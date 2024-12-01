От многих других городов Выборг отличается неповторимым обликом — это чарующее смешение архитектурных стилей и культур. То же самое можно сказать и про его звучание.
Голоса трубадуров, монашеские хоры, органная музыка, симфонические оркестры и народные песни — лишь малая часть богатой музыкальной истории древнего Выборга, о которой мы поговорим.
Голоса трубадуров, монашеские хоры, органная музыка, симфонические оркестры и народные песни — лишь малая часть богатой музыкальной истории древнего Выборга, о которой мы поговорим.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Выборгский замок — крепость, где когда-то выступали странствующие музыканты-трубадуры.
- Монастыри францисканцев и доминиканцев — центры духовной музыки, где звучали величественные григорианские хоралы.
- Церковь Петра и Павла — один из главных очагов церковной музыкальной культуры Выборга, где служили известные органисты.
- Здание бывшей школы Бема — здесь в 19 веке преподавали выдающиеся музыканты, заложившие основы профессионального музыкального образования.
- Летний театр (Певческое поле) — уникальный архитектурный памятник, ставший местом проведения грандиозных певческих праздников и фестивалей.
- Здание бывшего Выборгского музыкального училища — учебное заведение, сыгравшее ключевую роль в развитии финской музыкальной культуры.
Вы узнаете
- Что свидетельствует о том, что в эпоху Средневековья в стенах Выборгского замка звучала музыка.
- Как монастырские школы помогли в распространении пения и изучении музыки.
- Каким образом Шведский королевский двор повлиял на музыкальную жизнь города в 16 веке.
- Чем уникальна архитектура и история Летнего театра.
- Какие известные музыкальные коллективы и солисты выступали в Выборге.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Обратите внимание: экскурсии рассчитаны на более взрослую аудиторию. Присутствие детей с родителями возможно, в ходе прогулки мы уделяем детям внимание, но не ведём детские экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.Задать вопрос
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