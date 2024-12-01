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От многих других городов Выборг отличается неповторимым обликом — это чарующее смешение архитектурных стилей и культур. То же самое можно сказать и про его звучание.



Голоса трубадуров, монашеские хоры, органная музыка, симфонические оркестры и народные песни — лишь малая часть богатой музыкальной истории древнего Выборга, о которой мы поговорим.