваться

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Старого Выборга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
20 дек 2024
Если вы любите атмосферные,необычные экскурсии, вам нужно попасть к Снежане и Михаилу.
Мы увидели редкое сочетание моды и стиля, как явлений культуры, и культуры гастрономической.
Интересный, творческий, на одной волне, диалог со Снежаной - автором экскурсии, уютные интерьеры, милые собачки, и, конечно, изысканный стол от Михаила привели нас в восторг. Еще вернемся…

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