На этой индивидуальной экскурсии в Выборге вы откроете для себя мир моды 19 века.Винтажные интерьеры и реконструированные предметы быта позволят узнать о стилях и аксессуарах той эпохи. Вы посетите Дом

Валли, узнаете о модных тенденциях прошлого и их влиянии на современность. Участие в мастер-классе «Амулеты, обереги, талисманы» добавит романтики и позволит создать сувенир на память. Экскурсия предлагает уникальную возможность пройти тест из модного журнала 19 века и узнать о своём врождённом стиле

Описание экскурсии

Погружение в мир моды

Добро пожаловать в Дом Валли с трёхсотлетней историей! Я расскажу о представителях династии Валли, которые жили здесь в 19 веке — на примере жизни семьи мы поговорим о бурном развитии и инновационных идеях моды позапрошлого столетия. Проведём параллели между модой старинной и современной. Обсудим мужской и женский стили той эпохи, которые актуальны и сейчас. Я поделюсь интересными фактами о модных аксессуарах и предметах быта того времени, о манерах поведения и элементах этикета, без которых мы не представляем повседневную жизнь.

Но это ещё не всё!

После разговора о моде вы сможете пройти интересный тест из модного журнала 19 века — и узнаете о своём врождённом стиле. А затем поучаствуете в несложном мастер-классе «Амулеты, обереги, талисманы» и сможете забрать с собой на память романтическое настроение той эпохи.

Организационные детали