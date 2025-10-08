Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Выборгу: усадьба «Монрепо» и её тайны
Прогулка по парку Монрепо с опытным гидом. Узнайте историю парка, его архитектурные формы и семейные традиции. Погружение в атмосферу покоя и гармонии
Начало: У касс парка Монрепо
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыка северной архитектуры
Путешествие по Выборгу: ощутите дух северной архитектуры и узнайте, как финская культура повлияла на облик города. Увлекательная прогулка по прошлому
Начало: В районе вокзала
10 окт в 13:00
11 окт в 12:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок сказочных тайн
Приглашаем детей 5-10 лет на увлекательную экскурсию-квест в Выборге. Погрузитесь в средневековые тайны и разгадайте загадки замка
Начало: Площадь старой ратуши, памятник торгильсу Кнутссон...
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
3750 ₽ за всё до 8 чел.
