Добро пожаловать в Дом Валли с трёхсотлетней историей! Я расскажу о представителях династии Валли, которые жили здесь в 19 веке — на примере жизни семьи мы поговорим о бурном развитии и инновационных идеях моды позапрошлого столетия. Проведём параллели между модой старинной и современной. Обсудим мужской и женский стили той эпохи, которые актуальны и сейчас. Я поделюсь интересными фактами о модных аксессуарах и предметах быта того времени, о манерах поведения и элементах этикета, без которых мы не представляем повседневную жизнь.
Но это ещё не всё!
После разговора о моде вы сможете пройти интересный тест из модного журнала 19 века — и узнаете о своём врождённом стиле. А затем поучаствуете в несложном мастер-классе «Амулеты, обереги, талисманы» и сможете забрать с собой на память романтическое настроение той эпохи.
Организационные детали
Мастер-класс входит в стоимость экскурсии
Гостям будут предложены бахилы или одноразовые тапочки
В любой выбранной вами старинной локации можно будет сфотографироваться
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Приятно познакомиться, меня зовут Снежана. Я модельер, а также много лет занимаюсь историей Выборга. Профессию экскурсовода освоила еще в юности в нашем краеведческом музее. С конца 90-х годов мне читать дальше
принадлежит уникальная квартира в старинном доме. Идею создания квартиры-музея нам подсказали путешественники. Гости города всегда проявляли неподдельный интерес к входным дверям в нашу квартиру, вежливо интересуясь, как нам живется в историческом доме. Так, несколько лет назад мы создали авторский экскурсионный проект. Осознавая тот факт, что стены нашего дома хранят память об истории трех столетий, мы ощущаем это пространство как настоящее место силы. И именно такие незабываемые впечатления нам хочется передать гостям!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
20 дек 2024
Если вы любите атмосферные,необычные экскурсии, вам нужно попасть к Снежане и Михаилу. Мы увидели редкое сочетание моды и стиля, как явлений культуры, и культуры гастрономической. Интересный, творческий, на одной волне, диалог со Снежаной - автором экскурсии, уютные интерьеры, милые собачки, и, конечно, изысканный стол от Михаила привели нас в восторг. Еще вернемся…